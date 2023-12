„Minden jó dolog ezen a világon egy álommal kezdődött” – tanítja a Willy Wonkának az édesanyja (Sally Hawkins) Paul King musicaljében, ami Roald Dahl „Karcsi és a csokoládégyár” című klasszikus regényének előzménysztorija, mely közel húsz évvel a már jól ismert történet előtt játszódik. A címszereplő Wonkát Timothée Chalamet kelti életre, aki a film londoni sajtókonferenciáján bevallotta, először kételkedett abban, hogy eljátsszon-e egy ennyire közkedvelt karaktert, de miután pár oldalt elolvasott Simon Farnaby és Paul King forgatókönyvéből, lenyűgözte őt az, ahogyan a csokigyáros múltját felépítették. Azt mondja, a fiatal Willy „örök optimista pozitív” hozzáállását fontos üzenetnek tartja.

Családi film a család erejéről

„A világ talán nem az a kedves, meleg, vendégszerető hely, amiben reménykedett, tényleg arra törekszik, hogy változtasson a dolgokon” – tette hozzá a rendező-forgatókönyvíró, Paul King, aki most a legédesebb módon emlékeztet minket, nézőket arra, hogy a nehézségek ellenére soha ne hagyjunk fel a céljaink kergetésével. „Azt gondolom, ez a film a családról szól, és arról, milyen maradandó hatása van ránk annak a családnak, amelybe beleszületünk, illetve azoknak a családoknak, amelyeket életünk során teremtettünk magunknak. Willy egy olyan városba érkezik, ahol senkit nem ismer, és sikerül olyan barátokat szereznie, akikkel valami egészen rendkívülit hoznak létre. Azt hiszem, ezt a filmet a családdal együtt lehet a leginkább élvezni, és remélem, közelebb hozza az embereket egymáshoz” – árulta el Paul King.

A tökéletes karácsonyi film receptje

Bár a Wonka nem (kifejezetten) karácsonyi film, a premier időzítése aligha lehetne tökéletesebb: szívmelengető, vicces, megható és tanulságos mese a kitartásról, a szeretet erejéről, amit fülbemászó dalokkal és jól eltalált poénokkal fűszereztek meg az alkotó. A Wonka legalább annyira szívmelengetően édes, mint Willy csokoládéi: megtanítja a gyerekeket arra, hogy merjenek álmodni, a felnőtt nézőket pedig emlékezteti arra, hogy ne adják fel álmaikat, bármilyen nehézséggel is szembesülnek a mindennapokban – és erre az üzenetre ma mindannyiunknak szüksége van. Egyszóval a csokigyáros történétében minden megvan, ami miatt tökéletes választás lehet az ünnepekre. Adott egy fiú, aki mindössze néhány tallérral a zsebében és mások jóindulatára hagyatkozva indul útnak, hogy megvalósítsa az álmát, és ugyan néhányan keresztülhúzzák a számításait (például az őt rabságra ítélő szállásadók, Suvickné és Hipó úr, illetve egy titkos csokikartell), azért akadnak, akik szeretik és támogatják őt a célja elérésében, abban, hogy csokit adhasson a világnak. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, Willy végül megvalósítja a tervét, és csokigyárat nyit, és azok, akik ellene fordultak, elnyerik a „méltó büntetésüket”. Azonban ebben a filmben még a „gonosznak” kikiáltott karaktereket is csak szeretni lehet: a Suvicknét alakító Olivia Colman pedig azt mondja, nagyon élvezte, hogy ezúttal „rosszfiút” játszhatott. „Tudtam, hogy jól fogok szórakozni Paul mellett, szerettem volna vele dolgozni. Imádom a Paddington-filmjeit és nagy rajongója vagyok Timmynek is. Úgy gondoltam, vicces lesz megcsinálni ezt és az is volt. Minden napját élveztem” – emeli ki az Oscar-díjas színésznő.

forrás: InterCom A Wonka december 14-én érkezett meg a hazai mozikba.

Hugh Grant, a Wonka Grincse

A narancssárga bőrű, zöld hajú umpalumpát megformáló Hugh Grant viszont saját bevallása szerint kevésbé érezte jól magát a felvételek alatt: kényelmetlennek tartotta a motion capture technológiával való forgatást, és „nagy felhajtást” is csinált belőle. „Azt sem tudtam, hogy vagyok, mi történik. Igyekeztem megtenni mindent, ami tőlem telik. Aztán két hónappal később szóltak, hogy megcsinálnám újra” – zsörtölődött viccesen a sajtókonferencián. „Aztán két hónappal később megint szóltak, hogy megcsinálnám újra? És ez ment két éven át. Nem is utálhattam volna jobban ezt az egészet. Zavarba ejtő volt. Folyamatosan azt mondogattam, megértem, hogy 17 kamera van az arcomon. De a testemmel is kell játszanom vagy sem? Soha nem kaptam kielégítő választ. És őszintén szólva, amit a testemmel műveltem, az szörnyű volt, és lecserélték animációra. Még mindig nem tudom, hol végződök én és hol kezdődik az animáció a végeredményben” – nyilatkozta. „Utálok filmezni, de sok gyerekem van, szóval kell a pénz” – jelentette ki Hugh, mi pedig rábízzuk mindenkire, hogy maga döntse el, vajon csak poénkodott-e.

ahol a kulisszatitkok is édesek

Akár igazat mondott Hugh Grant, akár nem, a stáb nagy része biztosan imádta a Wonka forgatását, mivel a felvételek során valódi, kézműves csokikat ehettek, a csokoholista rendőrfőnököt életre keltő Keegan-Michael Key például úgy érzi, mintha legalább annyit tömött volna magába, mint a karaktere, aki a film szerint közel 100 kilót hízott az édesszája miatt. Azt nem tudni, hogy búcsúzóul magukkal vihettek-e valamennyit a színészek ezekből a finomságokból, az viszont nem titok, hogy többen is megőriztek néhány darabot a díszletből: Olivia Colman függönyt csináltatott a filmbeli mosodájában található szövetből, Calah Lane (Nudli) például fejpántját tette el, de van egy egész doboznyi Wonka-cucca, Timothée Chalamet pedig elismerte, hogy elhozott valamit, amiről senki nem tud: valószínűleg Willy kabátja lehet az, melyből több darab is készült a forgatáshoz.