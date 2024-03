Alternatív szereposztás: 2024-ben valószínűleg őket castingolnák a Titanic főbb szerepeire

A Titanic egy ikonikus alkotás, amit 1997-ben mutattak be James Cameron írásában és rendezésében. Számos rekordot megdöntött, nemcsak a történte szívhez szóló, de a kivitelezése is hatalmas technológiai ugrást jelentett a filmipar történetében. Mindez persze elképesztő költségeket jelentett, arról nem is beszélve, hogy a stábtagok sokszor az egészségüket tették kockára a fagyos vízben annak érdekében, hogy elkészüljön a film. Rose DeWitt Bukater és Jack Dawson karaktereit valós emberek ihlették, de a történeteiket kitalálták. A jéghegy okozta katasztrófa viszont valóság volt: 1912. április 15-én valóban elsüllyedt a Titanic, James Cameron pedig mindent megtett azért, hogy mindezt hűen ábrázolja. A Buzzfeed csapata most eljátszott a gondolattal, hogy vajon milyen lenne a szereposztás 2024-ben, kik alakítanák a főbb szerepeket, ha most készülne a film.

A választ a galériában találod!

Galéria / 6 kép 2024-ben valószínűleg őket castingolnák a Titanic főbb szerepeire Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria