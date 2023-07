3 papucstrend, ami már nem lesz divatos 2023 nyarán - mutatjuk, mik jönnek helyettük!

A papucstrendek minden évben csendben, de azért a maguk módján látványosan igazodnak az éppen jól futó divathullámokhoz, ez pedig egy olyan sokszínű választékot eredményez, hogy mindenki könnyen megtalálhatja benne a saját egyéni hangját.

A nyári hónapokra szánt a nyitott lábbeliket a tervezők mindig képesek megtölteni egyfajta extra plusszal, mi pedig örömmel is vesszük ezt a figyelmességet és szívesen is élünk a színes lehetőségeivel. Szerencsére ezen jó szokásuktól 2023 nyarán sem szakadtak el, és bár számos régi kedvenc is visszatért egy szezon erejéig, azért mutatjuk, hogy mostanság mely papucstrendeket érdemes szemügyre venned, és akár beszerezned ha még mindig valami tuti kincsre vágynál!

Kattints tovább és mutatjuk is, hogy mely 3 papucstrend az, amit megéri kipróbálni idén nyáron, és mely 3 az, amit most ideje egy kicsit pihentetni!

Az InStyle magazin írása.