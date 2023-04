Napi horoszkóp április 24.: a Halaknak végre jut idejük önmagukra is, a Bakoknak érdemes kompromisszumot kötniük

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 24.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján valaki mindenáron rád akarja erőltetni az akaratát egy bizonyos helyzetben, te azonban abszolút nem lelkesedsz azért, hogy bárki utat mutasson neked. Szereted ugyanis a saját utadat járni, kifejezetten frusztrál az, hogy valaki beleszól abban, hogy milyen tempóban és útvonalon menj előre. Ebben az esetben sem kell tehát udvariaskodnod, állj ki magadért nyugodtan és hozd az illető tudtára, hogy nem szorulsz segítségre, hiszen önálló személy vagy. Ügyelj azonban a hangnemre és a kifejezésmódra, mert nem kell vérig sértened senkit. Ne bonyolítsd az életedet feleslegesen!

BIKA (április 21-május 20)

Megállás nélkül foglalkoztat valami, amin már mindenki túllépett, benned azonban maradtak még bőven tisztázatlan kérdések. Mivel többen vennék rossz néven azt, ha régi sebeket tépkednél fel, érdemes neked is tovább lépned és még azelőtt lezárnod magadban az ügyet, mielőtt kivívnád a környezeted ellenszenvét. Jobb lesz inkább előretekinteni, hátrahagyni a múltat és a jövőre fókuszálni! Csak rajtad múlik, merre indulsz!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívül felelősségteljes feladatra vállalkozol a hét első napján, melyről gyorsan kiderül, hogy a te határaidon bizony jóval túlmutat. Ne ess kétségbe, bizonyosan akadnak bőven, akik szívesen segítenek, hiszen nálad több tapasztalattal rendelkeznek. Ne szégyellj tehát segítséget kérni tőlük, mielőtt beleveszel a dolgok sűrűjébe. Igyekezz tanulni és tapasztalatot szerezni, ha pedig végül sikerül teljesíteni a küldetést, ne feledkezz meg azokról, akik a kezedet fogták!

RÁK (június 22-július 22)

A legnagyobb bosszúságodra a hét első napján naivitásodnak fizetheted meg az árát. Valaki ugyanis nagyon csúnyán bolondot csinál belőled egy bizonyos ügyben, te pedig rendkívül csalódott vagy emiatt, hiszen álmaidban nem gondoltad volna az illetőről, hogy képes lesz átverni. Bármilyen nehéz is most, igyekezz megrázni magad és a jövőben nyitott szemmel járni, ha elég éber vagy ugyanis, nem érhetnek nagy meglepetések. Ebből a helyzetből is okultál és tapasztalatot szereztél, ha mást nem, azt biztosan, hogy minden esetben jó naiva szerepét magadra vállalni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Fontos kérdésben kell dűlőre jutnod a hét első napján, nem tudod azonban, hogy a mérleg melyik serpenyőjébe helyezd a súlyt ahhoz, hogy végül te is jól gyere ki a helyzetből. Ülj le és gondold át alaposan a pro és kontra érveket, hogy mi lehet az, ami a hasznodra, illetve a hátrányodra válik? Amennyiben túl gyengének érzed magad ahhoz, hogy kimondd a végső szót, nyugodtan keress egy hozzád közelálló személyt és oszd meg vele az aggályaidat, hátha ketten megtaláljátok a megoldókulcsot erre a bizonytalan helyzetre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem feltétlenül a várakozásaidnak megfelelően alakul a helyzeted a hét első napján, még mindig nem késő azonban visszafordulni és más irányt venni. Neked is megengedett időnként a tévedés lehetősége, nem vagy tökéletes, amit bátran fel is vállalhatsz, nem kell lesütött szemmel, szégyenkezve járnod! Igyekezz végiggondolni, hol hibáztál és merre kell menned ahhoz, hogy végül gond nélkül elérd a célodat. Bizonyosan tudni fogod, mit kell majd ezután másképp csinálnod, mindenből le tudod ugyanis vonni a megfelelő konzekvenciát. Ne keseredj el, ne add fel, csak menj tovább az utadon, hiszen a végén nagyon büszke leszel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rendkívüli módon vágysz egy általad kifejezetten jövedelmezőnek tartott projekt sikerére, a hét első napján azonban arra kell rájönnöd, hogy célhoz vezető út rendkívül kacskaringós lesz. Amennyiben valóban hiszel magadban, a rátermettségedben és a képességeidben, akkor vértezd fel magad egy kis kitartással és önbizalommal telve indulj neki a dolognak. Állj biztosan a lábadon és ne hagyd, hogy megingasson bármilyen nehézség. Csak előre nézz és a célodra koncentrálj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján valaki mindenáron meg szeretné zavarni azt a folyamatot, amelynek te is hasznos és fontos része vagy, azt teljesen figyelmen kívül hagyva, hogy kinek milyen fontos a kitűzött cél elérése. Akárhogy is gondolkodsz, egyszerűen nem érted, hogy mi lehet az indittatás, ami az illetőt vezérli, a helyzet megkönnyítése érdekében tehát nyugodtan kérdezz rá egyenesen és őszintén, hogy mi az, ami zavarja. Amennyiben az őszinte utat választja, abban az esetben nem kell felesleges köröket futni, megbeszélhetitek a konfliktus okát. Ha azonban azt érzed, hogy trükközik, nyugodtan szembesítsd vele!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján reménytelennek tűnő ügy oldódhat meg, te pedig el sem hiszed, hogy számodra végre véget érhet egy bizonytalan korszak. Rendkívül boldoggá tesz a tudat, hogy megérte a sok fáradság, idő és energia, amit belefektettél, hisz mindez ma bőséggel fizetődik ki. Büszkeséggel tölt el, hogy kitartottál, s ugyan te magad sem gondoltad volna, hogy valaha sikerül elérni azt, amit szerettél volna, most mégis élvezheted a gyümölcsét. A hosszú út után végre lazíthatsz kicsit, ne vállalj világmegváltó dolgokat, inkább kisebb projektekkel maradj edzésben és. gyűjts energiát a következő kihívásra. Jobban nem is kezdődhetne a hét, nem igaz?!

BAK (december 22-január 20)

Kissé elvakultan hajtod a magad igazát egy vitás helyzetben, abszolút nem vagy hajlandó engedni abból, amit képviselsz, ezzel pedig gyorsan kivívhatod a környezeted ellenszenvét. Annak elkerülése érdekében, hogy te legyél a fekete bárány, mindenképp érdemes végiggondolnod, hogy vajon megéri-e mindent egy lapra feltenned vagy érdemes elengedned bizonyos részleteket és látszólagos egyetértésben elfogadni a többség álláspontját. Nyugi, ha buktok, úgysem neked kell a felelősséget vállalnod, majd izzad alatta az, aki letorkollta a te gondolatmenetedet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján nagy kiugrási lehetőséget kapsz, nagyobb plénum előtt bizonyíthatod ugyanis azt, hogy mennyi tapasztalattal rendelkezel az Élet bizonyos területeit illetően. Annak érdekében, hogy az utad sima és a lehető legzökkenőmentesebb legyen, egyes hátráltató tényezőktől gyorsan meg kell szabadulnod és csak arra érdemes fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a kitűzött célod eléréséhez. Az első lépések garantáltan nem lesznek könnyűek, de ha hiszel magadban és valóban el szeretnéd érni azt, amit megálmodtál, nem lesznek majd olyan akadályok, amelyeket le ne tudnál győzni!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napja zökkenőmentesen alakul, minden számításod bejön, így hamarabb érhetsz a feladataid végére. Mivel a nap hátralévő részében semmi dolgod nem lesz, így keress nyugodtan olyan elfoglaltságokat, ami csak rólad szól. Menj el egy masszázsszalonba, vásárolj a kedvenc márkád legújabb nyári kollekciójából vagy csak olvass egy izgalmas könyvet. Használd ki azt, hogy van időd saját magadra, hisz bármikor jöhet egy olyan kihívás, ami egész embert kíván!