Híres emberek kedvenc karácsonyi kajái: Palvin Barbi szuperegyszerű sütijét neked is ki kell próbálnod!

Oké, nyilván nem az év minden napján, de most jön a karácsony, és ilyenkor bizony lehet egy picit lazítani. Az ünnepi készülődésből a sztárok sem maradhatnak ki, és ha te is olyan nagy kíváncsisággal kutatod a hírességek kedvenc receptjeit, mint mi, akkor jó hírünk van, ugyanis most Palvin Barbi adott egy szuper receptet.

A Victoria's Secret angyala a márka Instagram oldalán jelentkezett be a recepttel, ami nem más, mint egy szuperegyszerű csokis kuglóf. Ami pedig a legjobb, hogy Palvin Barbi kedvenc karácsonyi desszertjének bárki nekiugorhat, hiszen nem igényel sok időt, és nem kell hozzá több, mint 9 összetevő!

Hozzávalók:

2 bögre cukor

2 bögre liszt

0,5 bögre vaj

2 teáskanál vanília aroma

3 teáskanál sütőpor

0,75 bögre kakaópor

2 tojás

1 bögre kávé

1 csipet só

Sütési idő: 45 perc

Hőfok: 180°C

