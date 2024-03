Napi horoszkóp március 17.: a Skorpiók életében új szerelem kavarja fel az állóvizet, a Halak egyfajta érzelmi hullámvasútra váltanak jegyet

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 17.

KOS (március 21-április 20)

Noha a hosszú hétvége utolsó napja van, te mégis folyamatosan pörögsz, egyetlen pillanatra sem vagy képes megállni, a hibázásnak a legkisebb lehetőségét sem szeretnéd megadni. A nagy rohanásban azonban fogalmad sincs, miként tudsz egy időre kikapcsolni, hogy tudsz szusszanni egyet, így egyre nagyobb a hasra esés kockázata. Olyan ember ugyanis nem született még a Földre, aki non-stop képes 100 %-on teljesíteni és olyan eredményeket produkálni, amelyekbe nem tud belekötni senki. Engedj meg tehát magadnak egy kis én-időt, amikor csakis a saját pihenésedre koncentrálhatsz, amikor csakis magaddal foglalkozhatsz. Szállj ki egy szusszanásra a taposómalomból!

BIKA (április 21-május 20)

Viszonylag bonyolult feladattal küzdesz a hét utolsó napján, valaki pedig a legnagyobb bosszúságodra folyamatosan körülötted legyeskedik, mindenféle kéretlen jó tanáccsal ellátva. Mielőtt azonban teljesen rád telepszik, állj a sarkadra és igyekezz a leghatározottabban a tudtára hozni, hogy nincs szükséged semmiféle útmutatásra vagy mankóra, kiválóan boldogulsz anélkül is, hogy valaki fogná a kezed. Bármilyen nehéz, próbálj diplomatikusan reagálni, hisz a konfliktushelyzet nem fogja előremozdítani és érthetőbbé tenni a mondanivalódat, épp ezért fogalmazz világosan, de udvariasan!

IKREK (május 21-június 21)

Nem vagy az a titkairól mindenkinek fecsegő-típus, a hétvége utolsó napján azonban épp annak öntöd ki a szíved, aki szembejön veled, noha rögtön érzed, hogy nem kellett volna beavatnod. Ennek ellenére jól esik az, hogy valaki megért, hogy van hallgatóság, hogy könnyíthetsz a lelkeden. Igen, lehet, hogy nem épp a legnagyobb bizalmasodnak mondtad el a titkodat, mégsem baj az, hogy nem kell ezt a terhet továbbcipelned. Kérd meg az illetőt, hogy ne avasson be senkit, magyarázd el, hogy miért nem szeretnéd nagy dobra verni a dolgot és ha rendelkezik a megfelelő intelligenciaszinttel, abban az esetben nem kell aggódnod, hogy később visszahallod másoktól!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, abszolút nem találod a közös hangot a környezeteddel, mintha valahogy teljesen más nyelven kommunikálnátok egymással. Akárhogy próbálod megértetni velük az álláspontodat, mindig falakba ütközöl, teljesen más értékrendet képviseltek ugyanis. Annak érdekében azonban, hogy hosszú távon élhető életet éljetek egymás mellett, muszáj lesz mindannyiótoknak közös nevezőt találni és egy kicsit engedni a csökönyösségetekből. Próbáljatok a minimálisra csökkenteni a feszültségforrást, mindenki tegye a maga dolgát és remélhetőleg sikerül megtalálni a békés hangot egymással. Ne feledd azonban: attól, mert más az értékrended és kilógsz a sorból, még közel sem biztos hogy vállalhatatlan az, amit képviselsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Noha alapvetően nem keresed készakarva a kalandokat, valahogy mégis mindig megtalál valami, amiről úgy gondolod, vétek lenne visszautasítani. Így fordulhat elő az is, hogy időnként nem veszed figyelembe a saját határaidat és olyasmikbe is fejest ugrasz, amelyekben a testi épséged is kockáztatva van. Mivel azonban elég fárasztó örökös kockázatban élni az életed, érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy egy fokkal tudatosabban tervezed a kalandjaidat és nem mondasz igent minden adandó ajánlatra. Hidd el, sokkal élvezhetőbb az Élet, ha nem kell folyton a következmények árnyékában létezned!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, a hét utolsó napján valaki megpróbál befolyásolni és te túl gyenge vagy ahhoz, hogy nemet mondj vagy határozottan kiállj magadért. Az illető pedig abszolút kiszagolja bizonytalanságodat és olyan irányba terel, ami tulajdonképp elsősorban az ő javát szolgálja. Ne hagyd, hogy mások lökjenek maguk előtt és egyfajta pajzsként használjanak a céljaik eléréséhez, nyugodtan állj ki mögülük, köszönd meg a részvételüket és haladj tovább. Nem kell neked senki, aki a szócsövedként menne előtted, pontosan tudod, hogy mikor miiként kell cselekedned, hogy mikor mit kell mondanod, nincs tehát szükséged olyasfajta emberekre, akik kígyókként sziszegve próbálnak behálózni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Noha határozott elképzeléssel járod az utadat, néhányan mégis megpróbálnak lebeszélni a terveidről, amikor tudomást szereznek róla. Első körben nem nagyon érted, miért szeretnének megakadályozni a terveid megvalósításában, amennyiben azonban belegondolsz, rájöhetsz, hogy akik most igyekeznek eltéríteni, ők valójában féltenek és nem akarják, hogy bármiféle bántódásod essen. Amennyiben megítélésed szerint alaptalan az aggodalmunk, abban az esetben igyekezz megnyugtatni mindenkit, hogy felesleges félteniük tudod, hogy mit csinálsz. Ugyanakkor értékeld, hogy vannak körülötted olyanok, akiknek ennyire fontos vagy!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki fenekestől forgatja fel a nyugodt kis életedet a hosszú hétvége utolsó napján, melynek nyomán mintegy szökőárként sodornak magukkal az érzelmek. Mielőtt azonban belefulladnál a nagy cumamiba, előtte érdemes lehűtened a nagy fellángolást és óvatosabbnak lenned, hisz fogalmad sincs, mik az újdonsült lovagod szándékai, másfelől te sem vagy abban a helyzetben, hogy beleugorj egy lehetséges módon futó kalandba. Épp ezért engedj teret a józan gondolkodásnak, szállj le gyorsan a rózsaszín felhőről és engedd, hogy a dolog kiforrja magát. Ismerkedj, beszélgess, randizz, kerülj közelebb hozzá és ha néhány találkozás után még mindig úgy érzed, hogy adsz egy esélyt a dolognak, akkor ne fogd vissza magad!

NYILAS (november 23-december 21)

Nehezen lépsz túl egy olyan kapcsolaton, amely nem régen ért véget és borzasztóan fájó tapasztalást hozott magával. Annak ellenére azonban, hogy az illető már más oldalán találta meg a boldogságot, te még mindig a miértekre keresed a választ. Ezen a ponton érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy meddig érdemes így ostoroznod magad, hisz semmi más nem történik, csak az, hogy magadat bünteted. Add meg az esélyt arra, hogy megtaláld azt a személyt, aki mellett teljes életet élhetsz, aki elfogad a hiányosságaiddal együtt és aki képes megadni neked minden pozitív érzelmet, amire szükséged lehet. Akard lerázni a láncaidat, hisz ez csak rajtad múlik!

BAK (december 22-január 20)

A hosszú hétvége utolsó napján elhamarkodottan hozol ítéletet egy bizonyos személyt illetően, abba a hibába esel ugyanis, hogy mások véleményére alapozol. Mivel ez nem épp a legbölcsebb dolog -melyre te, magad is rájössz a saját károdon-, épp ezért igyekezz ezt egy hasznos leckeként felfogni és a jövőben jobban kiismerni bárkit vagy bármilyen helyzetet, hiszen ha objektíven látod, akkor tudsz véleményt nyilvánítani abban az esetben, ha azt bárki kérdezi. Alapvetően lojális ember vagy, próbáld tehát ennek megfelelően élni az életedet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy tűnik, hosszú idő után a hét utolsó napján végre ismét bizonyosságot nyer az, hogy érdemes kitartani és az energiáidat nem kímélni, amennyiben egy számodra fontos ügyért harcolsz. A legnagyobb büszkeséggel tölt el ugyanis az az eredmény, amit magad előtt látsz és joggal zsebelheted be a sikerrel járó elismerést is. Amennyiben megmártóztál a csillogásban és mindenki megveregette a vállad, abban az esetben végre más kihívást is kereshetsz, hisz a világban számos olyan lehetőség van, ami csak arra vár, hogy megragadd!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, a hét utolsó napján kissé nehezen kontrollálod az érzelmeidet, az egyik pillanatban ugyanis határtalanul boldog vagy, a másikban pedig félmondatokon is képes vagy felhúzni magad. Mivel elég nehéz ezzel a környezetednek lépést tartania, épp ezért mielőtt kellemetlen helyzetbe kerülsz, előtte érdemes mindenképp tisztáznod magadban az ok-okozati összefüggéseket. Egész nyugodtan beszélhetsz a problémáidról valakinek, aki közel áll hozzád, keressetek tehát együtt megoldást a benned lévő nyitott mondatokra. Amennyiben sikerül választ találnod a miértekre, abban az esetben sokkal könnyebbnek érzed majd magad!