A sorozattörténet 10 legtoxikusabb barátsága, amit ideje más szemmel nézned, mint korábban

A filmek mellett egyre több sorozat kapcsán gondolják úgy a gyártók, hogy érdemes lehet az emberi lélek egészségével is foglalkozni - még akkor is, ha ezek a képsorok néha fájóan őszintére sikerülnek.

A mérgező emberi kapcsolatok hihetetlenül leépítő, gyengítő és énkép-torzító hatásairól azt gondoljuk, hogy felesleges lenne túl hosszú részletezésekbe merülnünk most, az viszont biztos, hogy toxikus barátságokból bizony a sorozattörténetből akadnak bőven, még ha korábban ezekre nem is gondoltál így. Pedig igaz! A függőség ezen rossz és fájóan kellemetlen fajtája bizony a sorozatokban felvonuló barátságokban is megfigyelhető, pont ezzel téve annyira életszagúvá a sztorit, hogy némely képkockán akár még mi is felfedezhetjük azokat a toxikus kapcsolati pontokat az életünkben, amiknek egyértelmű létével könnyen lehet, hogy a tagadás miatt nem foglalkoztunk.

Egészen eddig - következzen most 10 toxikus barátság a sorozatok világából, amire ideje más szemmel nézdned!

És ha már a "rossz viszony"-nál tartunk, akkor ezt a válogatásunkat se hagy ki!

Az InStyle magazin írása.