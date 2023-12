10 sztár, aki szívből gyűlöli a karácsonyt: azt is elárulták, hogy miért

Persze azért valahol érthető, ha valaki Grincs-módba kapcsol karácsonykor, hiszen még ma is rengetegen értelmezik félre az ünnepeket, és a tökéletes dekorációban, a drága ajándékokban, egyszóval az anyagiakban mérik egymás „szeretetét”, törődését és figyelmét. A mai világ sokszor szinte ránk kényszeríti a vásárlást, a (túl)fogyasztást és azt, hogy ezeket a napokat a nyugalom és a béke helyett stresszben és rohanásban éljük meg, mert a tökéletes meglepetés után kutatunk - holott egyáltalán nem ez lenne a karácsony lényege. Éppen ezért nem is csoda, hogy az évek során egy-két sztár hangot is adott az ellenérzésének és őszinték meséltek a szeretet ünnepével kapcsolatos fenntartásaikról, arról, hogy miért utálják annyira a karácsonyt. A nyíltságuk amúgy sokak szemét felnyitotta az ünnepek körüli tévhiteket illetően, szóval köszönjük nekik, amiért ilyen nyíltan vállalták a véleményüket!

jöhetnek a karácsonyt utáló sztárok?

