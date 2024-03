Szerelmi horoszkóp április: a Mérlegek abszolút harmóniában élnek a párjukkal, a Bakoknak érdemes türelmesebben kezelniük bizonyos helyzeteket

SZERELMI HOROSZKÓP ÁPRILIS

KOS (március 21-április 20)

Az április szeszélye kisebb felfordulást okoz a szerelmi életedben, hiszen ugyan eddig azt gondoltad, hogy boldog párkapcsolatban élsz, mégis valaki a semmiből toppan be az életedbe, egyszer, s mind a fejük tetejére állítva az érzelmeidet. Mielőtt azonban meggondolatlan lépéseket tennél akármelyik irányba, előtte érdemes tisztáznod magadban azt, hogy vajon ha valaki képes elbizonytalanítani és új szikrákat gyújtani benned, akkor érzelmi szempontból mennyire lehet atombiztos a jelenlegi párkapcsolatod. Kétségtelenül faramuci helyzetbe kerültél, viszont amennyiben arra a következtetésre jutsz, hogy mindez azért történhetett meg, mert már nem érzel olyan szerelmet a párod iránt, abban az esetben érdemes leülnöd vele és őszintén elmondani azt, ami benned zajlik!

BIKA (április 21-május 20)

A tavasz végre elhozza a lehetőséget arra, hogy egyszer, s mindenkorra lezárj egy fájó csalódást és tovább lépj annak érdekében, hogy ne állhasson semmilyen negatív érzés a boldogságod útjába. Igyekezz tehát nyitni az emberek felé, ne a rosszat lásd mindenkiben, hisz egyikük a sok közül lehet majd az a személy, aki hosszútávon boldoggá tesz. Vegyél dögös ruhákat, járj el a barátnőiddel bulizni, ugyanakkor ügyel arra, hogy át ne ess a ló túloldalára. Te ugyanis nem az a fajta személy vagy, aki az egyéjszakás kalandok híve, sokkal inkább olyan párt keresel, akivel a jövőben boldog lehetsz, aki tiszta érzelmekkel szeret és elfogad minden apró hibáddal együtt. Már az elhatározás is nagy lépés, a következő pedig az lesz, hogy fizikailag is tegyél azért, hogy újra harmonikus párkapcsolatban élhess!

IKREK (május 21-június 21)

Az utóbbi időben egyre kevesebb az önbizalmad, helyenként azt gondolod, hogy semmilyen szempontból nem vagy már elég a párodnak, ennek okán mostanra kezdesz belekerülni egy olyan spirálba, amelyben folyamatosan le szeretnéd nyűgözni őt annak érdekében, hogy megtarthasd, s melyből nem-igen tudsz már kikerülni. Időnként még arra is hajlamos lennél, hogy az értékrendeden jóval túlmutató dolgokat csinálj csak azért, mert azt gondolod, hogy csak úgy tarthatod meg, ha egyre hajmeresztőbb mutatványokkal állsz elő. Ezen a ponton érdemes azonban elgondolkodnod rajta, hogy vajon mi történne akkor, ha egyszerűen csak magadat adnád, ha nem akarnál a cirkusz bohócaként mutatványokkal szórakoztatni annak érdekében, hogy el ne hagyja az előadást idő előtt. Hidd el, minél önazonosabb vagy, annál szerethetőbb leszel, vedd tehát le nyugodtan az álarcodat!

RÁK (június 22-július 22)

Tanulságos leckét tartogat számodra az április, hiszen egyik pillanatról a másikra kell rájönnöd -sajnos a saját károdon- arra, hogy a párod melletted bizony más utakon jár. Első körben sokkoló, egyúttal bizonyára roppant fájdalmas is a felismerés, hogy nem te vagy egyedüli partner az életében, mely a te értékrendedbe nemhogy nem fér bele, de annyira távol áll tőled, hogy azonnal kiadod az útját. Nyilvánvalóan záporoznak a fejedben a kérdések, hogy mi vezethetett odáig, hogy másnál keresse a boldogságot, a folyamatos önvád helyett azonban igyekezz mihamarabb lezárni a kapcsolatot és tovább lépni, hiszen előbb vagy utóbb, de biztosan lesz valaki, aki csak arra vár, hogy boldoggá tehessen. A szóban forgó személy nem érdemelt meg téged, majd visszasírja a kapcsolatotokat, ám akkor már késő lesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónapban a párod meglephet valamivel, mellyel kétségtelenül egyszer, s mindenlorra bizonyíthatja az irántad táplált őszinte szerelmét. Határtalanul boldognak érzed magad, jobban nem is alakulhatna a sorsod, melyet szíves szerint egy mihamarabb megkötött házassággal pecsételnél meg. Mielőtt azonban oltár elé citálnád a párodat és kikényszerítenéd belőle az "igen"-t, előtte érdemes azért őt is meginterjúvolnod azzal kapcsolatban, hogy vajon ő készen áll-e erre a komoly lépésre. Most, amikor olyan jól alakul minden, ne rontsd el azzal, hogy rárontasz egy házassági ajánlattal, inkább csak finoman hozd fel a témát, abból baj nem lehet! Ne feledd: lassan járj, tovább érsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az utóbbi időben olyannyira zsúfolt életet élsz, hogy gyakorlatilag abszolút háttérbe szorult a szerelmi életed, nincsen egyetlen szabad estéd sem egy randira, ennek köszönhetően sikeres vagy ugyan, de esténként mégis egyedül hajtod álomra a fejed. Kétségtelenül fontos a karrier, mégis bizonyára jól esne, ha valaki hazavár esténként, arról már nem is beszélve, hogy az ember társas lény, szüksége van tehát arra, hogy szeressen és szeretve legyen. Érdemes tehát az előtted álló hónapban arra helyezned a hangsúlyt, hogy társaságba járj, hogy nyitott legyél anélkül, hogy feltűnne bárkinek az, hogy épp szingli vagy és párt keresel. Persze, mindenáron, akárkivel kapcsolatba bonyolódni nem szükséges, de ha valakivel működik a kémia, akkor ne légy elutasító!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú idő után végre úgy érzed, hogy teljes a harmónia közted és a párod között, mindenben egyhúron pendültök, nincsenek tehát viták, nézeteltérések. Rendkívül nagy boldogsággal tölt el az, hogy noha az életed más területein vannak hepe-hupák, a szerelemben valahogy mostanra egyenesbe jöttél. Vigyázz tehát erre, hiszen nagy kincs az, ha valakit tisztán, feltételek és különösebb játszmák nélkül szerethetsz minden apró hibájával együtt, az illető pedig viszontszeret. Az előttetek álló hónapban igyekezzetek néhány napot találni, amikor elvonulhattok a világ elől és csakis egymásra koncentrálhattok. A boldogság az élet egyik alapköve, nem igaz?

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy ideje ott motoszkál a fejedben a gondolat, hogy a párod nem hűséges hozzád, egészen eddig azonban igyekeztél elhessegetni a megérzésedet és arra koncentrálni, hogy amikor együtt vagytok, akkor 100%-ban rád koncentrál. Körülötted szintén akadnak olyan személyek, akik időről időre meg-megjegyzik, hogy nem biztos talán, hogy az, akit örök szerelmednek gondolsz, hűséges hozzád. Bármennyire is fáj a felismerés, érdemes mégis tisztáznod vele azt, amit látsz, hiszen mostmár gyakorlatilag nincsen veszítenivalód. Kétségtelenül borzasztóan nehéz megtenni ezt a lépést, ne feledd azonban, hogy neked is van méltóságod, amellyel senkinek nincsen joga játszani!

NYILAS (november 23-december 21)

Mindennél jobban szeretnéd szorosabbra fűzni a szálakat egy bizonyos személlyel a közvetlen környezetedben, az illető azonban észre sem veszi a próbálkozásaidat. Ennek okán érdemes elgondolkodnod azon, hogy korántsem biztos az, hogy egyáltalán szeretné viszonozni az érzelmeidet, könnyen lehet, hogy teljesen jól látja azt, hogy neked mi a szándékod, megbántani azonban nem szeretne. Erre sajnos egyetlen úton-módon jöhetsz rá, ha megkérdezed, mi az ő álláspontja. Amennyiben elutasító választ kapsz, abban az esetben -bármilyen fájó- érdemes egyszer, s mindenkorra elfogadnod azt, hogy ami a szerelmet illeti, nektek bizony nem lesz közös jövőtök, lépj tehát tovább, hisz valaki a nagyvilágban arra vár, hogy boldoggá tehessen!

BAK (december 22-január 20)

Általában véve fejjel a falnak rohanva oldasz meg az életben bizonyos helyzeteket, mely ilyenformán jellemző rád a szerelemben is. Amennyiben valamit szeretnél elérni a párodnál, abban az esetben a türelem szó valahogy eltűnik a fogalomtáradból és azonnal két kézzel csapsz az állóvízbe, melynek rendszerint konfliktus a vége. A nagy számok törvénye alapján pedig minél többször válik puskaporossá a levegő közöttetek, annál nagyobb lehet a végleges elhidegülés esélye. Amennyiben szereted a párodat és szeretnél vele hosszú éveket boldogságban tölteni, abban az esetben érdemes önuralmat gyakorolnod még akkor is, ha ez kissé távol áll a temperamentumodtól. Hidd el, a szerelmed nagyra fogja értékelni, ha változtatsz a különböző helyzetekhez történő hozzáállásodon!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az az érzésed, hogy az utóbbi időben ellaposodott a kapcsolatod a szerelmeddel, gyakorlatilag minden olyan monotonná vált, ennek következtében pedig ha akartok, sem tudtok olyan erős szálakkal kötődni, amelyek annak előtte egymáshoz fűztek mindkettőtöket. Érdemes ezen a ponton elgondolkodnod, hogy mi a hosszútávú terved ilyen tekintetben, hogy vajon az illetőt a párodként, avagy inkább már csupán egy olyan embertársad, akit barátként szeretsz. Amennyiben úgy érzed, hogy nincs vissza út, abban az esetben fájó persze, de ki kell mondani a végét annak érdekében, hogy mindketten lehetőséget kapjatok arra, hogy boldogok legyetek. Az csak rajtatok múlik, hogy szeretnétek-e megmenteni a kapcsolatotokat!

HALAK (február 20-március 20)

Akad valaki a környezetedben, akiről hosszabb ideje csupán ábrándozol, mostanra pedig gyakorlatilag képtelen vagy kiverni a fejedből, hisz mindenről ő jut eszedbe. Amennyiben elérhető az illető, nem rombolsz bele egy esetlegesen boldog párkapcsolatba, melynek ő az egyik tagja, abban az esetben érdemes egyértelmű jelét adnod annak, hogy abszolút nem közömbös számodra. Nyilvánvalóan az éremnek két oldala van, hisz könnyen lehet, hogy elutasító választ kapsz, ebben az esetben legalább tudod, hogy csupán idővesztegetés a róla történő ábrándozás. Ha pedig nyitott egy új párkapcsolatra, akkor érdemes elkezdenetek megerősíteni a szálakat annak érdekében, hogy minél közelebb kerülhessetek egymáshoz. Szép dolog a szerelem, nem igaz?