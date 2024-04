A TikTok népszerű sziámi ikrei tabuk nélkül beszéltek a nemi életükről és a halálról: csak az egyikük randizik

Bár a sziámi ikerpárok élete ma is tabutémának számít, a 23 éves Carmen Andrade és Lupita Andrade egyáltalán nem félnek attól, hogy nyíltan meséljenek a mindennapjaikról – de akár a szerelmi életükről is. A lányok TikTokon válaszoltak azokra a kérdésekre, amiket a követőik gyakran feltesznek nekik: először is, a nővérek osztoznak a törzsükön, közös a vérkeringésük, de a derék alatti szerveik is.

„Ha az egyikünk fáradt, attól még mindkettőnknek nem kell fáradtnak lennünk, mert két külön agyunk van” – mondták el a videóban. „Igen, lehet olyan, hogy az egyikünk ébren van, a másikunk pedig alszik, mert… még egyszer, nem egy aggyal rendelkezünk. Két különálló ember vagyunk.” Carmen azt is kiemelte, hogy mivel a vérkeringésükön viszont osztoznak, szepszis vagy vérmérgezés esetén órákon, vagy napokon belül mindketten meghalnak.

De tisztázták azt is, hogy nem tudják irányítani a másik végtagjait, és igen, nem tudnak a másik gondolataiban olvasni – azonban a közös vérkeringés miatt mindketten érzik, ha valamelyikük alkoholt fogyasztott. Persze rengetegen kérdezték őket a magánéletükről is: Carmen összejött egy Daniel McCormack nevű férfival. De azt gyorsan le is szövegezte a videóban, hogy csak ő jár a pasival.

Lupita viszont 2023 áprilisában aszexuálisnak vallotta magát a Today-nek adott interjújában. „Nem akarok senkit” – nyilatkozta. „Lupita és én nem eshetünk teherbe, endometriózisunk van, és hormonblokkolót is szedünk, ami megakadályozza a menstruációt” – tette hozzá Carmen. „És ha becsukjuk a szemünket, nem látunk a másikén keresztül… Hányszor kaptuk már meg ezt a kérdést” – emelte ki.

