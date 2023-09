Szerelmi horoszkóp szeptember: a Bikáknak érdemes hosszabb távú kapcsolatban gondolkodniuk, az Oroszlánok életük párját keresik

SZERELMI HOROSZKÓP SZEPTEMBER

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónapban abszolút érzelmi hullámvasúton ülsz, gyakorlatilag magad sem tudod, hogy mit érzel, az egyik pillanatban átölelnéd az egész Világot, a másikban viszont pánikszerűen taszítasz el mindenkit magadtól. A párod kissé össze is zavarodik, hiszen abszolút nem biztos abban, hogy szereted-e még, hogy nem az okozza-e ezt a furcsa érzelmi összevisszaságot benned, hogy esetleg egy harmadik fél zavarta meg a nyugodtnak ítélt lelkiállapotodat. Mindenképp tisztáztázzátok azonban, hogy ennek senki más nem lehet az oka, egyszerűen te vagy olyan megmagyarázhatatlan lelkiállapotban, amely ezt a fajta furcsaságot okozza. Igyekezz minél többet beszélni vele az érzéseidről, engedd, hogy átsegítsen ezen az időszakon annak érdekében, hogy aztán nyugodtan élhessetek tovább, hisz ez senkinek nem jó. Fel a fejjel, egyszer ennek is vége lesz majd!

BIKA (április 21-május 20)

Megrögzött szingliként éled az életedet, abszolút azt az elvet vallva, hogy egyedül sokkal szabadabban élhetsz, mintha egy párkapcsolat gúzsba kötne és nem engedne kibontakozni. Szereted a kalandokat, egy flörtre bármikor kapható vagy, azzal a gondolattal azonban egyszerűen nem tudsz azonosulni, hogy neked bármilyen formában el kell köteleződnöd. Ez is kétségtelenül egyfajta életstílus, a jövődre gondolva azonban érdemes elméláznod azon, hogy amennyiben valaha lesz majd egy olyan személy, aki képes igaz érzelmekkel szeretni és bármit hajlandó lenne megtenni azért, hogy viszontszeresd, abban az esetben is ragaszkodnál-e az elveidhez vagy adnál egy esélyt a kapcsolatnak. Ne zárkózz el a szerelemtől, hiszen az egyik legcsodálatosabb érzés az, ha szeretsz és ezt valaki viszonozza!

IKREK (május 21-június 21)

A szeptember számodra óriási leckét tartogat, fájdalmas sebek szerzése árán kell ugyanis megtudnod azt, hogy egy ideje hárman vagytok a párkapcsolatodban, erre ráadásul egy olyan élethelyzet ébreszt rá, amelyben abszolút a párod támogatását várnád. Ehelyett azonban olyasmikre derül fény, amelyekről soha nem akartál volna tudni, hisz kráternyi sebeket ejthet a lelkeden. Nem kell egyetlen percig sem finomkodninod vagy véka alá rejtenened a csalódottságodat, mielőtt tehát kiadod az illető útját, előtte mindenképp világosan hozd a tudtára, hogy egyszer lehet ezt megtenni veled, soha többet nem adsz lehetőséget, keressen tehát valakit, akit be tud vinni az erdőbe, te köszönöd szépen, kiszálltál. Ne csüggedj, nem mindenki ilyen a világban, egyszer eljön a pillanat, amikor a mindent elsöprő szerelem kopogtat majd az ajtódon!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló hónapban olyasvalakihez kerülhetsz közelebb, aki egy gyengébb pillanatában kiönti neked a lelkét, a párkapcsolata ugyanis kisiklani látszik. Te pedig akaratodon kívül, a támogatásod során kezdesz gyengébb érzelmeket táplálni az illető felé, amelyről viszont te is pontosan tudod, hogy nem épp a legkorrektebb út. Az érzelmeidnek valóban nehéz parancsolni, akárhogy is próbálod tehát kiverni az illetőt a fejedből, mégis folyamatosan rágondolsz. Bármennyire is nehéz azonban, igyekezz mégis megálljt parancsolni magadnak, hisz ez most nem az az élethelyzet, amikor a legokosabb döntés, ha ilyesmibe belemászol. Éld nyugodt lelkiismerettel az életedet, nem kell közrejátszanod abban, hogy mások örök haraggal váljanak el egymástól, ebben bizony neked is felelősséged van. Olyan párkapcsolatot keres, ahol nem harmadik félként rombolsz le egy már meglévő szerelmet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Abszolút társfüggő vagy, mindenáron szeretnéd megtalálni életed párját, ennek érdekében pedig mindenre hajlandó vagy, hogy legyen valaki melletted. A környezeted kezdi kissé szánalmasnak találni a véget nem érő próbálkozásaidar, épp ezért mielőtt udvari bolondot csinálnál magadból, előtte érdemes végiggondolnod, hogy mekkora áldozatokat hozol azért, hogy jó eséllyel találj egy olyan személyt, aki tulajdonképp nem is hozzádvaló, csupán csak elmondhatod, hogy valaki van melletted. Ne hajtsd tehát mindenáron a szerelmet, hidd el Ámor nyila akkor fog eltalálni, amikor nem is számítasz rá. A szerelmet nem lehet időzíteni és kiszámítani, hiszen az Élet nem egy véget nem érő matekpélda!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hónapban olyasvalakit sodorhat az utadba a Sors, akit hosszabb ideje ismersz ugyan már távolról, eddig azonban nem különösebben álltatok érzelmileg közel egymáshoz, mi több, egy ideje nem is tudtál a hollétéről. Most azonban derült égből villámcsapásként, határozott céllal érkezik az életedbe, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy meghódítsa a szíved. Neked nem kell azonban azonnal beadnod a derekadat, amennyiben készen állsz és nyitott vagy egy új kapcsolatra, abban az esetben ismerd meg közelebbről a szóban forgó személyt ahhoz, hogy biztonsággal fejest ugorj egy teljesen új szerelembe!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A szeptember a felismerés hónapja lehet számodra, rá kell ébredned ugyanis, hogy a pároddal két, teljesen különböző irányba mentek, ami azért is érint rosszul, mert érzésed szerint te mindent megteszek azért, hogy maradéktalanul boldogok lehessetek, azt gondolod tehát, hogy nem rajtad múlik az, hogy kiegyensúlyozott párkapcsolatban éljetek. Mielőtt azonban a dolgok elindulnának egy abszolút negatív irányba, melynek a vége szakítás lenne, előtte igyekezz beszélni a téged nyomasztó érzésekről, játssz nyílt kártyákkal, ne lépj semmiféle olyan útra, mely nem a megfelelő irányba vezet. Könnyen lehet, hogy a párod olyasmikre is felhívhatja a figyelmedet, amire te sosem gondolnál!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapban a párkapcsolatod igen nagy veszélybe sodródhat, képbe kerül ugyanis egy harmadik személy, aki gátlástalanul, határonat nem ismerve tesz meg mindent azért, hogy szétrombolja azt a kiegyensúlyozott, sok-sok mindent megélt kapcsolatot, amelynek alapja a szeretet közötted és a párod között. Amennyiben azonban mindennél jobban szeretitek egymást, abban az esetben semmi és senki nem tehet keresztbe nektek, semmi és senki

nem állhat az utatokba. Épp ezért összefogva mutassatok ajtót az illetőnek, világosan a tudtára adva, hogy itt most biztosan nem rúghat labdába!

NYILAS (november 23-december 21)

A szerelmi életed tekintetében nehezebb időszak előtt állsz, a párod ugyanis olyasmivel küzd, ami igencsak leterheli a kapcsolatotokat. Ezúttal neked kell tehát megértőbbnek, türelmesebbnek, toleránsabbnak lenned, hisz semmi másra nincsen szüksége, mint a te támogatásodra. Készül tehát fel, hogy embert próbáló lehet a következő időszak számotokra, amennyiben azonban kellőképp erős a kötődés közöttetek, abban az esetben nincs az a vihar, ami elmossa az összetartást, illetve azt a szimbiózist, amelyben békésebb időszakban éltek. Ne aggódj, egyszer ennek is vége lesz, amennyiben a viharfelhők elvonulnak, akkor bizony újra sütni fog a Nap!

BAK (december 22-január 20)

az elmúlt időszakban számos csalódás rengette meg az emberekbe vetett bizalmadat, épp ezért óvatos vagy már olyan tekintetben, hogy kit engedsz magadhoz közel. Szeptemberben azonban érkezik valaki az életedbe, aki minden várakozásomat felülmúlhatja, gyakorlatilag egy csapásra eltörölve benned a gyanakvás érzését. Egyetlen pillanat elég ahhoz, hogy felülj a rózsaszín Barbie-buszra, mivel azonban korántsem biztos, hogy az illetőnek tiszták és egyenesek a szándékai, épp ezért mielőtt túlságosan bele lovalnád magad az érzelmi cunamiba, előtte érdemes kicsit lehűtened a lelkesedésedet, a mindent elsöprő szerelmi szállal és meggyőződnöd arról, hogy a lovagodnak tiszták a szándékai. Törekedj arra, hogy mindenáron elkerüld a csalódást!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben eléggé ingerlékeny voltál, nem igazán jött be semmi az életed egyik szegmensében sem, ennek okán eléggé depresszív hangulatban érzed magad. Ezek a negatív előjelű érzések azok, amelyek rányomhatják a bélyeget a párkapcsolatodra is, hisz kevésbé vagy toleráns a pároddal szemben is jelen pillanatban. Mielőtt azonban eltaszítanád a szerelmedet magadtól, érdemes belegondolnod abba, hogy akármilyen nyomasztó dolgokkal küzdesz is jelen pillanatban, ő semmiről nem tehet, nem kellene tehát rá is kivetítened azt a háborút, ami a lelkedben zajlik épp. Kérj tőle türelmet, megértést, toleranciát, mindeközben pedig minden idegszáladdal keresd a békét, amit ha megtalálsz, akkor bizony újra kisüthet a Nap!

HALAK (február 20-március 20)

Egy munkatársaddal kezdesz új utakra lépni az előtted álló hónapban, az eddigi munkakapcsolat ugyanis kezd gyengéd érzelmekké válni a lelkedben. mivel azonban nem tudod, hogy az illető viszonozza-e az érzéseidet, épp ezért minden erőddel megpróbálod palástolni azokat. Ez viszont csupán csak egy darabig lehet járható út, hisz egy idő után -bármennyire is szeretnéd- nem tudod titkolni az érzelmeidet. Épp ezért szervezz egy romantikus vacsorát, melynek során elmondod neki, hogy abszolút nem közömbös irántad, te már másban gondolkodsz az eddigi kapcsolatotokhoz képest. Készülj fel azonban arra is, hogy a szóban forgó személy nem táplálja ugyanazokat az érzelmeket irántad, ennek okán tehát nem lehet közöttetek szerelmi kapcsolat. Van ilyen, ebben az esetben fogadd el és igyekezz a helyén kezelni az érzelmeidet!