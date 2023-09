Bármennyire is szeretnénk, hogy a meleg napok örökké tartsanak, az időjárás változik és lassan, de biztosan elérkezik az ősz, amikor megint előtérbe kerül a réteges öltözködés. De addig a pontig, amíg ez nem érkezik el, a nyári ruháinkat viseljük és próbálunk különböző trükkökhöz folyamodni, hogy beépíthessük ezeket a darabokat is az átmeneti időszakba. De nemcsak a mi fejünkben játszódnak le ezek a gondolatok, hanem a hírességek is szeretnek trükköket csempészni az öltözködésükbe, amiket a szemfüles rajongók nemcsak kiszúrnak, de gyakran alkalmaznak is.

Az egyik általuk is kedvelt filléres trükk a cipőviseléshez kötődik, amit szinte minden nyár végi időszakban bevetnek és idén sincs ez másképp. Ez pedig nem más, mint a loafer zoknival való kombinálása. Nyáron, amikor zárt cipőre van szükséged és épp a loaferre esik a választásod, valószínűleg te sem viselsz hozzá vastagabb, hosszabb szárú fehér zoknit. Az átmeneti, őszi időszakban viszont pont ez az olcsó ruhadarab mentheti meg a szetted, mert ezáltal a rövid szoknyák sem tűnnek olyan rövidnek és a nyári ruhák sem tűnnek annyira nyárinak.

Hailey Bieber óriási rajongója ennek a trükknek, amit gyakran be is vet évszakváltáskor. Legutóbb épp egy teveszínű kabátban, egy hozzá illő szoknyában és egy fekete felsőben jelent meg a lesifotósok kamerája előtt, és mindezt egy loafer-zokni kombinációval egészítette ki. A végeredmény pedig magáért beszél:

is bevetette a trükköt nemrég, amikor az egyik kedvenc márkája rendezvényén járt. A modell fekete-fehér szettjére épp a loafer és a fehér zokni tette fel a koronát.

Emily Ratajkowski is mindig rövidnadrággal vagy rövid szoknyával kombinálja a loaferes trükköt, ami által teljesen megváltozik az egész szett hangulata. Érdemes kipróbálni idén ősszel.

