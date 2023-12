Napi horoszkóp december 25.: az Oroszlánok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Mérlegek a tökéletességre törekszenek

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 25.

KOS (március 21-április 20)

Nem egyszerű a döntés, melyet hamarosan meg kell hoznod, épp ezért érthető módon próbálod egyre inkább elodázni. Mielőtt azonban teljes mértékben rányomná a bélyegét a karácsonyi hangulatodra, ma még egész nyugodtan, lelkiismeretfurdalás nélkül tereld el a figyelmed, hisz a karácsony nem a nehéz döntések meghozataláról szól. A két ünnep között ráérsz újra elővenni a kérdést, most még azonban karácsony van, összpontosíts tehát teljesen más dolgokra!

BIKA (április 21-május 20)

Karácsony első napján sikerül befejezned egy kicsit sem testhez álló feladatot, amiben nagyon nem érezted jól magad. Most azonban végre olyan dolgokkal is foglalkozhatsz, amelyek valójában érdekelnek. Bontakoztasd ki a kreativitásod, hisz ha ezt meglátják benned, olyan lehetőséget kaphatsz, amelyben otthonosan mozogsz és nem kell folyamatosan azon görcsölnöd, vajon hol, hogyan és mekkora hibát követsz majd el és az helyrehozható-e még. Időnként neked is érdemes elhagynod a komfortzónád a saját fejlődésed érdekében!

IKREK (május 21-június 21)

A közvetlen környezeted karácsony első napján olyasmire próbál rávenni, amit még életedben nem próbáltál, mitöbb, nem is a te világod, a komfortzónádon ugyanis jóval kívül esik. Amennyiben azonban úgy tekintesz a dologra, mint egyfajta kalandra, ami esetleg felejthetetlen élményt nyújt majd a számodra, abban az esetben bizony rögtön más megvilágításba kerülhet az egész. Mondj igent, hisz ez ad majd lendületet a szürke hétköznapokhoz, ebből tudsz majd erőt meríteni a későbbiekben!

RÁK (június 22-július 22)

Egészen karácsonyig megszállottan hajtottál egy bizonyos dologért, amit rendkívül fontosnak tartottál, a környezeted nem is igen tudta mire vélni azt, ahogy gyakorlatilag csőbe szorult fejjel mentél előre. Kaptál is érte bőven hideget-meleget, hisz a kissé bizarr viselkedésed alapján már-már kissé flúgosnak néznek. Ez azonban téged cseppet sem érdekelt, amennyiben ugyanis általában véve valami fontos számodra, akkor kitartasz mellette, nem foglalkozol azzal, mit gondolnak mások, hisz ez a te életed. Épp ezért amíg neked megéri és fantáziát látsz bármiben, addig érdemes utána menned, hisz ne az járjon a fejedben, hogy ki miképp vélekedik rólad, amíg a társadalmi normákat nem léped át!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Karácsony első napján olyan dologra szánod rá magad, amit már régóta tervezgetsz, egészen eddig azonban nem volt bátorságod lépni. Amennyiben összeszeded minden akaraterődet és a feladatra koncentrálsz, ezúttal biztosan nem hasalhatsz el. Hosszú ideje gondolkodsz ezen, pontosan tudod tehát, mit kell majd tenned, így semmilyen porszem nem kerülhet a gépezetbe. Legyél felkészülve a váratlan helyzetekre, hogy gyorsan és hatékonyan tudj adott esetben cselekedni. Profi vagy, most sem lehet gond!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagy feladat vár rád az ünnepek után, amelyhez minden tartalék erődre szükséged lesz, épp ezért a karácsony szenteld a kikapcsolódásnak és az energiagyűjtésnek! A szóban forgó feladat igencsak fárasztónak ígérkezik ugyanis mind lelki, mind pedig fizikai értelemben, nagy valószínűséggel próbára téve az idegrendszeredet és a toleranciádat is. Pontosan ez az, amihez szükséged lesz minden tartalékodra, így karácsonykor csakis olyan dolgokat csinálj, amik jól esnek és pozitívan hatnak rád!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Karácsony első napjára vendégeket vársz, fogytán azonban az időd, nem is tudod, hogy elég lesz-e mindazokra a feladatokra, amiket mára elterveztél és amelyekkel tökéletes lehet az összkép. Kissé megijeszt a bizonytalanság, ám ha okosan tudod betáblázni a teendőket, meglátod, mindenre jut majd időd, sőt még kikapcsolódni is marad lehetőséged. Használd ki a karácsonyt, annak ugyanis ilyenkor már nem a pörgésről kell szólnia, sokkal inkább arról, hogy minőségi időt tölts a barátaid, szeretteid körében. Ilyenkor megtapasztalhatod, mennyire fel tud tölteni lelkileg az, ha jó társasággal veszed körbe magad!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Borzasztóan kimerítő volt számodra a karácsony előtti roham, melynek eredményeképp annyira fáradt vagy, hogy szíved szerint egész nap csak feküdnél. Mivel mindenkinek szerettél volna örömet és nagy meglepetést okozni, kénytelen voltál minden tartalékenergiádat felhasználni. Most azonban eljött az idő, hogy hátradőlj és kihasználd a karácsony első napját, melyet pihenéssel tölthetsz. Használd ezt a napot arra, hogy új ihletet meríts, hogy feltöltsd és teljesen kipihend magad, ugyanakkor vegyülj el a jó társaságban, érdeklődj, beszélgess, egyél-igyál finomakat. Majd karácsony után ráérsz visszaállni a taposómalomba, most azonban még legyen az ünneplésé a főszerep!

NYILAS (november 23-december 21)

Az elmúlt néhány napban, a karácsonyi rohanás kellős közepén megismerkedtél valakivel, akivel már első pillanattól kezdve működik a kémia, mi több neked olyannyira lángolnak az érzelmeid, hogy egyszerűen sehogy nem tudod kiverni az illetőt a fejedből. Mivel ez is azt mutatja, hogy valószínűleg van a dologban fantázia, épp ezért ne engedd el ezt az érzést, igyekezz feltérképezni, ő hogyan viszonyul hozzád, mik a szándékai és hogy vajon lehet-e ebből hosszútávú kapcsolat. Próbálj uralkodni magadon, ne nyomulj ezres fordulatszámon, mert amennyiben az illető nem érez hasonlóképp, abban az esetben nagyot csalódhatsz és sokkal rosszabbá válhat minden, mint ahogyan indult. Haladj lépésről lépésre, a fokozatosság elve szerint, hadd, hogy kiforrja magát a szerelmi lánc!

BAK (december 22-január 20)

Embertelen energiát és fáradságot fektettél a karácsonyi készülődésbe, ami végül bőségesen megtérül. Büszkén és meghatódva tekintesz ma a művedre, mert ezt kizárólag magadnak köszönheted. Élvezd az eredményt, arasd le bátran a babérokat, azután keress új inspirációkat ahhoz, hogy újult erővel vethesd bele magad a következő feladatba, amelynek teljesítéséhez minden egyes porcikádra, agysejtedre és kreativitásodra szükséged lesz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Karácsony első napján rendkívül kellemes meglepetés ér, olyan váratlan fordulat következtében vesznek ugyanis a körülötted zajló események kedvező irányt, hogy végül sikerrel tudod kipipálni a feladatot. A környezeted is nagy elismeréssel fogadja a művedet, te pedig teljes joggal lehetsz büszke magadra. Ünnepeld a sikert, csak arra vigyázz, hogy el ne vakítson a reflektorfény, mindig igyekezz szerényen viselkedni, holnap ugyanis ugyanolyan nap lesz, mint amilyen a tegnapi volt. Ma azonban tiéd a főszerep!

HALAK (február 20-március 20)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, aki minden körülmények között melletted áll, aki szorult helyzetedben támogat, akinek semmi sem drága, ha rólad van szó. Karácsony van, itt az idő tehát, hogy kimutasd felé azt, mennyire jól esik neked az, hogy ennyire támogat. Ne nagy értékű ajándékban gondolkodj, hidd el, egy kisebb volumenű, mitöbb kézzel készített dolognak is nagyon fog örülni, hisz ha ránéz, te jutsz majd róla eszébe. Érdemes azonban elgondolkodnod azon, hogy hamarosan eljön az idő, amikor a saját lábadra kell állnod. Sokkal nyugodtabb és felszabadultabb érzéssel fog eltölteni, ha van benned ennyi önállóság. Éld úgy az életed, hogy ne neked legyenek támogatóid, inkább te támogass másokat!