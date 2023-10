3 pulcsi, ami már nem lesz divatos idén ősszel - mutatjuk, mik jönnek helyettük!

A pulóverekre nehéz lenne ráhúzni a szezonális jelzőt, ugyanis minden évszakban viseljük őket és ezen népszerűségnek egyik oka, hogy viszonylag gyorsan és stílusosan igazodnak is az adott hónapok irányzataihoz.

Ebből kifolyólag pedig több mint valószínű, hogy a te gyűjteményed is kellő példányt számol már, ám ennek ellenére nehéz lenne ellenállni az elénk táruló 2023-as őszi választéknak, ami között jócskán akadnak ismerős pulóverek, de azért még így is kiemelt előtérbe kerültek olyan kellemes ötletek, amik amellett, hogy kihagyhatatlanok, még akár több szezonon keresztül sem szívesen távoznak majd gardróbod komfortos környezetéből. Persze ahogy az lenni szokott, ennek ára van, ugyanis a szemrevaló újdonságok most egy pár darabot egy kis szabadságra küldenek.

Mutatjuk is, hogy melyik 3 pulóver ami tuti vétel lesz ebben a szezonban, és melyik 3 az, ami most egy ideig felejts el!

Még több őszi stílustippre vágynál? Akkor a ruhákról szóló válogatásunkat se hagyd ki!

Az InStyle magazin írása.