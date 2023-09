Eláll a lélegzet! Mutatjuk a 2023-as velencei filmfesztivál legcsodásabb ruhakölteményeit

Idén augusztus 30-tól szeptember 9-ig tartott a 80.Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, amit ezúttal a hollywoodi színészek céhének, azaz SAG-AFTRA-nak a sztrájkja miatt idén több világsztár is kihagyott, de azért szerencsére így sem maradtunk emlékezetes vörös szőnyeges pillanatok nélkül.

A lagúnák városában idén Sztarenki Dóra is tiszteletét tette és szerencsére nem felejtett el posztolni a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon töltött különleges pillanatairól. Külön öröm, hogy a 2023-as filmmustra magyar sikert is hozott, ugyanis Reisz Gábor harmadik nagyjátékfilmje, a Magyarázat mindenre nyerte az Orizzonti (Horizontok) szekcióban a Legjobb filmnek járó díjat, ami a rendező a fesztivál záróceremóniáján, a Lidón vett át. És bár díjat nem kapott, de így is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2023-as programot akárcsak jelenlétével is erősítette Vermes Dorka első nagyjátékfilmje, az Árni, amit a Biennale College Cinema szekcióban mutattak be.

Most pedig nézd mega 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál legemlékezetesebb vörös szőnyeges pillanatai, és ne felejts el utána szavazni!

Az InStyle magazin írása.