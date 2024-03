Hallani olyan műsorvezető vagy filmes párosokról, akik együtt remekül levezényelnek egy show műsort, de a magánéletben egyszer nem ülnek le még kávézni sem. Az, hogy két ember között megvan a szakmai kémia, vagy el tudják hitetni velünk a filmben, nem jelenti azt, hogy a való életben is úgy éreznek egymás iránt.

Sőt, előfordul az is, hogy kimondottan ellenszenvesek egymásnak. Most ilyen párosok következnek, akik a szóbeszéd szerint nem kedvelték egymást. De akad köztük olyan is, aki a mai napig megveti egykori kollégáját.

Ha kíváncsi vagy, hogy kikről van szó, akkor katt a galériára!

Galéria / 9 kép Sztárok, akik a vásznon elválaszthatatlanok voltak, a való életben viszont gyűlölik egymást Megnézem a galériát

