Szerelmi horoszkóp január: az Ikrek párkapcsolata megerősödhet, az Oroszlánok érzelmi hullámvasúton ülnek

SZERELMI HOROSZKÓP JANUÁR

KOS (március 21-április 20)

Sokféle viszontagság tette próbára a párkapcsolatodat az elmúlt hónapokban, mely lelkileg igen fárasztó volt nemcsak számodra, de a szerelmed számára is. Épp ezért januárban igyekezzetek a lehető legtöbb időt együtt tölteni, figyeljetek egymásra, zárjátok ki a külvilágot, szervezzetek közös programot, egyszóval próbáljátok megerősíteni a kettőtök közötti köteléket. Jelen pillanatban ezt helyezd a prioritási sorrend tetejére, hisz nincsen annál fontosabb, hogy a másik érezze, tiszta szívből szereted, kerüljön is a hajótok bármilyen viharba, te mindent megteszel azért, hogy mentsd az ő bőrét is, ha arról van szó. A szerelem igen törékeny kincs, mindenképp vigyázz rá!

BIKA (április 21-május 20)

Az év első hónapjában észreveszed, hogy a baráti körödből valaki gyengéd érzelmeket táplál feléd, amit szinte minden fórumon a tudtodra is ad, ráadásul egyre nyíltabban. Te azonban nem érzed magad késznek arra, hogy egy mély baráti kapcsolatot kockára tegyél azért, hogy kialakuljon egy szerelmi szál közöttetek, épp ezért próbáld az illető tudtára adni, hogy sokkal többet jelent számodra barátként, mint a párodként. Igyekezz finoman fogalmazni, hogy ne bántsd meg, ugyanakkora légy határozott, amennyiben ugyanis érzi rajtad a bizonytalanságot, abban az esetben nem fogsz tudni zöldágra vergődni vele!

IKREK (május 21-június 21)

Határtalan nyugalommal tölt el a tudat, hogy a szerelmeddel teljesen egy hullámhosszon vagytok, az év első hónapjában pedig még tovább erősödhet a kapcsolatotok, hisz a párod nagy meglepetéssel kedveskedik neked. Ezután méginkább biztos vagy benne, hogy a Sors is egymásnak teremtett titeket, amiben eddig sem nagyon kételkedtél, innentől kezdve azonban egyetlen percig sem kétséges számodra. Igyekezz viszonozni a szerelmednek azt, amit ő nyújt neked, hiszen egy kapcsolat két félen múlik!

RÁK (június 22-július 22)

Általában véve te vagy a béke, a harmónia mintaképe, nehezen látod be, ha valami nem úgy működik, ahogy kellene, ezáltal gyakran egyfajta szemellenzővel tekintesz bizonyos helyzetekre. A sok-sok terelés azt eredményezi, hogy gyakran nem veszed észre a nyilvánvaló dolgokat, szituációkat. Annak érdekében azonban, hogy a párkapcsoltodban ne a kommunikáció hiánya legyen az, ami a hangsúlyt kapja és esetleg vízválasztó lehet, érdemes lenne a jövőben bátrabban szembenézned a nehezebb helyzetekkel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Érzelmi hullámvasútra kerülsz az év első hónapjában, mely a párkapcsolatodra is hatással lehet, extratürelemre lesz tehát szüksége a környezetednek. Mivel a benned dúló háború következtében te, magad sem tudod eldönteni, hogy miképp viselkedj bizonyos helyzetekben, épp ezért mielőtt a párkapcsolatod rovására mennének a meg nem oldott problémáid, előtte igyekezz a szerelmedtől türelmet kérni és visszavonulni annak érdekében, hogy egyszer, s mindenkorra pontot tegyél minden bizonytalanság végére. Ne aggódj, nem tart örökké ez sem, de semmiképp nem érdemes semmit a szőnyeg alá seperned!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az év első hónapja új szerelmet hozhat számodra, olyasvalaki toppanhat ugyanis az életedbe, aki az első pillanatban a feje tetejére állítja a nyugodtnak hitt életedet. Amint meglátod az illetőt, érzed a pillangokat a gyomrodban, nehezen tudsz uralkodni az érzelmeiden, szíved szerint azonnal feleségül mennél hozzá. Mielőtt azonban teljesen elvesztenéd a józan ítélőképességedet, igyekezz a fékre lépni és valamelyest önuralmat gyakorolni, hiszen attól, mert benned lángolnak az érzelmek, még korántsem biztos, hogy a kiszemeltedben is hasonlóan nagy lángon ég a szerelem!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hatalmas és borzasztóan fájó leckét tartogat számodra az év első hónapja, akkorát csalódsz ugyanis abban az emberben, akiben a legvégsőkig bíztál, hogy a fal adja a másikat. Azért is fájdalmas számodra ez a tapasztalás, mert soha nem feltételezted volna, hogy ilyenformán támad hátba, azt gondoltad, hogy a szerelmetek örökké fog tartani, épp ezért olyan nehéz most az, hogy elfogadd a tényt, mely szerint csupán egyoldalú volt a kapcsolatotok. Bármilyen nehéz is most a lelked, igyekezz a pozitív emlékeket továbbvinni és abban hinni, hogy eljön majd az a személy az életedbe, aki számára te leszel a legfontosabb személy, aki soha nem bántana meg, aki örökké szeretni fog téged. Fel a fejjel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában véve mindenki a kisugárzásodat, a stílusodat szereti benned, jobbára te vagy a társaság középpontja, gyakorlatilag mintegy bohócként szórakoztatva mindenkit. Ennek köszönhetően egyre-másra akadnak kérdőid, olyan személyek, akik azért vonzódnak hozzád, mert melletted nem lehet unatkozni. Mivel azonban jelen pillanatban nem keresel komoly kapcsolatot, a futókalandoknak pedig nem igazán vagy híve, épp ezért szívesen flörtölsz az utadba akadókkal. Vigyázz, ne húzogasd azonban az oroszlán bajszát, hisz nem mindenki lesz majd partner a macska-egér játékohoz, jobban teszed tehát, ha finomabb eszközökkel, már az elején tudatod, hogy ebből bizony nem-igen lehet semmi komoly!

NYILAS (november 23-december 21)

Kezdesz ráunni a szingli-létre, mindennél jobban szeretnél már olyan párkapcsolatban élni, amelyben valaki úgy fogad el, ahogy vagy, nem kell megjátszanod magad, nem kell semmilyen formán taktikáznod, nem kell attól tartanod, hogy hátbatámad az, akit választottál magad mellé. Ennek érdekében minden ajtón bekopogtatsz, mindenkiben az Igazit látod, mindenkire ráakaszkodnál, ami kissé eltaszítja a kiszemeltjeidet. Próbálj tehát lejjebb adni az elvárásodból, abból, hogy mindenáron megleld a szerelmet, hidd el, ha nem keresed minden sarkon, akkor fog rádtalálni, amikor nem is számítasz rá. Türelem rózsát terem!

BAK (december 22-január 20)

Vízválasztóhoz érkezik a párkapcsolatod az év első hónapjában, amikor hosszú vívódás után egyszer, s mindenkorra el kell döntenetek a pároddal, hogy együtt vagy külön folytatjátok az életeteket. Bizonyára nem véletlenül kerültetek gödörbe, nagy valószínűséggel az elmúlt időszakban jócskán elmentetek egymás mellett, mely azt eredményezte, hogy egyszerűen kihűlt a kapcsolatotok. Amennyiben láttok még perpektívát a közös jövőben, abban az esetben próbáljatok egymásra hangolódni, igyekezzetek több, minőségi időt együtt tölteni, másképp ugyanis nem fogtok tudni túljutni a jelenlegi válsághelyzeten. Ha pedig nem érzitek menthetőnek a kapcsolatot, akkor mondjátok ki, hogy vége, ne húzzátok egymás idejét!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Végtelenül hálás vagy a Sorsnak, hisz olyasvalakit rendelt melléd, akivel gyakorlatilag szavak nélkül is megértitek egymást, minden rezdülésetekkel rá vagytok hangolódva a másikra, miközben végtelennek tűnő szeretettel fordultok egymás felé. ennél nagyobb biztonságban tehát nem is érezhetnéd magad, hiszen egy olyan harmónia vesz körül benneteket, amely teljesen megingathatatlannak látszik. Ügyelj arra, hogy életben tartsd azt a bizonyos lángot, attól ugyanis, mert megmelegedt a fészekben, még nem jelenti automatikusan azt, hogy nem kell semmit tenned azért, hogy megvalósuljon az a bizonyos "holtomiglan-holtodiglan"!

HALAK (február 20-március 20)

Munkahelyi szerelem szövődik közötted és egy kollégád között az év első hónapjában, mely roppant nagy izgalommal tölt el, veled ellentétben azonban a feletteseid nem rajonganak a kialakult szituációért, attól tartanak ugyanis, hogy a kialakuló románc veszélyezteti a munkátok minőségét. Nyugtass meg minden aggodalmaskodót, hogy a munkát nem kevered a magánélettel, józan ésszel tartod ugyanis a szálakat a kezedben. Igyekezz a párodat jobban megismerni, töltsd vele a szabadidőd nagy részét, olyan programokon vegyetek részt, amelyek építik a kapcsolatotokat! Sok boldogságot!