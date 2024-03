Napi horoszkóp március 1.: a Bikák új ismeretségre tehetnek szert, az Oroszlánok sodródnak az árral

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 1.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapján ugyan nem alakul minden az előzetes terveid szerint, mégsem tiltakozol, hisz pontosan tudod, hogy nem lehet mindig kiszámítani a dolgok előrehaladását. Ugyan alapvetően a tervezhetőség és kiszámíthatóság híve vagy, ebben az esetben azonban neked is könnyebbséget jelent, ha csupán sodródsz az eseményekkel, abban bízva, hogy magától jön a megoldás. Lehet, hogy nem így lesz, ezúttal mégis élj a pillanatnak, a jövő pedig majd alakul, ahogy az Élet megírja!

BIKA (április 21-május 20)

Derült égből toppan be valaki az életedbe a hét utolsó munkanapján, aki iránt mindenképp érdemes nyitottnak lenned, hiszen olyan ismeretségre tehetsz szert, amely hosszútávon hasznos lehet számodra is. Légy nyitott, barátkozz, s akkor előbb-utóbb komolyabbra is fordulhat a dolog. Nem kell elsőre felfednek minden lapodat, okosan keverd a kártyáidat, amennyiben ugyanis nagyon rámenős és túl őszinte vagy, abban az esetben elijesztheted az illetőt mindjárt az első pillanatban és akkor a kapcsolat eleve kudarcra lesz ítélve. Ne kapkodj, lassan járj, tovább érsz!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan társaságba keveredsz a hét utolsó munkanapján, ahol általad kevésbé ismert emberek vesznek körül, abszolút nem vagy tehát a biztonsági zónádon belül. Ne légy azonban frusztrált emiatt, hisz az új emberek új barátságokat, új kapcsolati tőkét is jelenthetnek számodra, érdemes tehát mindenképp elővenned a mosolyodat és érdeklődéssel fordulni feléjük. Hidd el, minél nyitottabb vagy, annál megnyerőbb lehetsz mások szemében. Kérdezz, kommunikálj, mesélj magadról, ám épp csupán annyit, amennyit a helyzet megkíván, se többet, se kevesebbet!

RÁK (június 22-július 22)

Számodra fontos emberek kapcsolata kerül gödörbe, mely a hét utolsó munkanapjára válik előtted is nyilvánvalóvá. Habozás nélkül határozod el, hogy mindenképpen teszel valamit annak érdekében, hogy mentsd a menthetőt, hiszen azt kevésbé viselnéd lelkiismeret-furdalás nélkül, ha tétlenül néznéd végig, ahogyan zátonyra futna a hozzád legközelebb állók kapcsolata. Légy azonban óvatos, hiszen ez esetben csupán kívülállóként tudsz gondolkodni, épp ezért nem biztos, hogy bölcs dolog az, ha kéretlenül olyan tanácsokat adsz, amelyeknek nem te viseled a következményét. Ebben az esetben bármilyen nehéz, talán okosabban teszed, ha hátrébb lépsz és hagyod, hogy maguk oldják meg a problémáikat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapja nem alakul nagyon kiszámíthatóan, tulajdonképp csupán sodródsz az árral, ami nem épp a legmegnyugtatóbb számodra, hisz folyamatosan ott leveg a fejed fekett Damoklész kardja, mely bármikor olyan helyzetet teremthet, amely bizonyosan fejfájást okoz majd. Nem élhetsz azonban folytonos félelemben, higgy magadban, hogy van benned annyi tudás és tapasztalat, amelynek révén képes leszel megoldani a szituációt, amely bekövetkezik. Próbáld élvezni a kihívást, amennyiben pedig megszabadulsz a görcseidtől, abban az esetben meglátod, nagyon jól fogsz szórakozni és még új élményeket is gyűjthetsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Borzasztóan frusztrál egy bizonyos dolog, nem is nagyon tudsz másra koncentrálni, illetve az álmod is elég nyugtalan emiatt. Mindeközben persze minden idegszáladdal igyekszel másra koncentrálni, gyakorlatilag magad előtt tolva a dolgot annak ellenére, hogy pontosan tudod, hamarosan bizony fájdalmas döntést kell meghoznod. Minél hosszabbra írod azonban a mondatot, annál nehezebb lesz pontot tenni a végére, ne húzd tehát tovább, merj bátran szembenézni vele és igyekezz megoldást találni valamilyen formában annak érdekében, hogy a továbbiakban ne zavarhassa az életedet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján minden a terviednek megfelelően alakul, minden programoddal és a kötelezettségeiddel időben tudsz végezni, így marad időd arra is, hogy egy kis én-időt csempéssz az életedbe. Használd ki a kínálkozó alkalmat és csak olyasmit csinálj, ami kifejezetten a testi és lelki épülésedet szolgálja. Menj el egy szépségszalonba, utána jöhet a shopping, találkozz a barátnőiddel, igyatok meg egy finom kávét a kedvenc sütidről pedig szintén nem kell lemondanod. Időnként szüksége van az embernek a feltöltődésre és mivel neked ritkán adatik meg a lehetőség, ezért most élj vele, hiszen holnap ismét vár a mókuskerék!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nyakadon a hétvége, lassan érdemes lenne elkezdened lezárni a folyamatban lévő ügyeket, mely nincs is nagyon ellenedre, hisz tudod, hogy a hétvégét nem szeretnéd munkával tölteni. Ezt a tervedet húzza át egyetlen tollvonással a felettesed annak rendje, s módja szerint, olyan kihívás elé állít ugyanis, amelynek teljesítéséhez szükséged lesz minden akaraterődre és tudásodra. Első pillanatban abszolút nem titkoltan borzasztóan frusztrált leszel, inkább egyfajta kiszúrásként éled meg a dolgot, ám amennyiben lehiggadsz és képes vagy átlátni a helyzetet, abban az esetben gyorsan rájöhetsz, hogy nem véletlenül lettél te a kiválasztott. Zárj tehát ki minden külső befolyásoló tényezőt, hiszen nincs más választásod, mint nekirugaszkodni és mindent bevetni. Bízz magadban és akkor nem lehet baj!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján szarvashibát vétesz, amely nem csak téged ejt kétségbe, hanem azokat a munkatársaidat is, akik hozzád szorosan kapcsolódnak. Kétségbeesett kapkodás helyett állj meg azonban egy pillanatra és gondold végig, hogyan lehetne a lehető legrövidebb idő alatt a leghatékonyabban megmenteni a szituációt. Nem lehetetlen, de bizonyosan minden idegszáladra szükséged lesz hozzá. Vond be a kollégáidat is, anélkül persze, hogy bármiféle felelősséget a nyakukba varrnál, hisz ez most, akármilyen nehéz is elfogadnod, hogy egyedül téged terhel!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján valaki kellemetlen helyzetbe sodor, ami borzasztóan frusztráló számodra, hiszen abszolút nem kívántál volna részesévé válni az ügynek, most mégis a saját nevedet kell tisztára mosnod. Ne hagyd azonban, hogy a pillanatnyi düh eluralkodjon rajtad, igyekezz hideg fejjel gondolkodva helyre tenni a dolgokat, diplomatikusan, kellő intelligenciával kezelve a helyzetet. Amennyiben a hirtelen haragodra hallgatsz, abban az esetben talán úgy tűnhet a környezeted számára, hogy mégis vétkes vagy és csak a bizonyítványodat magyarázod. Hidd el, ha sikerül nyugodtan reagálnod, annál hitelesebb leszel a többiek előtt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Csábító ajánlattal keres meg valaki a hét utolsó munkanapján, amelyre nagyon nehezen tudsz nemet mondani, szíved szerint azonnal fejest ugranál a dologba. Mielőtt azonban forró fejjel nekimennél, érdemes első körben leülni és minden részletet aprólékosan megvizsgálni, sorakoztasd fel azokat a pro és kontra érveket, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy jó döntést hozhass. Amennyiben több az ellene, mint a mellette szóló érv, abban az esetben jobban teszed, ha inkább más utakat keresel és nem engedsz a csábításnak. Ne aggódj, új lehetőség szinte minden lépésnél adódik, csupán nyitott szemmel kell járnod!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsóunkanapján végre megjelenik a fény az alagút végén, a folyamatban lévő ügyeid ugyanis a végükhöz közelednek, amely nagy megkönnyebbülést hoz, hisz nem kell reggeltől estig azon görcsölnöd, hogy fogsz-e tudni végezni a hétvége előtt, illetve hogy az eredmény milyen kinek hogy “ízlik” majd. Most már kifújhatod magad, nyugodtan dőlj hátra, hisz minden úgy alakult, ahogy eltervezted és sikerült is véghezvinni mindent. A hétvége küszöbén ne vállalj semmiképp új kihívást, apróbb feladatok teljesítésével bírd ki a nap végéig, amikor végre átadhatod magad a pihenésnek!