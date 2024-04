Ezt a könyvet kellene olvasnod a kedvenc romkom filmed alapján

Imádod a romantikus filmeket, de legalább ilyen szívesen kuckózol be egy habkönnyűen rózsaszín regénnyel is? Nos, ha megmondod, melyik mozi lopta be magát a leginkább a szívedbe, eláruljuk, melyik kötetet kell legközelebb a kezedbe venned.

Míg mások arra panaszkodnak, hogy nincs mit felvenniük, miközben amúgy kiesnek a ruháik a szekrényükből, addig te folyton azon kattogsz, hogy FOGALMAD SINCS, mit olvass legközelebb, pedig a TBR-listád legalább 100 pontból áll éppen? Érthető persze, hogy a bőség zavarában nehezen tudsz dönteni, viszont van valami, ami könnyedén segíthet a dilemmádon. Ez pedig nem más, mint a kedvenc romantikus filmed, mert a közkedvelt romkomok alapsztorijait ugyanis számtalan könyvben feldolgozták már. Szóval egyáltalán nem nehéz olyan regényt találni, aminek a története kísértetiesen emlékeztet az általunk favorizált szerelmes vígjátékokra. És igen, a romantikus könyvek valóban gyakran elrugaszkodnak a valóságtól, és olyan párkapcsolatokat mutatnak be nekünk, amelyekről igazából még csak álmodoznunk sem lenne szabad, de miért ne szakadhatnánk ki egy kicsit az életünkből egy habkönnyű, rózsaszín történettel? Szóval keresd ki a kedvenc romkomodat és megtudod, mit érdemes elolvasnod miatta!

