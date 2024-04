A sztárok ezekre a trendi cipőkre esküsznek idén tavasszal: másold le a stílusukat

Többször is megírtuk már, ha egy-egy sztár trendi tavasz surranóban lépett az utcára, most viszont összeszedtük őket egy csokorba, hogy te is kiválaszthasd a hozzád legjobban illő stílust, amit alkalomadtán le is másolhatsz. Már csak inspirációért is megéri végig pörgetni az alábbi képeket, na meg persze azért is, hogy a hűvösebb, esős napokon is eszünkbe jusson, hogy a tavasz megérkezett, még ha jól is álcázza magát. Lesznek régi ismerősök a listán, de olyan cipők is felbukkantak idén, amelyeket már rég elfeledtünk. Lássuk, mit viselnek idén tavasszal a sztárok!

Flip-flip

A tangapapucsként elhíresült flip-flip bizony idén sem megy ki a divatból, de szintén megosztónak számít. Sofia Richie szinte minden héten viseli a kedvenc flip-flop darabjait, mivel egyébként is szereti a minimalista stílust, ez pedig tökéletesen megtestesíti azt. Bár ő többször is kabáttal kombinálta a tavaszi-nyári darabot, érdemes megvárni a jó időt vele!

Törpesarkú szling cipő

Nincs olyan részlete ennek a darabnak, ami ne lenne különösen divatos külön-külön is az idei tavaszi és nyári időszakban. Mind a hegyes orr, mint a szling megoldás, de még az alacsony sarok is extrán trendi. Így együtt pedig egy jolly joker darab, amivel Katie Holmes is tökéletesen tisztában van, aki mindig stílusosan öltözködik.

Színes sneaker

Bár a fehér sportcipőknek sem áldozott le és nem kell azonnal kidobni őket a kukába, tény, hogy a színes darabok idén még inkább trendinek számítanak. Az egyik konkrét trendszín, amiért Jennifer Lopez és Paris Jackson is odavan, az a sötétbarna.

Loafer

Az utóbbi években robbant be újra a köztudatba a loafer, aminek számos változata megjelent azóta. Courteney Cox például a fekete darabra esküszik, amit bármivel jól tud kombinálni.

Vitorlás cipő

A már említett nagy visszatérők egyike idén a vitorláscipő, ami megosztó trendnek számít. Ha a loafert felváltanád valami hasonló, mégis más szabású cipővel, akkor érdemes beruháznod egy ilyenre. Egyre nagyobb teret nyer majd magának a következő hónapokban. Elle Fanning máris imádja!

