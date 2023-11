Szerelmi horoszkóp november.: az Ikreknek érdemes felszínre hozniuk a valódi érzéseiket, a Skorpiók kiállnak a szerelmükért

SZERELMI HOROSZKÓP NOVEMBER

KOS (március 21-április 20)

Valaki a környezetedben kéretlenül magára aggatja a kerítőnő szerepét, anélkül ugyanis, hogy ezt kérted volna, kiszemelt számodra valakit, akiről úgy gondolja, összeillene veled. Ennek érdekében igyekszik úgy keverni a kártyákat, hogy te és az illető minél közelebb kerüljetek egymáshoz. Mivel azonban ez mindkettőtök számára az első pillanattól kezdve teljesen világos, épp ezért igyekezzetek megállítani és szelíden, ám kellő határozottsággal megértetni vele, hogy köszönitek, nincs szükségetek önkéntes házasságközvetítésre. Amennyiben ti ketten úgy gondoljátok, hogy érdemes egy esélyt adnotok egymásnak, abban az esetben tegyétek meg, azért azonban ne bonyolódjatok bele semmibe, mert mások ezt várják el tőletek!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben rendkívül bölcs és tudatos módon igyekszel azon dolgozni, hogy tudatosan építsd a boldogságodat, igyekszel mindent az eszeddel kontrollálni, ez a folyamatos sakkozás azonban megakadályoz abban, hogy érzelmileg át tudd adni magad a párkapcsolatodnak. Mivel hosszabb távon felemészt a folyamatos agyalás, épp ezért érdemes lazítanod és egyszerűen hagyni, hogy az ár sodorjon magával. Persze, nyilvánvalóan az életben vannak elkerülhetetlen csalódások, ám ha ezeket megtanulod kezelni és a javadra fordítani, akkor jó eséllyel könnyebben boldogulsz majd. Hidd el, nem kell folyamatosan matekozni, néha csak úgy jól esik, ha felhőtlenül szerelmes vagy!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, a pároddal az utóbbi időben egyszerűen elmentek egymás mellett és ugyan nem tudod pontosan a folyamat okát, az azonban bizonyos, hogy nem tartotok azonos irányba, ami hosszú távon a kapcsolatotok végét is jelentheti. Mielőtt azonban ez bekövetkezne, előtte a lelkiismereted szerint igyekezz minden tőled telhetőt megtenni azért, hogy részedről rendeződjenek a szálak, a miértekre válszt kapj te is és a párod is annak érdekében, hogy tisztán lássatok mindketten. Bizonyosan van megoldás, ehhez azonban mindenképp közös nevezőre kell jutnotok, másképp ugyanis nem fogjátok tudni megmenteni a kapcsolatotokat!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú idő után végre boldognak érezheted magad egy olyan személy mellett, aki nemcsak feltételek nélkül szeret, de ő, maga is hosszú távon gondolkodik. Szinte hihetetlen számodra az, hogy van valaki, akinek ilyen tiszták és igazak az érzelmei, az előző párkapcsolataid ugyanis nem épp az igaz szerelemről szóltak. Eljött azonban a pillanat, hogy a múltat hátrahagyd és végre átadd magad a felhőtlen boldogságnak. Merj hinni magadban, mert bízni a másikban, hisz nagyon úgy tűnik, hogy számodra is megadatott az igaz szerelem. Légy boldog!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A november igencsak esemenydúsnak ígérkezik számodra, az eddig egysíkúnak gondolt szerelmi életed ugyanis kezd izgalmassá, fordulatokban gazdagabbá válni. Eddig a flörtök, a cicázások határozták meg az életedet, ezúttal azonban érkezik valaki, akinek nemcsak a szándékai komolyak, de még az általa választott kifejezési eszközök is imponálnak neked. Vesd bele magad teljes valóddal a kapcsolatba, ismerkedj, engedd közelebb magadhoz az illetőt és miután megbizonyosodtál róla, hogy a szándékai tisztességesek, nyugodtan hagyd, hogy magukkal ragadjanak az érzelmek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az utóbbi időben valahogy minden párkapcsolatod egyszerűen egy bődületes mellényúlás volt, szinte mindegyik párod ugyanis valamiképp csalódást okozott neked, ennek okán kezdesz hitevesztetté válni a tekintetben, hogy egyszer valóban boldog lehetsz. Ahelyett azonban, hogy meghúznál egy vastag vonalat az emberekkel szemben, melyet nem engedsz, semmilyen körülmények között átlépni, inkább arra összpontosíts, hogy ne add át magad érzelmileg teljesen egy adott kapcsolatnak, már rögtön a legelején. Inkább légy óvatos duhaj, ne akarj mindenkit az oltár elé citálni, ne szolgáltasd ki magad érzelmileg senkinek. Irányítsd tudatosabban a folyamatot és meglátod, boldogabb leszel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Megítélésed szerint kezd kissé egysíkúvá válni a pároddal való kapcsolatod, hiányzik a szenvedély, a romantika, tulajdonképp az az érzésed, hogy csupán éltek egymás mellett, de semmiféle komolyabb érzelem nem nyer teret közöttetek. Mivel teljesen feleslegesen rágódsz azon, hogy vajon ki a hibás és ki a hibásabb, épp ezért novemberben elérkezik a pillanat, amikor egyenesen rá kell kérdezned, hogy mi az oka annak, hogy a korábbi szoros kapocs mostanra olyan laza lett, hogy gyakorlatilag márcsak a lélek tartja. Készülj fel arra, hogy olyasmit fogsz hallani, amit sosem akartál volna, de talán ha egyetlen pillanatra szembenézel a helyzettel, akkor bizony te, magad is rájöhetsz, hogy valami a végéhez közeledik...

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A szerelmi életed tekintetében abszolút nem lehet okod panaszra, hisz a párkapcsolatod teljesen kiegyensúlyozottan alakul, úgy érzed, a párod szeret és feltételek nélkül elfogad, ennél boldogabbak pedig már nem is lehetnétek. Ez lesz az, ami feltűnik egy harmadik személynek, aki számodra érthetetlen okoknál fogva megpróbálja a jelenlegi idillt egy kicsit megbolygatni. Halvány fogalmatok sincs, hogy mi motiválhatja az illetőt, az azonban teljesen biztos, hogy mindketten egyszerre kell megálljt parancsolnotok neki. Ne engedjétek, hogy a közeletekbe férlőzzön, fogjatok össze, hisz ha egy minimális teret kap, azonnal kiereszti a karmait, ti pedig kifejezetten jól megvagytok enélkül is!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, egyfajta lelki fejlődésen mész keresztül az utóbbi időben, melynek köszönhetően sok mindent átértékeltél az eddigi párkapcsolataid tekintetében. Ennek okán kicsit másképp látod azt, hogy egyes románcok miért is értek véget és hogy neked mi volt a szereped bennük. Azért is hasznos ez a bizonyos lelki fejlődés, mert hozzásegít ahhoz, hogy megtanulj bánni egyrészt az érzelmeiddel, másrészt az aktuális társaddal, hiszen hűbele Balázs módjára képtelenség megélni a szerelmet vagy ha meg is éled, abból hosszabb távon bizonyosan nem lesz semmi komoly. Keresd az igaz szerelmet, felhasználva azokat a tapasztalatokat, amelyeket múltbéli partnereid tanítottak neked morális értelemben!

BAK (december 22-január 20)

A szerelmi életed szempontjából az előtted álló hónap nem indul épp pozitívan, arról a személyről, aki iránt eddig titkon gyengéd érzelmeket tápláltál, kiderül, hogy foglalt a szíve. Borzasztó nagy csalódással tölt el a tudat, hogy van valaki, akihez az illető vonzódik, miközben könnyen lehet, hogy nem értett az általad használt virágnyelvből. Ez a hajó már úgy tűnik, elment, legyen ez azonban egy nagy tanulság számodra, hogy legközelebb mindenképp érdemes egyértelműen a kiszemelt lovagod tudtára adni azt, hogy mit érzel. Abból még senki esetében nem lett házasság, hogy Activity játékkal mutatta ki gyengéd érzelmeit a másik felé!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Izgalmasnak ígérkezik számodra a november, úgy érzed ugyanis, hogy egyre több és több tekintetet vonzol, egyre többen szeretnének a közeledbe férkőzni, ami neked kifejezetten imponál. Bármilyen hízelgő is számodra ez a fajta népszerűség, mégis érdemes ügyelned arra, ne ess át a ló túloldalára, hiszen ha egyszerre több vasat tartasz a tűzbe, az jó eséllyel csupán bajt hoz a fejedre. Amennyiben kalandok helyett az igaz szerelmet keresed, abban az esetben az udvarlók közül válaszd ki azt a személyt, akiben látod a jövőbeli társadat, a többieknek pedig világosan, de emberi hangon add értésére, hogy nincs esély hosszabb távú szerelemre!

HALAK (február 20-március 20)

Abszolút karrierista ember lévén általában nagyobb hangsúlyt kap az életedben az, hogy sikeres legyél, hogy mindenki felnézzen rád és elismerje azt, amit és ahogy csinálsz vagy mondasz. Ennek köszönhetően nem marad időd arra, hogy a szerelmi életedre kellő hangsúlyt fektess, így általában minden aktuális partnered előbb-utóbb ráun a másodhegedűs szerepére, melynek következtében nem tud tartóssá válni egyetlen párkapcsolatod sem. Ezen a ponton azonban érdemes mérlegelned, hogy hosszú távon mivel jársz jobban, ha sikert sikerre halmozol, avagy ha érzelmileg megpróbálsz kiteljesedni és mindent megtenni azért, hogy végre ne csak sikeres, hanem boldog is lehess. Csakis rajtad múlik!