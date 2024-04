12 ruha, ami több filmben és sorozatban is újra és újra felbukkan - te kiszúrtad ezeket?

A filmtörténet során találkoztunk már olyannal, hogy két filmvászonra álmodott mű erősen hasonlított egymásra, ahogy a többször felhasznált díszletek témaköre sem egy ismeretlen dolog az álomgyár berkeiben, éppen ezért eshet meg az is, hogy néha ugyanazt a ruhát látjuk felbukkanni két különböző filmben.

A jelmeztervezőknek nincs könnyű dolga, hiszen minden egyes, adott esetben korhű részletet úgy kell megálmodniuk, hogy abban lehetőség szerint semmi szembetűnő baki ne kerüljön, bár persze olykor ez is előfordul. Ezek a gyűjtemények pedig gyakran teljes mértékben a stúdió tulajdonát képezik, így ha egy filmforgatás véget ér, akkor megtörténhet az, hogy a jelmezek egyik díszletből a másikba vándorolnak. De mindez nem csak a kosztümös filmekre jellemző, a napjainkban játszódó, éppen aktuálisan trendi ruhadarabokkal tarkított alkotások esetén is vannak érdekes átfedések. Most épp ilyen eseteket válogattunk össze, abban pedig szinte biztosak vagyunk, hogy eddig ki sem szúrtad, hogy mennyi alkalommal fordul elő, hogy egy ruhát többször is elcsíphetünk a vásznon, vagy épp a TV képernyőjén.

Kattints tehát most galériánkra és következzen 12 olyan ruhadarab, amit két különböző filmben vagy éppen sorozatban is feltűnt!

Galéria / 12 kép 12 alkalom, amikor egy ruha két különböző filmben vagy sorozatban tűnt fel Megnézem a galériát

