Napi horoszkóp április 22.: a Szüzek nem szívesen kockáztatnak, a Bakoknak vízválasztóhoz érkezik a párkapcsolatuk

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 22.

KOS (március 21-április 20)

Mindenképp bizonyítani szeretnél a környezetednek a hét első napján, kissé elnyomottnak érzed magad ugyanis, nem látod, hogy a társaság egyenrangú tagjaként ismernének el téged is. Épp ezért olyasféle dolgokat is képes lennél megtenni, amelyek esetleg meghaladják a képességeidet, ezáltal nemcsak kudarcot vallhatsz, de még udvari bolondot is csinálhatsz magadból. Jól gondold meg tehát, hogy milyen veszélynek teszed ki magad, s hogy érdemes-e mások kedveéért vásárra vinni a bőrödet. Ne feledd, senki és semmi nem lehet annyira fontos, hogy bajba sodord magad. Légy egy kissé önző és törődj inkább csak a saját dolgaiddal!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a környezetedben átlép egy bizonyos határt azzal, hogy óriási szívességet kér tőled, te pedig szíved szerint azonnal nemet mondanál neki. Nem azért, mert a segítőkészség hiányzik belőled, sokkal inkább az az oka, hogy túl nagy áldozatokkal járna az, ha valakiért úgy tennél valamit, hogy abból te gyere ki rosszul. Épp ezért próbáld finoman, de logikusan elmagyarázni, hogy ezt most miért nem vállalhatod. Csak addig a pontig menj el, amíg nem kockáztatod, hogy más miatt a szakadékba zuhansz, de vigyázz arra is, hogy a másik se essen bele. Találjátok meg az arany középutat, s akkor mindenki számára elfogadható megoldás születhet.

IKREK (május 21-június 21)

Abszolút kimatekoztad az előtted álló útvonalat annak érdekében, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok, ám valamilyen oknál fogva mégis a vártnál lassabb a tempó. Mielőtt azonban kétségbeesnél, hogy az egészet deficittel zárod, s ezért inkább lehúznád a rolót, nyugodj meg és gondolj bele, mi mindent tettél már eddig is. Annyi munka, energia és számolgatás van benne, hogy ez abszolút nem sülhet el rosszul. Ne ijedj meg a szembejövő akadályoktól, csupán arra ügyelj, hogy biztos lábakon állj, el ne fújjon az első fuvallat. Menni fog, csak bízz magadban!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, elég felkészült vagy ahhoz, hogy egy régi célodat véghez vidd a hét első napjá , a környezeted azonban nem tűnik olyan felkészültnek, hogy mindenféle fenntartás nélkül lépést tartson veled. Épp ezért érdemes megvárnod, amíg mindenki csatasorba tud állni, hisz pontosan tudod, hogy amennyiben eldördül az a bizonyos startpisztoly, akkor együtt kell, hogy küzdjetek az immáron közös célotokért. Hidd el, csapatban sokkal hatékonyabban tudtok majd működni es jó eséllyel előbb zsebelhetitek majd be a győzelmet is. Nem biztos, hogy mindig jó az, ha szólóban csinálsz valamit, hisz ha esetleg elakadnál, nem lesz, aki segítő szándékkal megfogja a kezedet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mindenképp szeretnél hosszútávra szóló megoldást találni egy bizonyos helyzetre a hét első napján, épp ezért több opciót vázolsz fel magad előtt, ám nem igazán tudod eldönteni, hogy melyik lehetőség lenne a legcélravezetőbb. Keress a környezetedben valakit, aki használható tanáccsal tud majd szolgálni, vázold fel neki, hogy mik azok az érvek és ellenérvek, amelyek mentén döntésre kell jutnod, hátha ketten ki tudtok valamit találni, amely hosszabb távon megoldást jelentene. Hidd el, ott lesz a végén a megoldókulcs, csupán csak össze kell dugnotok a fejeteket!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Abszolút nem vagy az a kockáztató típus, ebből fakadóan mindig igyekszel minimalizálni a veszélyfaktorokat magad körül. Alapelveid ellenére a hét első napján mégis olyan szituációt hoz az élet, amelyben egyszerűen nincs más választásod, mint tizenkilencre lapot húzni, hiszen pontosan tudod, hogy másképp nem fogsz nyerni sem. Az első pillanatban rendkívülien frusztrál a tudat, hogy ezúttal benne van a pakliban a bukás lehetősége is, ám ha inkább csak kihívásként tekintesz a helyzetre, és próbálsz kívülállóként tekinteni az egész ügyre, még az is lehet, hogy megtalálod benne a motivációt, ami talán elfeledteti veled, hogy mekkora a tét. Bízz magadban, hiszen nincs az egész dolog kudarcra ítélve, csakmert minden csak rajtad múlik!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A fejedbe vetted, hogy mindenképp segítesz valakinek egy bizonyos ügyben, nem tudod azonban, hogy pontosan mi az, amire a jelenlegi helyzetében a legnagyobb szüksége lenne. Mielőtt tehát mindenféle magánakcióba kezdenél, kérdezd meg, miben állhatsz a szolgálatára, hogyan tehetsz-e egyáltalán érte bármit. Légy azonban óvatos! Csakis addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, s a határaid ne lépd túl egyetlen centiméterrel sem. Az illető így is értékelni fogja az érte folytatott küzdelmedet, és semmi szükség arra, hogy az áldozati bárány szerepét játszd el. Maradj mindig ilyen segítőkész!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján előfordulhat, hogy egy bizonyos helyzetben nem úgy reagálsz, ahogyan illene vagy elfogadható lenne, ez pedig kellemetlen helyzetbe sodorhat. Jobban teszed, ha legközelebb nem csattansz fel ilyen hirtelen, hisz korántsem biztos, hogy a rossz hír hozója a hibás egy adott helyzetben. Épp ezért a jövőben próbálj önuralmat gyakorolni, ne lovagolj feleslegesen minden apró-cseprő dolgon. Hidd el csakis önmagadat fárasztod vele, mást ugyanis a legkevésbé sem fog érdekelni a háborgásod. Lazíts és akkor nem fogsz olyan kényelmetlen helyzetbe kerülni, ahol esetlegesen neked kell magyarázkodnod, avagy elnézést kérni!

NYILAS (november 23-december 21)

A közeli barátod olyan kalandra próbál rávenni a hét első napján, amely nem épp a veszélytelen kategóriába tartozik, ezen felül nem is áll hozzád közel, hiszen a komfortzónádon jóval kívül esik, te pedig nem szeretsz a biztonsági zónából kilépni. Amennyiben azonban úgy tekintesz a dologra, mint egyfajta teljesítendő kihívásra, ami esetleg felejthetetlen élményt nyújt majd a számodra, hidd el, rögtön más megvilágításba kerül az egész. Mondj igent, hisz ez ad majd lendületet a későbbiekben és könnyen lehet, hogy ezután bátrabban vállalkozol majd bármiféle kalandra. Határ a csillagos ég!

BAK (december 22-január 20)

Akárhogy is gondolkodsz, rá kell jönnöd, hogy csak azért ragaszkodsz a jelenlegi párodhoz, mert nem szereted a magányt, így egyfajta hamis illúziót építve még mindig mellette vagy. Így azonban nem csak a saját érzéseidet próbálod kijátszani, hanem a másikat is beviszed az erdőbe, hisz ő bízik benned és a szerelmedben. Érdemes ezen a ponton elgondolkodnod rajta, hogy vajon a lelkiismereteddel hogy fogsz tudni elszámolni, ha esetleg kiderül, hogy nem igazi érzelmeket táplálsz. Ha semmiképp nem tudsz semmiféle érzelmet kicsikarni magadból -márpedig miért erőltetnél valamit, ami nem megy- ne rabold tovább sem a magad, sem a másik idejét!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján olyasmire szánod rá magad, amit már régóta tervezgetsz, egészen idáig azonban nem volt bátorságod lépni. Amennyiben összeszeded minden akaraterődet és a feladatra koncentrálsz, ezúttal biztosan nem hasalhatsz el. Hosszú ideje gondolkodsz ezen, pontosan tudod tehát, mit kell majd tenned, így semmilyen porszem nem kerülhet a gépezetbe. Legyél felkészülve a váratlan helyzetekre annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan tudj adott esetben cselekedni. Profi vagy, most sem lehet gond!

HALAK (február 20-március 20)

Elég nagy meglepetéseket tartogat számodra a hét első napja, olyan emberek fognak ugyanis pozitív csalódást okozni, akikről a legkevésbé sem számítottál rá, ami azért tölt el különösen nagy örömmel, mert ez most egyfajta visszajelzés számodra, hogy nem hiába az önzetlenség, a kedvesség, a segítőkészség, amellyel mások felé fordulsz. A mai napot már semmi nem ronthatja el, hisz ez a néhány kedves gesztus nagy lendületet adhat a hét további részére is. Mindig maradj ilyen, és adj hálát ezekért a pillanatokért, hisz a nagylelkűség igenis kifizetődő!