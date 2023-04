Napi horoszkóp április 21.: a Vízöntőknek váratlan fordulat fordítja fel az életét, a Halak új kapcsolatokra tehetnek szert

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 21.

KOS (március 21-április 20)

Gyülekeznek a fejed felett a viharfelhők a hét utolsó munkanapján, fogalmad sincsen, hogy miképp kerültél ebbe a helyzetbe, amennyiben azonban ez már így alakult, abban az esetben igyekezz egyfajta villámhárító szerepet magadra venni és mindent megtenni azért, hogy végül ha le is csap a vihar, ne ázz miatta bőrig. Tegyél tehát meg mindent azért, hogy a lehető legkisebb károkkal megúszd a mai napot, egyúttal igyekezz a hibáidból tanulni, hiszen annak mindig megvan a negatív előjelű eredménye, ha előzetes mérlegelés nélkül csak úgy mész a saját fejed után. Hozd ki a legjobbat a dologból, ne akarj mindenáron hőst játszani, de mégse engedd el idejekorán a sikert. Legközelebb igyekezz átgondoltabban szervezni az életedet!

BIKA (április 21-május 20)

Túlságosan streesszelsz egy számodra fontos ügy miatt, miközben fogalmad sincs arról, hogy mit tudnál még tenni a siker érdekében. Ez a folyamatos nyomás, amit érzel, kezd mostanra felemészteni minden szempontból, nem igazán érzed tehát jól magad a bőrödben. Mielőtt azonban teljesen összepréselne az egész folyamat, előtte igyekezz a gondolkodásmódodon finomítani és kicsit lazábban kezelni az ilyesfajta szituációkat. Bizonyosodj meg róla, hogy rajtad nem múlik a siker, hogy te mindent megteszel azért, hogy a végén büszke lehess magadra, utána pedig engedd az Univerzumot érvényesülni. Úgysem tudod a Világot egyszemélyben megváltani, ne is küzdj tehát heroikusan ezért! Hagyd, hogy az Élet elrendezzen bizonyos dolgokat!

IKREK (május 21-június 21)

Egészen a mai napig nem mertél hinni abban, hogy képes vagy a sikert elérni a saját erődből is, ehelyett mindig másokra támaszkodva próbáltál minden helyzetet megoldani. A hét utolsó munkanapján azonban bebizonyosodik az, hogy bizony benned is megvan az a sikerhez szükséges tudás, akaraterő és kitartás, amellyel kimagasló eredményt érhetsz el. Minden kételkedőnek bizonyítsd be, hogy igenis alkalmas vagy a siker elérésére, hogy bizony benned is ott van a tehetség, csupán csak elő kell kotornod a sok kacat és a memóriádba égett negatív emlék közül azt, ami hozzásegít a sikerélményhez és amely ahhoz szükséges, hogy végre te is büszkén állhass a dobogó legtetején. Ne késlekedj, ragadd meg a kínálkozó alkalmat és csinálj valami olyan pozitív dolgot, amitől mindenkinek tátva marad majd a szája!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napjára beérsz végre a célegyenesbe, amikor váratlan történések bizonytalanítanak el. Hirtelen azt sem tudod eldönteni, hogy jó úton haladsz-e, illetve sikerül-e végül átszakítanod a célszalagot. Ne engedd azonban, hogy néhány téveszme ilyen módon kizökkentsen, hiszen ha most feladod, akkor bizony hosszú ideig bánni fogod, hogy néhány méterrel a cél előtt fordultál vissza. Ha már úton vagy, akkor menj is végig annak érdekében, hogy saját magadnak bebizonyítsd, mennyire kitartó vagy!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki olyan léceket helyez el folyamatosan veled szemben, amelyet képtelen vagy megugrani, egyszerűen akárhogy próbálkozol, nem sikerül az illető elvárásainak megfelelően teljesítened. Ezen a ponton érdemes tehát elgonsolkodnod, hiszen az, hogy valaki egyszerűen kierőlteti belőled az eredményt, egyfajta teljesítménykényszert rád erőltetve, az nem kell, hogy beleférjen az érténkrendedbe, az nem kell, hogy egyfajta, folyamatos nyomást jelentsen számodra. Igyekezz tehát ezeket a láncokat lerázni és egyszer, s mindenkorra megértetni a környezeteddel -többek között az érintett személlyel-, hogy te nem egy versenyló vagy, aki ha úgy adódik, vágtázik, ha úgy adódik, akkor pedig csak üget a pályán!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, végre találtál egy olyan helyet, ahol önmagad lehetsz, ahol értesz ahhoz, amit csinálsz, és senkinek nem vagy a terhére, egyszerűen tehát jól érzed magad. Nem mindegy, hogy az ember úgy tölti el a munkaidőt, hogy a hozzá nem értésből fakadóan, frusztrációkkal telve lép be minden reggel az ajtón, avagy felszabadultan, fesztelenül, eredményesen, esetenként mások elismerését kivívva látja el a rá bízott feladatokat. Neked ez sikerült, légy tehát büszke magadra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan izgalmas vizek felé evezel a hét utolsó munkanapján, amelyeken ugyan még soha nem jártál, noha az előre kiszámítható helyzetek híve vagy. Jobban szereted te alakítani olyanformán a szituációt, hogy a biztonságérzeted ne sérüljön. Sokkal nyugodtabb vagy, ha megbizonyosodsz róla, a mentőmellény ott van rajtad, ha vízbe esnél. Most azonban kipróbálhatod magad egy új szituációban, végre valami izgalmat csempészve a mindennapokba. Ne aggódj, nem lesz baj! Néha szükséged van kalandosabb feladatokra is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Új kalandra vágysz, arra, hogy végre kiléphess a komfortzónádból és valami extrém dolgot próbálhass ki. Mielőtt azonban belevágnál valami újba, előtte mindenképp érdemes meggyőződnöd arról, hogy lezártál minden folyamatban lévő ügyet, hisz a környezetedben senki nem fog kiugrani a bőréből, ha nekik kell a saját feladataik mellett, távolléted alatt a tieidet is megoldani. Minél több folyamatban lévő ügynek teszel pontot a végére, annál nyugodtabb lelkiismerettel adhatod át magad a kalandoknak és az új élményeknek!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasfajta szituációt hoz a hét utolsó munkanapja, mely kissé bonyolult ugyan, ám ahogy közelebb mész, pontosan látod, hogy miképp érdemes megoldanod. Nem kell megijedned attól, ami rád vár, sokkal inkább érdemes egyfajta kihívásként tekinteni a helyzetre. Ne hagyd, hogy bárki kizökkentsen vagy akár olyan, tanáccsal lásson el, amely nemhogy sehova nem vezet, de még károd is származhat belőle. Azon az úton menj, amelyik számodra a legkedvezőbb, ne azon, amelyre mások rálöknek. Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívüli módon számítottál arra, hogy simán végigmész az akadálypályán, érzésed szerint megfelelőképp fel is készültél rá, ám az neked sem volt belekalkulálva, hogy az Élet másképp alakít bizonyos részleteket. Emiatt roppant bosszús vagy, hisz dupla annyi munkádba telik az, hogy megoldd a feladatot, ennek oltárán pedig be kell áldoznod bizonyos programokat. Ne érdemes azonban a bosszankodásra pazarolnod az energiádat, inkább megoldáscentrikusan igyekezz végigmenni a folyamaton és a helyzettel békét kötve elfogadni, hogy nem mindig te írod az Élet forgatókönyvét!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapja váratlan fordulatot hoz számodra, hiszen egy, a múltban történt esemény, amelyet igykeztél a szőnyeg alá seperni, ma negatív előjellel köszön vissza. Annak elkerülése érdekében tehát, hogy kellemetlen helyzetbe kerülj, melybe aztán bele is fulladsz, igyekezz minden másról elvonatkoztatni és visszanyúlni erre a bizonyos ügyre. Próbáld mindenképp elérni a célod, mely nem lehet más, mint az, hogy lezárd és gond nélkül tovább mehess az utadon. Most megtanultad, hogy jobb szembenézni a kellemetlenebb helyzetekkel is, hisz valamikor valamilyen formában úgyis szembesülsz valamennyivel!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, eljött az ideje annak, hogy a saját fejlődésed érdekében új kapcsolatokra tegyél szert, hogy a zárkózottságodból lejjebb adj és érdeklődést mutass mások felé. Ne félj a csalódástól, hisz minél inkább mantrázod magadban, annál nagyobb eséllyel fogod bevonzani, ugyanakkor nem árt óvatosnak lenned. Nem mindenki olyan, amilyennek mutatja magát, amennyiben tehát gyanakvóbban állsz hozzá bizonyos emberekhez, akikkel kapcsolatban nem túl jó a megérzésed. Nem feltétlenül a rosszat kell keresned mindenkiben, de nem árt nyitott szemmel járnod. Ha elég ügyes vagy, akkor nem érhet negatív előjeűl meglepetés, ráadásul a kapcsolataid is jövedelmezőek lehetnek!