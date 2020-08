Napi horoszkóp augusztus 3.: a Kosok tele vannak új ötletekkel, az Ikrek céltudatosságukról híresek

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 3.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján tele vagy új ötletekkel és tervekkel, melyeket mindenképp meg szeretnél valósítani. Keres ebben társakat magad mellé olyan emberek személyében, akikről pontosan tudod, hogy akkor is kitartanak, ha nehezebb zsákot kell cipelni, akik nem hagynak majd faképnél egyik pillanatról a másikra. Amennyiben létezik ilyen személy a közvetlen környezetedben, vázold fel neki a terveidet és amennyiben az illető egyetért veled, ugorjatok fejest minél hamarabb azok megvalósításába, hisz nincs vesztegetni való időtök! Érdemes ambíciózusnak lenned, hisz a siker egyik kulcsa a céltudatosság!

BIKA (április 21-május 20)

Túl sokáig hezitáltál egy ritkán adódó lehetőségen, emiatt mások happolták el előled, te pedig bosszúsan állsz és nem érted az egész helyzetet. Valóban nem érzed korrektnek az eljárási módot, de azt is be kell látnod, hogy amennyiben túl hosszú ideig matekozol, mindig lesznek majd mások, akik élelmesebbek és gyorsabbak nálad, ezáltal sokkal gyorsabban el is érhetik a céljaikat. Be kell tehát látnod, hogy felesleges számolgatni, rajzolgatni a tervrajzot a végtelenségig, ha valamiben látod a perspektívát, egyszerűen csak ugorj fejest a kalandba, legfeljebb útközben találod majd ki a taktikát! Erről most lecsúsztál, de ha nyitott szemmel jársz, észreveheted, hogy a világ tele van új lehetőségekkel!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívül céltudatos vagy, előre megrajzolt terv szerint kívánod végrehajtani az általad kitűzött célokat, épp emiatt a kompromisszumok nem nagyon férnek bele az életedbe. Egy idő után azonban rá kell ébredned arra, hogy ha semmiben nem tudsz rugalmas lenni, ha nem tudsz másokkal egyezségre jutni, csak és kizárólag a saját fejed után mész, nem biztos, hogy nem ütközöl majd fejjel a falnak. Nagy erény a céltudatosság, időnként azonban sokkal jobban teszed, ha meghallgatsz más véleményeket is, társakat keresel magad mellé, ha egy kicsivel rugalmasabban állsz bizonyos helyzetekhez. Hidd el, hosszútávon sokkal kifizetődőbb lesz annál, mintha egyedül bandukolnál abban a hitben, hogy csak és kizárólag te válthatod meg a Világot!

RÁK (június 22-július 22)

Általában véve gyorsan kiszagolod a ravaszságot, azt, ha valaki tisztességtelen játékkal szeretne nyerni, ezúttal azonban téged is meg tudnak lépni. Olyasvalakiről derül ki számodra, hogy másféle taktikát választott, mint ami a te értékrendedbe beleférhet -ezáltal készenáll meg károsítani téged is-, akiben a végsőkig bíztál. Talán a másik iránt érzett szeretet volt az, ami elhomályosított, ezért nem érdemes magadra haragudnod. Legközelebb azonban igyekezz kívülről tekinteni bizonyos helyzetekre, hisz sajnos sokszor előfordul az, hogy az ember kígyót melenget a keblén!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Idejekorán bíztad el magad az sikerrel kapcsolatban, megvoltál ugyanis győződve róla, hogy a tied lesz a legjobb és a legmagasabban kiemelkedő eredmény a mezőnyben. Magabiztosságod azonban ezúttal az siker rovására megy, hisz amíg te előre iszogattál a medve bőrére, mások sem töltötték tétlenül az időt, emiatt elmaradt számodra a dobogós helyezés. Ez a helyzet egy kiváló alkalom arra, hogy megtanuld, nem érdemes idő előtt elbízod magad, a végsőkig ugyanazzal az elánnal kell meneteled és csak a célvonalat átszakítva ünnepelhetsz. Ne légy dühös magadra, hisz az élet egy folyamatos tanulási folyamat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Teljes meggyőződéssel hiszed, hogy minden esetben az a helytálló vélemény, amelyet te képviselsz, ennek okán amikor valaki építőjellegű kritikával illet, rögtön rossz néven veszed. Emiatt viszonylag gyakran kerülsz konfliktus helyzetbe, hisz nem tűröd, hogy mások bíráljanak. Egy bizonyos pontig igazad is van, ám mielőtt az egész világra dühös leszel emiatt, érdemes megvizsgálnod, ki az, aki kritikával illet és az illető milyen formában fogalmazza meg. Nem kell ugyanis mindenkitől mindenfajta véleményt elfogadnod, hisz az azt jelentené, hogy rajtad köszörülik a nyelvüket, amit neked egy pillanatig sem kell eltűrnöd. Ám ha olyasvalaki fogalmazd meg véleményt veled szemben, aki fontos számodra és adsz a szavára, abban az esetben érdemes tanulnod a dologból!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Viszonylag hosszú ideje menetelsz a végeláthatatlannak tűnő úton, kezded elveszíteni a motivációdat, sokszor arra sem emlékszel már, mi volt az eredetileg kitűzött célod. Mivel ez jelentősen meg fogja hosszabbítani a menetidőt, épp ezért mielőtt teljesen elvesznél, érdemes megállnod egy percre és újra átgondolnod, mi volt az, ami motivált annak idején, amikor eldördült a startpisztoly. Időnként érdemes lélekben újraépítened magad, hisz abszolút érthető, ha a hosszú út során időnként nemcsak fizikailag, de lelkileg is elfáradsz. Igyekezz összeszedni magad és folytasd az utat, nem tudhatod ugyanis, hogyha feladod, milyen élményekről maradsz le! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan személlyel kényszerít közös munkára az élet, akinél irritálóbbat nem nagyon ismersz, aki minden tekintetben rád kényszeríti az akaratát, aki úgy igyekszik játszani veled, mint egy bábuval. Mielőtt azonban végleg be kellene hódolód neki, most érdemes a sarkadra állnod és határozottnak lenned, hisz a közös munka cseppet sem jelenti azt, hogy ő fütyül, te pedig ütemre mozogsz. Világosan magyarázd el neki, hogy egyenrangú partnerek vagytok és ő nem az idomár, te pedig nem a cirkuszi majom vagy. Ne engedd, hogy rád kényszerítse az akaratát, harcolj a jogaidért!

NYILAS (november 23-december 21)

Mások már rég elindultak az úton, amikor te még mindig a startvonalnál állsz és azon gondolkodsz, vajon milyen taktikát kellene választanod. Emiatt jelentős hátrányba kerülhetsz, ezzel pedig a sikert kockáztathatod. Ne hezitálj tehát sokáig, indulj el te is, út közben pedig ráérsz megoldani egy-egy helyzetet, amelybe bele ütközöl. Ne feledd: elméletben nem lehet győzni, a sikerért fizikailag is dolgoznod kell!

BAK (december 22-január 20)

Valaki olyasvalamit talál mondani neked, ami első hallásra iszonyú módon feldühít, emiatt pedig olyan mondatok is kicsúszhatnak a szádon, amelyeket más esetben kontrollálni tudsz. Igyekezz megnyugodni és végiggondolni azt, hogy mennyi lehet az igazságtartalma az illető mondanivalójának, illetve hogy ki alkotott véleményt rólad. Nem kell ugyanis minden lóra felülnöd és meglovagolnod, nem mindegyik van ugyanis betörve, neked pedig nem kell felesleges energiáidat pazarold arra, hogy belovagold a zabolátlan lovakat. Ha olyan személy fogalmaz kendőzetlen véleményt veled szemben, aki normál esetben nem is igen hitelt érdemlő számodra, mondd el nyugodtan az álládpontod és lépj tovább. Szerinted a farkast érdekli, hogy a nyájnak nem szimpatikus?!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Fontos szempont számodra, hogy mások mit gondolnak rólad, általában eszerint cselekszel, mindig szükséged van egy pozitív visszaigazolásra, ettől teszed függővé az útirányt is. Érdemes azonban elgondolkodnod azon, hogy vajon ha úgy éled az életed, hogy mindig meg akarsz felelni az elvárásoknak, önazonos tudsz-e maradni? Mindig képes leszel-e arra, hogy túllépj azokon a frusztrációkon, amik ebből fakadnak és maradandót alkoss? Érdemes-e leélned úgy az életed, hogy hason csúszol mások elismeréséért? Hidd el, sokkal jobban jársz, ha veszel egy nagy levegőt és megtanulsz a saját értékrended szerint élni. Felejtsd el, mit gondolnak rólad és igyekezz önmagad lenni!

HALAK (február 20-március 20)

Akad valaki a környezetedben, aki nem szimpatizál veled, emiatt igyekszik keresztbe tenni minden lépésednél. Neked azonban ez nagyon gyorsan feltűnik és szerencsére gyorsan tudsz reagálni, azzal együtt, hogy nem pontosan világos számodra, mivel érdemelted ki a negatív előjelű gondoskodást. Ne akarj azonban mindent megérteni, az lebegjen inkább a szemed előtt, hogy mindig egy lépéssel előrébb legyél, így nem érhet majd meglepetés. Az már biztos, hogy életreszóló barátság nem fűz majd az illetőhöz, de talán nem is ez a fontos. Járj nyitott szemmel!