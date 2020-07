Ez pedig olyan nagy mozgalmat indított el, hogy több sztár – többek között Justin Bieber, Kendall Jenner, Jennifer Aniston és még sokan mások – is felemelte a hangját a faji megkülönböztetések miatt. Pár órája pedig a Szex és New York sztárja, Sarah Jessica Parker is közzé tett egy posztot, amelyben minden követőjének üzenni szeretett volna George Floyd halála és a tüntetések kapcsán.

Az 55 éves színésznő szerint a férfi halála igazi változásokat hozhat a világba és az emberek gondolkodásába, amely már szükségszerű volt. Üzenetét számos fénykép kísérte olyan tüntetésekről, amelyek Floyd tragikus halála óta New York városában történtek.

Ma Mr. Floyd előtt tisztelgünk. Ugyanakkor ez egy igazságossághoz és egyenlőséghez vezető történelmi mozgalom, amely az ő nevében született meg és amely, erősebb mint a félelem.

A színésznő előző héten több hírességhez hasonlóan szintén csatlakozott a Blackout Tuesday-hez, és egy fekete képpel tisztelgett George Floyd és a fekete társadalom előtt, ezzel is az egyenlőséget hirdetve.

