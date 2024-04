Napi horoszkóp április 21.: az Oroszlánok túlzott magabiztosságukra fizethetnek rá, a Nyilasok szorosabbra fűzhetik a szálakat egy bizonyos személlyel

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 21.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napja csakis neked kedvez, úgy tűnik ugyanis, hogy minden vágyad beteljesülni látszik, s minden úgy alakul, hogy kizárólag pozitív energiákat kapsz, melyek olyan sikert hoznak számodra, amelyre nem is számítottál. Épp ezért nyugodtan dőlj hátra és kapcsolódj ki a barátaiddal, hívd át őket, bontsatok ki egy üveg bort, rendeljetek finomabbnál finomabb harapnivalókat és élvezzétek a napsütéses vasárnapot. A mai nap ékes bizonyíték arra, hogy az erőfeszítéseid sosem hiábavalók, s igenis érdemes küzdeni, hiszen akkor a siker sem marad el!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napján kissé összekuszálódnak a szálak körülötted egy bizonyos történettel kapcsolatban, egy pillanatra nem is igazán érted, mi történik pontosan, csak azt tudod, hogy ha ez így marad, abból elég súlyos galiba is keletkezhet. Épp ezért vedd elejét a kalamajkának és igyekezz arra összpontosítani, hogy neked ezt itt és most meg kell oldanod valahogy. Ne engedd, hogy a kétségbeesés legyen úrrá rajtad, hisz az, hogy belefulladj a mélyvízbe, számodra általában ismeretlen fogalom. Indulj tehát el a megoldás felé, amennyiben ugyanis tolod magad előtt folyamatosan az egészet, abban az esetben akkorát fogsz esni, amekkorát a Világ nem látott még, azt pedig te sem akarhatod!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján sikerül végre úgy alakítanod a helyzetet, hogy a célegyenesbe fordulhatsz, ami épp jókor jött, hisz annyira kezdtél kimerülni attól, hogy adott időre hatalmas felelősséggel járó feladatot kell teljesítened, hogy már-már kétségbe is estél. Most azonban szükséged lesz még egy utolsó, nagy lendületre ahhoz, hogy végül büszkén és boldogan ünnepelhess a célban, ne hagyd tehát, hogy bármi kizökkenthessen, hisz pontosan tudod, nincs már sok hátra. Mivel régóta készültél arra, hogy megmutasd mindenkinek, mire is vagy képes, épp ezért tarts ki néhány méter erejéig. Meg tudod csinálni, csak higgy magadban!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján a legnagyobb bosszúságodra ahelyett, hogy kipipálhatnál egy bizonyos feladatot a tennivalóid listáján, egyre-másra gyűlnek a feladatok a fejed felett. Ahelyett azonban, hogy ezen bosszankodnál, igyekezz összeszedni a gondolataidat annak érdekében, hogy ne temessen az egész katyvasz maga alá. Fuss neki egy nagy lendülettel az elvégzendő teendőknek és ésszel gondolkodva oldd meg egyiket a másik után, de legalábbis valamennyit pipáld ki a listán. Este aztán bonts egy üveg finom bort és koccints a szerelmeddel arra, hogy minden a terveid szerint haladt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A kelleténél magabiztosabb vagy egy bizonyos dologgal kapcsolatban, olyannyira, hogy kezdesz teljesen elrugaszkodni a valóságtól. Abszolút nem tudod elképzelni, hogy bármi is közbeszólhatna, ebből fakadóan a markodban érzed a sikert. Mielőtt azonban teljesen elszállnál, próbálj talajt fogni és mérlegelni, hogy hosszútávon ez a hozzáállás vajon miféle hasznot hoz magával, talán akkor látni fogod, hogy korántsem ennyire egyszerű a helyzet. Szóval lenne min változtatni, s fel kellene ismerned, hogy nem teljes a kép, amit kialakítottál magadban, arról már nem is beszélve, hogy bizony vannak, akik emiatt ferde szemmel néznek rád. Ám nem is ez az igazán fontos tényező, hiszen ennél sokkal lényegesebb, hogy legalább saját magadat ne csapd be!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egészen eddig a napig szinte biztosra vettél valamit, egy elhibázott lépés azonban azt eredményezi, hogy a szemed láttára dől dugába minden eddig befektetett energiád. Nehezedre esik elfogadni a tényt, hogy ezúttal kudarcot vallottál, azt ugyanis mindig nehezebb feldolgozni, mintha fürdenél a csillogásban. Ne csüggedj azonban, inkább gondold végig, hol hibázhattál és legközelebb mit kell majd másképp csinálnod ahhoz, hogy egy ütősebb taktikával úgy teljesíthess, ahogyan azt magadtól elvárod. Egyelőre még hiányzik belőled a kitartás és az akaraterő ahhoz, hogy gond nélkül a kisujjadból rázd ki a megoldást. De be kell látnod, a siker nem hullik csak úgy az öledbe, mert a tudás és a tapasztalat önmagában kevés ahhoz, hogy dobogó legfelső fokára állhass. Ehhez kemény munkára, kitartásra és igen nagy akaraterőre van szükség!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy hozza a helyzet, hogy a hét utolsó napján bizonyítanod kellene az alkalmazkodóképességedet és rátermettségedet, ami szerencsére abszolút nem okoz gondot számodra, hisz magas a toleranciaküszöböd, mely lehetővé teszi azt, hogy igazi csapatjátékosként tudj működni. Mindenkinek megvan a helyzetben a szerepe, épp ezért te csakis a saját feladatodra koncentrálhatsz és arra, hogy azt, amit csinálsz, a lehető legtökéletesebben tedd, hisz minden puzzledarabnak illeszkednie kell egymáshoz annak érdekében, hogy végül egyetlen egészként is tökéletes legyen az eredmény. Jó kis csapat vagytok, amely nagy boldogsággal tölt el, hisz végre van egy hely, ahol jól érzed magad!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a közvetlen környezetedben abszolút tesz a körülményekre, egyáltalán nincs tekintettel másokra, semmi nem érdekli, te pedig nem tehetsz mást, mint folyamatosan aggódva figyeled, hogy mikor kerül bajba és mikor igényel segítséget. Rendkívül intelligens hozzáállásra vall a részedről, hogy nem akarod mindenáron megmenteni az illetőt minden helyzettől, hagyod inkább, hogy a saját hibáiból fakadóan szerezzen -akár keserű szájízzel- élettapasztalatot, hiszen másképp sosem fogja megtanulni, hol vannak a határai. Szerencsésnek mondhatja magát, hogy ilyen barátja van, mint amilyen te vagy!

NYILAS (november 23-december 21)

Van valaki körülötted, akit tulajdonképpen egészen idáig, ha nem is levegőnek néztél, de abszolút nem tekintettél rá úgy, mint akivel működőképes párkapcsolatot alakíthatnál ki. Ahogy azonban egyre többet beszélgettek, ahogy egyre közelebb kerültök egymáshoz, te mégis eljátszol a gondolattal, hogy akár még egy pár is lehetnétek. Mielőtt azonban az érintett személynek kitálalnád az érzelmeidet, igyekezz mérlegelni, hogy vajon te vagy-e az, aki valamivel túlmisztifikálja a helyzetet, avagy valós érzelmeket táplálsz. Amennyiben az utóbbi igaz, abban az esetben szedd össze a gondolataidat és egy romantikus randin mondd el, hogy mit érzel az illető iránt. Ne feledd azonban, abszolút két esélyes a reakció, ennek tükrében dönts, hogy ez a szerelem plátói marad-e inkább vagy bevállalod az esetleges csalódást is!

BAK (december 22-január 20)

Nem vagy épp az a típusú ember, aki szívesen húz különböző helyzetekben tizenkilencre lapot, általában százszámra szeretsz különböző opciókkal játszani, mielőtt egyet kiválasztasz, ez pedig általában azt eredményezi, hogy komoly lehetőségektől esel el, ami sok esetben visszaveti a lelkesedésed a további próbálkozástól. Eljött tehát a pillanat, amikor mérlegelned kell, hogy miképp tudsz sikerélményekkel gazdagodni, amennyiben ugyanis sosem kockáztatsz, ha nem vagy elég vakmerő és nem bízol kellőképp magadban ahhoz, hogy nagyobb akadályoknak is nekifuss, akkor bizony örökké egyhelyben fogsz toporogni. Egyszer élsz, nem bújkálhatsz a nagyobb volumenű döntések elől örökké!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Régóta komolyan játszol a gondolattal, hogy valamiféle izgalmas, ismeretlen dologba vágj bele, egészen eddig azonban nem volt merszed ekkora volumenű lépést megtenni. A hét utolsó napján azonban elérkezik a pillanat, amikor nincs min hezitálnod, hisz a körülmények tökéletesen ideálisak ahhoz, hogy maradnadót alkoss. Hagyj hátra tehát mindent, ami visszahúz, ami a félelmeidet táplálja és bátran fuss neki annak, ami ugyan most még ismeretlen, ám ahogy belekóstolsz, pontosan fogod tudni, hogy melyik lábadat meg után kell tenned ahhoz, hogy sikeres lehess. Ne késlekedj egyetlen percig sem, hisz ha ez a hajó elúszik, akkor bizony jó eséllyel hosszú ideig nem jön majd másik!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján nem igazán tervezted megváltani a Világot, sokkal inkább szerettél volna a pihenésre koncentrálni, ehelyett azonban akkora volumenű projektet kapsz a nyakadba, amitől az első pilllanatban is roskadozol már, nemhogy végigvidd az egészet a válladon. Bizonyosan nem véletlenül te kaptad ezt a feladatot, nyilvánvalóan megbízó személy pontosan tudja, hogy milyen kvalitásokkal rendelkezel, épp ezért igyekezz úgy hozzáállni az egészhez, hogy egyfajta kiváltság és nem szivatás. Hidd el, büszke leszel magadra, ha sikerrel abszolválod a küldetést. Hajrá!

