Napi horoszkóp december 27.: az Ikrek hasznos tanácsot kapnak, a Szüzeknek érdemes önmagukra is időt szánniuk

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 27.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú idő után végre számodra fontos emberek is elismerik a teljesítményedet, ami rendkívüli büszkeséggel tölt el. Ma bizonyosságot nyer az is, hogy noha nem mindig vetted észre, igenis figyelemmel kísérik az utadat, a tetteid és szavaid bizony nyomot hagynak bennük. Boldoggá tesz a tudat, hogy nem hiába fektettél annyi időt és energiát a számodra különös jelentőséggel bíró dolgokba, hisz most minden befektetés megtérülni látszik. Élvezd a sikert, fürödj a népszerűségben és igyekezz bezsebelni minden elismerést. Arra ügyelj azért, hogy el ne szállj nagyon, annál nehezebb lesz ugyanis majd visszatérni a hétköznapokba

BIKA (április 21-május 20)

Határidőre elvégzendő feladattal akadsz meg a hét közepén, fogalmad sincs ugyanis róla, hogyan kellene továbblépned ahhoz, hogy végre pontot tehess az ügy végére. Mivel a te képességeiden ezúttal túlmutat ez a kihívás, éppen ezért jobban teszed, ha keresel valakit, aki a segítségedre lehet, akit kellőképp megbízhatónak tartasz, s rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, hogy kirángassa szekeredet a kátyúból. Ne feledj a végén köszönetet mondani neki, és ne titkold a feletteseid előtt, hogy az eredmény nem csupán a te érdemed volt, így tudni fogják, mi az, amit még nyugodtan rád bízhatnak, s hol húzodnak meg a kompetenciahatáraid!

IKREK (május 21-június 21)

Karácsony elteltével váratlanul rég nem látott ismerősbe botlasz, ami pont jókor jön, hiszen épp tanácsra van szükséged, elbizonytalanodtál ugyanis, hogy merre kellene továbblépned. Használd ki az alkalmat, üljetek be egy kávézóba és forró csoki mellett meséld el, mi is a gondod, miért halogatsz egy döntést. Hallgasd meg a tanácsait, majd ezután mérlegelj, vajon hogyan is kellene határoznod. Mindig jó ötlet ilyen helyzetekben meghallgatni a kívülállók véleményét is, hiszen néha sokkal tisztábban látnak egy-egy szituációt!

RÁK (június 22-július 22)

A környezetedben arról vagy híres, hogy minden helyzetben racionálisan gondolkodsz, határozottan, talpraesetten hozol döntéseket, emiatt sokan hozzád fordulnak segítségért, ha olyan szituációba keverednek, amelyet nem tudnak megoldani. Méltán lehetsz büszke magadra, mindemellett légy óvatos, hiszen kívülállóként nem minden helyzetet láthatsz át teljesen, ráadásul a tanácsaid esetleges kellemetlen következményeivel sem neked kell számolni. Csak akkor mondj bármit, ha teljesen biztos vagy a dolgodban, amennyiben viszont valamilyen kockázatot látsz, inkább diplomatikusan hallgass!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé elégedetlen vagy a jelenlegi életeddel, szíved szerint drasztikus változást eszközölnél annak érdekében, hogy valamelyest előrébb lépj. Ne légy azonban elégedetlen, ne akarj mindenáron a szakadék szélén táncolni, jelenleg bizonyára ott kell tartanod, ahol éppen vagy, ne feledd, mindennek megvan a maga oka. Nyilván nem mindenki olyan szerencsés, hogy csak úgy az ölébe hullik bármi, amit megkíván. Te is ebbe a kategóriába tartozol, meg kell dolgoznod mindenért, ne mindenáron akarj azonban eredményt elérni. Légy büszke arra, amit eddig elértél, hiszen semmin nem ajándékba kaptál, minden a két kezed munkáját dicséri!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Lassanként kezd sok lenni vendégségből, ami az elmúlt három napban magával sodort, mindenkinek megfelelni, mindenhol mosolyogni, ajándékozni, érdeklődni, mindent megkóstolni, egyszóval semmi sem rólad vagy kikapcsolódásról szólt. Igyekeztél minden fronton helyt állni, aminek az lett az eredménye, hogy mostanra teljes mértékben kimerültél, semmi másra nem vágysz, csak arra, hogy önmagad dönthess arról, mikor mit csinálsz és miképp. Amennyiben szükségét látod, abban az esetben szabadságold magad néhány napra, az élet anélkül is zajlik, hogy tartanád a világ terhét a válladon. Kezdődnek a nagy karácsony utáni leárazások, shoppingolj, igyál valahol egy finom forró csokit, vegyél egy romantikus bestsellert, olvass, aludj, egyszóval koncentrálj magadra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az ünnepnapok után magával ragad az érzés, mely szerint számos megoldatlan probléma maradt félben, melyeket mihamarabb illene megoldanod annak érdekében, hogy továbbléphess és ne ragadj benne egyes élethelyzetekben. Próbálj tehát ezekre a feladatokra koncentrálni és igyekezz objektívebben megítélni minden szituációt. Nyilvánvalóan nem vagy a saját magad ellensége, s olyasmit úgysem tennél, ami negatívan befolyásolná a sorsodat, hisz te is a boldogságra törekszel! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Minden tennivaló, amelyre nem jutott időd az ünnepek előtt, úgy tűnik, megvárt, hiszen ma mázsás teherként nehezedik a válladra és mind-mind megoldásra vár. Az első pillanatban ugyan nem igazán fűlik hozzá a fogadra, de pontosan tudod, hogy megvan benned a megfelelő tudás és tapasztalat ahhoz, hogy helytállj és végül nem is akármilyen eredményt produkálj. Ha megfelelően koncentrálsz és képes vagy kizárni minden zavaró tényezőt, bizonyos lehetsz a sikerben, meg abban is, hogy a teljesítményedről sokáig beszélni fognak. Épp ezért szedd össze magad és cselekedj, hiszen bizonyos lehetsz benne, hogy nincs számodra megugorhatatlan akadály!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki igen-igen bántó kritikával illet karácsony elteltével, amit borzasztóan övön alulinak tartasz, ennek okán rendkívüli módon felháborít. Nem is kell semmiképp titkolnod az ellenérzéseidet, egész nyugodtan tedd szóvá, arra azonban ügyelj, hogy ne az illető által használt stílusban tedd mindezt, hisz nem az az alapvető célod, hogy az ő szintjére alacsonyodj le. Ugyanakkor igyekezz némi önkritikát gyakorolni, hiszen korántsem biztos, hogy a hallottaknak nincs igazságtartalma, az azonban bizonyos, hogy szebben is meg lehetett volna választani a hangnemet!

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan nehezen tűröd a változást, képes vagy végsőkig ragaszkodni bizonyos élethelyzetekhez, amelyek megszokottá váltak a számára. Akkor sem akarsz kilépni egy-egy szituációból, ha az már láthatóan nem ígér semmilyen hasznot, ehelyett egészen az utolsó pillanatig kitartasz. Talán abban bízol, hátha jön egy isteni szikra, s máris kedvezőbben alakulhatnak az események. Ne akarj azonban ennyire görcsösen szorongatni semmit, ha az csak hátráltat abban, hogy továbblépj és nyithass új dolgok felé. Hidd el, vannak bizonyos szituációk, amelyeket jobb mihamarabb elengedni.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepén indokolatlanul nagyítasz fel egy bizonyos szituációt, aminek talán nagyobb a füstje, mint a lángja. Mivel ugyanis rendelkezel elegendő tudással és tapasztalattal, épp ezért nem érdemes emiatt görcsölnöd és ennyire drámaian felfogni a helyzetet, egyszerűen csak arra koncentrálj, hogy a legjobb tudásod szerint úgy oldd meg a feldatot, hogy az se neked, se másoknak ne okozzon semmiféle csalódást. Higgy magadban, bízz az elmúlt években megszerzett tapasztataidban és menni fog minden, mint a karikacsapás!

HALAK (február 20-március 20)

Karácsony után próbálsz valakit jobb belátásra bírni egy bizonyos üggyel kapcsolatban, ám nagyon úgy tűnik, hogy az illető folyamatosan lepattint magáról, mindenre akad ugyanis jó vagy kevésbé jó magyarázata, amivel nem tudsz vitatkozni. Emiatt egy idő után sajnos be kell látnod, nem biztos, hogy megéri az a sok-sok felesleges kör, amit eddig futottál az érdekében. A saját boldogdágodra koncentrálj inkább, hiszen azért magad vagy a felelős. Amennyiben nem sikerül meggyőznöd az ismerősödet, ne legyen emiatt lelkiismeretfurdalásod, hiszen mindent megtettél érte, ettől kezdve tehát rá van bízva, hogy melyik utat választja!