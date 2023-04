Napi horoszkóp április 20.: a Rákok iránt valaki gyengéd érzelmeket táplál, a Mérlegek mindent megtesznek a siker eléréséért

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 20.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta döntést kell meghoznod a hét második felében, amelynél elengedhetetlenül fontos az, hogy mindent alaposan átrágj annak érdekében, hogy megfelelően dönthess. Amennyiben tanácstalan lennél vagy elakadnál, abban az esetben mindenképp keress valakit, akinek elmondhatod a bizonytalanság okát és meghallgathatod az álláspontját. Csak olyan embertől kérj azonban tanácsot, akiben teljes mértékig megbízol, vannak ugyanis olyan személyek a közvetlen környezetedben, akik nem feltétlenül a te javadat akarják!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, a környezeted túl magasra helyezi a lécet veled szemben, olyasmit is elvárva, amit nem tudsz és nem is akarsz teljesíteni. Ne gondold azonban, hogy valamennyien ellened fordultak, csupán csak azt gondolják, hogy a lehetetlennel is képes vagy megküzdeni. A saját nyugalmad érdekében magyarázd el, hogy nem szeretnél folyton megfelelni nekik, főként nem úgy, hogy belekényszerítenek megoldhatatlan helyzetekbe. Te a saját sikereidért és boldogságodért küzdesz és nem azért, hogy mások elégedettek legyenek veled. Állj ki magadért!

IKREK (május 21-június 21)

Egy általad kellemetlennek gondolt helyzeten szeretnél mihamarabb túlesni, nincs ugyanis ínyedre sem a téma, sem az egész úgy, ahogy van. Ne hajtsd a lovat görcsösen a gyorsabb vágtázás érdekében, egyszerűen ügess úgy, hogy biztosan ne bokrosodjon meg. Hidd el, ha okosan kevered a kártyákat, akkor is el tudod érni a célodat, egyszer, s mindenkorra lezárva a dolgot. Ne az legyen az elsőszámú célod, hogy mihamarabb túl ess rajta, sokkal inkább az, hogy minőségi munkát adj ki a kezedből!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a közvetlen környezetedben gyengéd érzelmeket táplál feléd, melynek minden fronton jelét adja, te azonban úgy érzed, hogy nem állsz még készen egy új kapcsolatra. A legutóbbi csalódásod után érthető módon kicsit óvatosabb vagy, inkább megtartod a három lépés távolságot, nehogy újabb vizes lepedőt húzzon rád valaki. Abszolút érthető az óvatosság a részedről, ám ha mindenkit egy kalap alá veszel, akkor bizonyosan nehéz lesz majd új kapcsolatokra szert tenni. Amennyiben valóban nem szeretnél komolyabb románcokba belebonyolódni, abban az esetben diplomatikusan hozd az illető tudtára, hogy egyelőre zárt kapukat dönget. Arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne ragadj bele ebbe az érzésbe, idővel azért igyekezz magad mögött hagyni a múltat és csak pozitívan a jövőbe tekinteni, hisz a Nagykönyvben a te boldogságod is meg van írva!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Szeretsz mindig előre kiszámítani nagyjából minden lehetséges történést, nem igazán tudsz a váratlan helyzetekre megfelelően reagálni, hisz abban a meggyőződésben élsz, hogy minden kimatekozható. Ezen a ponton azonban te is beláthatod, hogy vannak az életben olyan szituációk, amelyek égből pottyantak, senki nem tudja előre kikalkulálni őket. Épp ezért lazíts, ne akarj mindig mindenről tudni, a Világon él nyolc milliárd ember, lesznek tehát, akik hozzád hasonló képességeket mutatva meg tudnak birkózni akár váratlan helyzetekkel is. Hidd el, képtelenség mindig mindenen rajta tartani a szemedet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a közvetlen környezetedben igen komoly problémával küzd, mellyel nem nagyon tud boldogulni, ennek okán gyakorlatilag bármire képes lenne annak érdekében, hogy mihamarabb kikerülhessen a helyzetből. Mivel azonban nem szeretnéd, hogy egy olyan ballépést kövessen el, amely bajba sodorhatja, épp ezért, kéretlenül olyan mentőakcióba kezdesz, amely bizony a végén a visszájára fordulhat és rosszul sülhet el. Nem biztos tehát, hogy ebben az esetben célravezető, ha anélkül kezdesz bármiféle manőverbe, hogy a részletekben elmélyednél, s nem egyeztetnél magával az érintettel. Ne akard mindenáron a megmentő szerepét magadra vállalni, sokkal bölcsebben teszed, ha csupán jelzed, hogy ott állsz az illető mellett, akit biztosítasz arról, hogy mindenben kész vagy támogatni. Hidd el, néha a kevesebb sokkal több lehet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Borzasztóan vágysz a sikerre, szeretnél végre megmártózni a csillogásban és érezni azt, hogy milyen érzés a győzelmet ünnepelni. Mindez rendkívül jól hangzik, abba azonban érdemes belegondolnod, hogy másoknak sem hullik a siker az ölébe, amennyiben tehát ilyesfajta céljaid vannak, akkor bizony jobban teszed, ha felállsz és fizikailag megmozdulsz azért, hogy a csillogásban részed lehessen. Jóllehet, első ránézésre egyszerűnek tűnik csak úgy bezsebelni minden elismerést, de hidd el, mindenért meg kell dolgozni, áldozatokat hozni. A siker tehát senkinek nem jön csak úgy magától, azért neked is meg kell harcolnod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében közeleg a határidő, amikor fel kell mutatnod egy felelősségteljes feladat eredményét, amely ideális esetben magáért beszél. Épp ezért ma csakis erre ez egyetlen projektre koncentrálj, igyekezz kizárni a külvilágot és csak erre összpontosítani annak érdekében, hogy az az eredmény születhessen, amit mások elvárnak tőled. Állíts fel egy rendszert, vess be minden tudást és tapasztalatot annak érdekében, hogy sikerüljön időben pontot tenned a dolog végére, ne hagyd, hogy mások akadályozzanak a feladat teljesítésében. Hidd el, ma mindenki meg fogja érteni, hogy más nem fér bele az életedbe, ha viszont sikerült lezárnod végre, akkor teljes emberként élvezheted az életet újra!

NYILAS (november 23-december 21)

Kissé kimerítőnek találod azt, hogy folyamatosan olyan jégen lavírozol, amely bármikor beszakadhat alattad. Ezt a környezeted is nagyon hamar észreveszi és mivel nagyon féltenek, minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy lebeszéljenek az általad éppen végrehajtandó, igen-igen kockázatos manőverről. Mivel tudod, hogy igazuk van és te is érzed, hogy a határaidat súrolod, épp ezért érdemes olyasfajta kihívásokat keresned inkább, amelyek egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet biztosítanak számodra. Nem kell mindig a szakadék szélén egyensúlyoznod még akkor sem, ha ez mára a védjegyeddé vált!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívül makacs módon borzasztóan ragaszkodsz bizonyos útvonalakhoz még akkor is, ha mások sokkal rövidebb és egyszerűbb utakat mutatnak neked. Csökönyösséged időnként konfliktushelyzetbe is sodor, főként akkor, ha csapatban kell működnöd, hisz nehezen engedsz a huszonegyből. A békesség és a hosszútávú sikerek miatt azonban nem érdemes mindig mindenáron kötni az ebet a karóhoz, legyél rugalmasabb és ne mindig arra menj, amerre több a buktató. Persze sokkal több tapasztalatot szerezhetsz, ám bizony létezik egyszerűbb módja is a sikereid elérésének!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A legnagyobb bosszúságodra mások miatt kerülsz kellemetlen helyzetbe a hét második felében, amelynek során neked kell magyarázkodnod. Mielőtt azonban a mélyére merülnél a dolgoknak, előtte Igyekezz mindenki számára világossá tenni, hogy semmi közöd az ügyhöz, valaki csupán megpróbálja rád kenni az egész maszlagot. Nem érdemes emiatt jelenetet rendezned, csupán csak elkönyvelheted, hogy egy fájó tapasztalatot szereztél azzal kapcsolatban, hogy kiben érdemes megbíznod a jövőben. Ces’t la vie!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan kihívást kell teljesítened a hét második felében, amelyet nagy valószínűséggel rajtad kívül elég kevesenvállaltak volna be, te azonban szereted, ha az adrenalin szintedet birizgálja egy-egy kaland. Ezenkívül borzasztóan vágysz az elismerésre, ennek érdekében tologatod folyamatosan a határaidat feljebb és feljebb. Nincs is ezzel semmi gond, érdemes azonban arra mindenképp ügyelned, hogy át ne ess a ló túloldalára és egyfajta megfelelési kényszerré váljon az, amit csinálsz. Elsősorban önmagadért dolgozz, arra törekedj, hogy a saját elvárásaidnak megfelelj, az hogy mások mit gondolnak, legyen mindig másodrangú számodra. Hidd el, sokkal szabadabbnak és boldogabbnak fogod érezni magad, ha magadért teszed, amit teszel és ilyenformán vívod ki a környezeted elismerését!