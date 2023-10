4 dolog, amit tudnod kell, ha olyan pasival randizol, aki nem tudja megélni és kimutatni az érzéseit

Alexitímiának hívják azt az állapotot, amikor valaki képtelen az érzelmeit szavakba önteni és megélni. Ez az emberek 10%-át érinti, a fogalmat 1972-ben vezette be Peter Sifneos amerikai pszichiáter. Ezzel a személyiségvonással az egyének egyetlen szituációban sem képesek úgy viselkedni, ahogy azt a helyzet megkövetelné, ugyanis nincsenek meg azok az eszközeik, amikkel ki tudnák fejezni a szeretetet, a haragot vagy éppen a dühöt. Akire mindez jellemző, általában nem is próbál senkihez sem közel kerülni, ráadásul, ha valamilyen kellemetlen helyzetbe kerül, egyszerűen menekülőre fogja. Az alexitímiások esetében a személyes kapcsolatok nem élveznek prioritást, ők maguk ridegnek, távolságtartónak tűnnek, sőt még kellemetlenül is érintheti őket a fizikai közelség.

Hogy mire számíthatsz, ha ilyen pasival sodor össze az élet?

