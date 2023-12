Napi horoszkóp december 30.: az Ikrek napját váratlan események határozzák meg, a Skorpióknak számukra kellemetlen üggyel kell szembenézniük

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 30.

KOS (március 21-április 20)

Közeleg a határidő, te pedig úgy érzed, hogy noha rengeteg energiád fekszik a dologban, mégsem fogsz tudni felmutatható eredményt produkálni. Mivel ezt mindenképp szeretnéd kiküszöbölni, ezért mérgezett egerek módjára kezdesz rohanni, mintha legalábbis az életed múlna rajta. Te is tudod azonban, mi lehet ennek az eszeveszett futásnak az eredménye, ne akarj tehát elhasalni, hiszen onnan már elég nehéz lesz felállni. Állj meg tehát, készíts tervrajzot, ha valóban le vagy maradva, így egyik lábad a másik után tedd az esés elkerülése érdekében. Emeld fel a fejed egy pillanatra és nézz körül, így fogod tudni ugyanis teljesíteni a küldetést!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napján valaki egy kétértelmű megjegyzéssel ébreszt bizonytalanságot benned, mellyel elhiteti veled, hogy nem vagy alkalmas egy bizonyos feladat elvégzésére. Ez esetben azonban nem a legjobb ötlet kívülállókra hallgatni, hiszen ha hagyod magad befolyásolni, azzal egy cseppet sem leszel beljebb. Önmagadnak okozol csupán csalódást, mert azt gondolod, hogy mindig kész vagy mások szempontjaira figyelemmel cselekedni. Ha azonban őszintén hiszel abban, amit csinálsz, állj ki a saját elveidért, ne hagyd, hogy az orrodnál fogva vezessenek, különben hogyan is tudnál te, magad sikereket elérni?

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó munkanapja tele van váratlan eseményekkel, amelyekre abszolút nem voltál felkészülve. Talán épp emiatt nem is tudod felismerni, hogy pontosan mi történik, ennek okán a nagy káoszban kezd minden kicsúszni a kezeid közül. Most állj meg azonban, mielőtt baj lesz, gondold végig, mit érdemes lépni, hisz ha hasra esel, akkor bizony elég nehéz lesz ennyi teherrel a válladon felállni. Nem hajt a tatár, ne kapkodj, mindent szép sorjában intézz el, igyekezz ügyesen befejezni az általad megkezdett dolgokat, majd dőlj hátra és egy pohár bor kíséretében fújd ki magad!

RÁK (június 22-július 22)

Noha rendkívül eredményorientált ember vagy és mindig a helyes megoldáson töröd a fejed, ezúttal kissé késve jön az a bizonyos eredmény, ami meglehetősen bosszant. Attól azonban, mert a siker nem jön csettintésre, még nem kell lehúzni a rolót, s végképp nem érdemes hátat fordítanod neki. Kellő akaraterővel és kitartással a munkád meg fogja hozni a gyümölcsét, amennyiben viszont most feladod, abban az esetben soha nem fogod megtudni, milyen közel jutottál a kitűzött célhoz. Bízz tehát magadban és menj tovább!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége első napján valakivel komoly vitát folytatsz egy bizonyos ügyben, de annyira távolodnak egymástól a nézőpontjaitok, hogy igen csekély az esélyetek van a közös nevező megtalálására. Be kell tehát látnod, hogy a parttalan vita nem vezet sehová, s ha nem engedsz a huszonegyből, soha nem fogtok tudni megegyezni, s még a barátságotok is rámehet erre. Ne akarj mindenáron meggyőzni valakit olyasmiről, amit ő nem hajlandó elfogadni, s ha nem látsz esélyt a megegyezésre, jobban teszed, ha intelligens emberek módján túllépsz mindenen, elkerülve, hogy ez az egyetlen vita rányomhassa a bélyegét a kapcsolatotokra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Aprólékosan kidolgoztad a tervedet az előtted álló feladathoz, a legkisebb esélyt hagyva a hibázásra. Noha a környezeted nem érti, miért rágod olyan sokáig a falatot, te pontosan tudod, ahhoz, hogy magabiztosan végigvidd, amit elterveztél, muszáj többször is lejátszanod fejben, különben nem tudnál sikerrel a végére érni. Ne törődj vele, mit mondanak mások, azt csináld, amit jónak látsz és ne azt, amit az emberek elvárnak tőled!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Körülötted ugyan mindenki feladta már a küzdelmet egy bizonyos ügyben, te azonban még mindig hiszel abban, hogy olyasmit érhetsz el, ami másoknak nem sikerült, épp ennek érdekében már-már elvakultan mész előre, szinte bele sem gondolva abba, milyen következményekkel járhat, ha mégsem úgy sül el a dolog, ahogy szeretnéd. Épp ezért ügyelj arra, hogy bármilyen fájó, tudd belátni azt, amikor már több veszteséged van a dologban, mint nyereséged, tudd feladni a harcot, ami a legkevésbé sem számít gyengeségnek, sokkal inkább bölcsességnek. A hozzáállásod így is példamutató mások számára!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Igyekszel egy számodra kellemetlen dolgot rejtegetni, nem igazán szeretnéd, hogy bárkinek is szemet szúrjon a dolog, ám mindezt annyira nagy feltűnéssel csinálod, hogy lassan feltűnést okoz másoknak is. Amennyiben szeretnéd, ha ez a bizonyos ügy a te titkod maradna, próbáld diszkrétebben intézni az ügyet, hisz te sem akarhatod, hogy mindenki rólad beszéljen. Cselekedj azonnal, erre ugyanis most van lehetőséged anélkül, hogy negatív előjelű szenzáció kerekedne ki a dologból. Mivel nem tudhatod, meddig maradhat titok a titok, ideje tenned azért, hogy ne rólad beszéljen mindenki!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, ma érkezett el a megfelelő alkalom arra, hogy lezárj egy régi, fájó ügyet a múltadból és végre nyithass a pozitív dolgok felé. Hosszú ideje őrlődsz már, szinte felemésztett, hogy szerepet kellett játszanod, boldognak kellett mutatnod magad, nehogy mások észrevegyék: bizony nem őszinte a mosolyod. Épp ezért neked is nagy megnyugvás lesz tehát, ha ez nem nyomja rá többé a bélyegét a hangulatodra. Így most légy erős, bátor és határozott, állj a sarkadra, s tegyél pontot a dolog végére. Levontad a megfelelő tanulságot, egy tapasztalattal gazdagabb lettél, ám mostmár itt az idő, hogy újra a boldogságod keresd, hisz az neked is jár!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút készen állsz arra, hogy megvalósítsd azokat a terveket, amelyeket régóta formálgatsz, alakítgatsz és úgy érzed, a hét utolsó munkanapján egy nagy lendülettel elrugaszkodva megvalósíthatsz mindent, amit elterveztél. Nem biztos ugyan, hogy a körülötted élők kiugranak majd a bőrükből örömükben, ám ne orrolj meg emiatt rájuk, hisz csupán csak féltenek, nem akarják, hogy nagyot kockáztass. Fogadd meg a hasznos tanácsokat, a visszahúzó figyelmeztetéseket engedd el, de ne felejts szelektálni, hisz lesznek olyanok, amiket mindenképp érdemes megfogadnod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mások miatt kerülhetsz kellemetlen helyzetbe a hét utolsó munkanapján, ami rendkívülien bosszantó számodra, emiatt nem is nagyon tudsz túllépni a dolgon. Nincs azzal semmi baj, ha egy ideig borogatod az önbecsülésedet, hisz ha megbántódtál, teljes joggal haragszol, ám arra érdemes ügyelned, hogy ne tápláld a haragodat, ne hergeld magad, hisz az hosszútávon neked lehet káros, a másik pedig már könnyen lehet, hogy régen túllépett a helyzeten. Végy egy nagy levegőt és lépj tovább te is!

HALAK (február 20-március 20)

Azt hitted, elegendő időd van még szilveszter valamire, jól be is osztottad, hogy mikor, mit kell csinálnod ahhoz, hogy időben végezz. A hét utolsó munkanapján azonban váratlanul mégis úgy hozza a helyzet, hogy a korábbi határidőt közelebbre hozták, neked pedig ide-oda kell szaladgálnod, hogy mindent be tudj fejezni, ráadásul hibátlanul és ne tűnjön úgy, hogy összecsaptad az egészet. Nyugi, edzett vagy, van hozzá megfelelő tudásod és tapasztalatod, nem fog gondot okozni egy kis rohanás! Hajrá!