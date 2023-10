2+1 tipp nőknek a Timberland csizma stílusos viseléséhez

1. tipp: Csak bátran!

Hogy miről ismerhetőek fel a https://ecipo.hu/c/noi/csizmak-es-egyebek/marka:timberland oldal kínálatának tagjai? Nemcsak a domború logóról, ami persze magáért beszél. A Timberland nem a feliratával vált híressé, hanem masszív talpszerkezetével, fűzös kivitelével, és azzal, hogy gyakorlatilag a paletta tagjai elnyűhetetlenek. Nem véletlenül hívják őket sokan surranónak, sőt trappereknek, mert ez az, amiben az élen járnak, képtelenség őket szétnyúzni. Na, de ez még mindig nem elegendő magyarázat arra, hogy hogyan is tudta a márka meghódítani a világot? Erre is mindjárt kitérünk, de vágjunk bele közben a lecsóba, és nézzük az első tippet, amit ha beépítesz az életedbe, akkor a sikeres fellépés borítékolható!

A Timberland által megtestesített stílus egy kapucnis felsővel, farmerrel, őszi dzsekivel kerek egésszé varázsolható. Persze, aki a smart casual irányzat híve, az akár egy gyapjúkabátot is előkaphat a gardróbjából, a vonzó végeredmény ekkor is garantálható. A lényeg azonban, hogy a legjobb útmutató a bátorság. Felesleges túlgondolkodnod a kérdést. Ez az a lábbeli márka, ami olyan jellegzetes, tipikus tulajdonságokkal büszkélkedik, melyek karakterességük ellenére, vagy tán pont azért valódi kaméleonok, s majdnem mindenhez passzolnak. Sőt, ami még ennél is jobb hír, hogy nem egyszerűen beleilleszthetőek az összképbe, hanem általuk valósulhat meg a különlegesség.

2. tipp: A homogén nem unalmas

A színválasztás dilemmája általában fejtörést okoz. A drapp vagy bézs árnyalatokban pompázó csizmákhoz jó ötlet hasonló színvilágú ruhadarabokat választani, függetlenül attól, hogy egy középhosszú velúr kabátról, vagy kötött, tunikás pulóverről van szó. A homogén, azaz egyszínű outfit nem, hogy nem unalmas, hanem éppen ellenkezőleg. Olyan egység hozható létre, ami nem akármilyen fellépéshez vezethet. Mert bár igen, a rikító színek is trendiek manapság, sőt a kontrasztos színösszeállítás is dívik, ugyanakkor az egybeolvadó látvány trendisége még mindig megkérdőjelezhetetlen.

+1. tipp: A kényelembe oltott stílusosság verhetetlen!

Ahogy arra fentebb utaltunk, a márka világhírnévre tett szert, mégpedig azért, mert a legalapvetőbb igényeket célozta meg a termékeivel: a kényelem, valamint a trendiség iránti vágyat. Így aztán megéri úgy összeválogatni a ruhadarabokat és kiegészítőket, hogy e két jellemvonás semmilyen körülmények között se sérüljön. S ami a divatosságot illeti, a Michael Kors női táska több, mint pazar kiegészítő, sőt még ennél is több, hiszen extravaganciájával garantáltan felhívja magára, és persze rád a figyelmet, ami a Timberland ellenállhatatlan kisugárzásának hála amúgy is adott. Úgyhogy ezek után tényleg képtelenség észrevétlennek maradni!