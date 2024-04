A kiszolgáltatott állatok számítanak a segítségükre.

A Vigyél Haza alapítvány már 16 éve dolgozik önkénteseivel az árva sérült és idős kutyák gyógyításáért és örökbeadási esélyeik növeléséért.

Egyik újabb védencük Frida, a csonkolt lábú kiskutya, akit karácsonykor bedobták egy idős házaspár kertjébe. Az akkor pár hónapos csöppség jobb hátsó lába csökevényes volt így nem tudott rendesen járni. Az alapítvány tudta, hogy ha nem kap mielőbb protézist, ez a láb elsorvadhat és a másik hátsó láb funkciói is korlátozottak lesznek. Ezért, az alapos vizsgálatok után megkezdték Frida első protézisének készíttetését. Mivel a kutyus még növésben van, teljes testmérete eléréséig várhatóan még 3 segédeszközre lesz szüksége.



Bár Frida kezelése, egyedi protéziseinek gyártása sok pénzbe kerül, boldogok vagyunk, hogy neki is teljes életet tudunk nyújtani- mondja Óvári Klári, az alapítvány munkatársa.



Persze a fiatal német juhászkutyának végleges örökbefogadót is keresünk: Olyan gazdit, aki elfogadja őt a hiányosságával együtt és arra is elkötelezett, hogy folytassa Frida a hiányzó tappancsának protézissel való további pótlását. Addig ideiglenes befogadónknál várja Frida a boldog jövőt.