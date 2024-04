A hollywoodi házasságok és párkapcsolatok nagyon eltérőek egymástól. Ott van Goldie Hawn és Kurt Russell, akik 30+ éve alkotnak egy párt, pedig sosem vonultak oltár elé és nagyon boldogok. Aztán ott van Cher, aki 9 nap után már el is vált férjétől (persze Britney ezt is lekörözte, miután 55 órával később jelezte is, hogy vegyék semmisnek esküvőjét), de akadnak olyan sztárok is, akik hol együtt vannak, hol pedig külön.

Persze ők is csak emberek, akik keresik a szerelmet, és van, hogy a házasságuk előbb véget ér, mint szerették volna. Ez megviseli őket, igyekeznek tapasztalatot gyűjteni belőle, tanulni a történtekből, és később már őszintén tudnak beszélni arról, hogy mi is történt velük. Több olyan híresség is létezik, akik később interjúkban vallották meg, hogy mi volt az a pont, amikor rádöbbentek: vége a házasságuknak, el fognak válni.

Ha kíváncsi vagy a világsztárok történeteire, olvasd el a galériában, mit meséltek házasságaikról!

Galéria / 6 kép Sztárok őszinte vallomásai: ekkor jöttek rá, hogy a házasságuknak vége van Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria