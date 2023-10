A phubbing kifejezés arra utal, amikor valaki egy társaságban a telefonjával van elfoglalva, figyelmen kívül hagyva azokat, akik vele vannak. Nem kell messzire mennünk, hogy ezzel a helyzettel szembesüljünk, ami amellett, hogy irritáló, destruktív hatással van a kapcsolatokra.



Sajnos, nem ritka látvány az, hogy egy asztaltársaságánál - akár család, akár barátok - többen is mobiloznak, és csak egy-két ember beszélget. De miért is olyan káros a phubbing?

Miért phubbingol valaki?

Theresa DiDonato, szociálpszichológus szerint a több okra is visszavezethető az unalomtól a bosszún át a figyelemfelkeltésig. Sokan azért mobiloznak, mert az unalmukat, magányukat próbálják enyhíteni, vagy így próbálnak elégtételt venni azért, amiért mellőzve érzik magukat. Akármi is a mozgatórugója a phubbingnak, nem jó, ha a szokásunkká tesszük, mert előbb-utóbb visszaüt.



Ha például unalomból mobilozunk a párunk jelenlétében, biztosan nem lesz érdekesebb az együtt töltött idő, de akkor sem lesz megoldás, ha problémánk van, és a mobilunkhoz menekülünk. Amikor a párunk mellett nyomogatjuk a telefonunkat, pedig beszélgethetnénk is, attól mellőzöttnek érezheti magát a másik, ez pedig konfliktushoz vezethet.

A végeredmény a felszínes kapcsolatok

Kutatások kimutatták, hogy a phubbing gyakran alacsonyabb párkapcsolati elégedettséggel jár, és a szorongó kötődésű emberek esetén több a konfliktus a telefonhasználat miatt. De a telefonfüggőség nem „csak” a kapcsolatainkat, de a saját életminőségünket is ronthatja.



Az, hogy ki, hogyan reagál a phubbingra, változó: a kutatások szerint azok, akik gyakran tapasztalják ezt a viselkedést a párjuktól, gyakrabban éreznek dühöt és gyanakvást. Ez miatt bosszúból ők is több időt töltenek a telefonjukkal – ami természetesen csak tovább ront a helyzeten.



Habár, kutatások is igazolták, tudományos eredmények nélkül is kijelenthetjük, hogy ha a mobilunkkal vagyunk elfoglalva a párunk vagy a barátaink helyett, az megakadályozza a kapcsolatok elmélyülését, és tönkre teheti a szociális hálónkat is.

