A nárcisztikus emberek tényleg állandóan a telefonjukat nyomkodják? Így irányítanak teljesen észrevétlenül!

A nárcisztikus gyenge, könnyű prédának tekint, mert a nárcisztikus számára a szeretet egy hiba, és ez taszítja őket. Tehát valójában ez nem egy szereteten alapuló kapcsolat, hanem a nárcisztikus gyűlölet tárgya vagy. Ez az élethelyzet pedig traumás kötődést hoz létre.



A traumakötődés megnehezíti a nárcisztikus bántalmazás áldozatai számára, hogy kilépjenek a kapcsolatból, és a nárcisztikus pontosan tudja ezt. Nem akarja, hogy továbblépj, még akkor sem, ha a "kapcsolatotok" gyötrelmes és viharos.

Tehát a nárcisztikus nem törődik veled, de szereti azokat az előnyöket, amelyeket azáltal kap, hogy kapcsolatba bonyolódik veled.

A nárcisztikusnak mindig az irányítás alatt kell tartania partnerét, akkor is, ha fizikailag távol vagytok egymástól. Továbbra is szüksége van arra, hogy érzelmileg manipuláljon téged és, mint egy dementor, táplálkozzon a bizonytalanságodból. Ez az irányítási kényszer sokszor nagyon furcsa viselkedésre készteti őket. Ez a viselkedésforma a legjobb esetben is zavarba ejtő. A legrosszabb esetben pedig egyenesen bántalmazó.

Állandó üzenetküldés:

Amikor nem tudnak közvetlenül irányítani téged, akkor a telefonodon keresztül irányítanak. Befolyásolják a viselkedésedet, és megparancsolják, hogy engedelmeskedj.

A nárcizmus meghatározó vonásai az érzelmi empátia hiánya, valamint a manipulatív és irányító viselkedés. Eleinte a nárcisztikus személy megpróbál a kedvedben járni és lenyűgözni téged, de végül mindig a saját igényei lesznek az elsők.

Akkor írnak neked SMS-t, amikor csak akarnak, még akkor is, ha tudják, hogy éppen egy fontos megbeszélésen vagy vizsgán vagy. Nem érdekli őket az idő vagy az, hogy kivel vagy éppen. Nem érdeklik őket a határaid. Egy nárcisztikusnak az a fontos, hogy megszerezze a figyelmedet, és az csak rájuk és csakis rájuk összpontosuljon.

Hogy miért?

A nárcisztikus úgy gondolja, hogy joga van az időd és energiád kisajátításához. Azt hiszik, hogy az övék vagy. Tehát a figyelmednek mindig rájuk kell irányulnia. Fenyegetve érzik magukat, ha az életedre, a munkádra vagy más kapcsolataidra koncentrálsz. Ezt egyfajta árulásnak és hűtlenségnek tekintik.

Ahhoz, hogy rájuk koncentrálj, arra kondicionálnak, hogy a telefonodra legyél rákattanva. A végén állandóan a telefonodat nézegeted és szorongóvá, hiperéberré válsz az ő sms-ezésük miatt. Nem tudhatod, mikor kapod a következő sms-t tőlük, és mikor kell válaszolnod.

Állandóan a telefonodon lógsz, és ezáltal teljesen magába szippant a nárcisztikus személyisége. Azt hiszed, hogy nagyon odavan érted, pedig nem, csupán próbál téged teljesen kiismerni, hogy sikeresen manipulálhasson téged.

Azért követeli tőled ezt a figyelmet, mert tesztelik a határaidat. Látni akarják, hogy mennyire vagy könnyen irányítható. Becsalogatnak téged a hálójukba, és amint csapdába ejtenek, megkezdik az önbizalmad leépítését.

Minden nárcisztikus fő célja az állandó üzenetküldéssel (függetlenül attól, hogy milyen keményen próbálják elrejteni a valódi szándékaikat), hogy állandó megerősítést kapjon tőled.

"Igen, én irányítok".

Kezdetben a szeretetükkel bombáznak téged, és függővé tesznek, hogy számodra is elvárás legyen az intenzív üzenetváltás. Aztán hirtelen visszavonulnak. Ez összezavarja az idegrendszeredet, szorongást és stresszt okoz. Aggódsz, hogy valami történt, és megszűnt az érdeklődése irántad. Ha szorongó kötődési stílusod van, akkor ez a mintázat különösen rosszul érinthet.

Ahelyett, hogy magadra és az életedre koncentrálnál, csak a telefonodra összpontosítasz. A boldogságod attól függ, hogy egy másik személy kapcsolatba lép-e veled, vagy sem.

Ha te is úgy gondolod, hogy egy adott személy üzeneteken keresztül próbál manipulálni, blokkold, töröld, vagy csak hagyd figyelmen kívül. Az ilyen nárcisztikus személyek nem értékelnek sem téged, sem az idődet. Engedd el őket, és lépj tovább. Ott kezdődik a gyógyulásod. Abban a pillanatban, amikor úgy döntesz, hogy nem veszel részt benne.

