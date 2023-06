A legendás olasz színésznő, Sophia Loren a mai napig nem csak az elbűvölő szépségéről, hanem humoráról, és intelligenciájáról is híres. Tömören és frappánsan alkotott véleményt a szerelemről, a divatról az anyaságról, vagy épp az étkezésről is, melyeket most egy csokorba gyűjtöttünk!

„Szeretem Rita Hayworth-ot. A szépségét, a pimaszságát, az előkelőségét és azokat a hosszú combokat! Mamma mia!" - lelkendezett személyes hőséről egy interjú alkalmával a mesés olasz filmsztár, , aki nem csak külsejével, de lenyűgöző személyiségével is meghódította a világot. Egyike azon nem amerikai színészeknek, akiket Hollywood nagyon hamar befogadott, így olyan kasszasikerekben kapott főszerepet, mint A Nápolyban kezdődött (1960), a Botrány Sorrentóban (1955) és a Két nő (1960) című filmek. De a listát a végtelenségig sorolhatnánk, hiszen a 88 éves Loren még mindig aktív, legutóbb épp a fia, az elismert olasz rendező, Edoardo Ponti által rendezett, Az élet előtt című filmben szerepelt. az időtlen szépség, a nőiesség és a kifinomult elegancia jelképe, akit a csípős mediterrán stílusa és őszintesége miatt is imádunk. Páratlan ruhakölteményei mellett pedig idézeteiről is elhíresült, hiszen vérbeli olasz nőként mindig határozottan kimondta a véleményét a világ dolgairól. Nézzük a legemlékezetesebb idézeteket tőle!

