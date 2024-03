Így néznek ki ma az egykor legvonzóbbnak nevezett férfi sztárok

Először 1985-ben osztotta ki a Sexiest Man Alive, vagyis a legszexibb élő férfi elismerést a People magazin. Akkor Mel Gibson kapta a megtisztelő címet, ami nem is volt valami nagy meglepetés: állítólag már maga az ötlet is miatta született meg, mert egy róla készülő anyag kapcsán jegyezte meg valaki, hogy „Úristen, ő a legszexisebb élő ember a világon!” Azóta persze nagyon sok idő eltelt, sokat változott a férfiideál is, de a díj még létezik.

Tavaly például Patrick Dempsey kapta:

Az elmúlt években olyan népszerű sztárokat díjaztak a teljesség igénye nélkül, mint például Dwayne Johnson, Chris Evans, Chris Hemsworth vagy Idris Elba. Ők nyilván nem sokat változtak azóta, hogy megkapták, hisz csak pár év telt el. Viszont érdekes belegondolni, hogy az első győztesek már igencsak kezdenek korosodni, Mel Gibson például 29 volt, amikor a People-nél tarolt, most meg már 68.

Nézzük, hogy néztek ki győzelmük évében, és hogy festenek ma azok, akik még 2000 előtt söpörték be a Sexiest Man Alive titulust:

Galéria / 28 kép Akkor és most: a legvonzóbb férfiak az ezredforduló előtt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle Men írása.