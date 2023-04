Napi horoszkóp április 2.: a Rákoknak pihenésre van szükségük, a Bakoknak toleranciát kell gyakorolniuk valakivel szemben

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 2.

KOS (március 21-április 20)

Magad sem tudod megmondani a miértjét, de a hét utolsó napján az átlagosnál feszültebb vagy, olyan dolgokon húzod fel magad, amelyek felett máskor egyetlen szó nélkül csak egyszerűen átsiklasz. Mivel ez az egész napodra rányomja a bélyegét, elég depressziósan telik az idő, igyekezz azonban megtalálni a feszültség okát és próbálj tenni valamit annak érdekében, hogy ebből a mindenkivel szemben ellenséges hangulatból ki tudj keveredni. Ha szükséges, vonulj el egy kicsit, tisztázd a benned dúló háború okát, köss békét magaddal és úgy éld az életed, hogy a dolgok pozitív oldalát keresed!





BIKA (április 21-május 20)

Túl görcsösen szeretnél elérni valamit, amiről azt hiszed, mindenképp szükséged van rá, az ügy oltárán pedig bármit képes vagy feláldozni csak azért, hogy megszerezd magadnak, annak ellenére is, hogy figyelmeztető jelek sorozatát kapod, amelyek világosan megmutatják, nem is biztos, hogy több vagy jobb leszel ezáltal. Gondold végig, valóban elengedhetetlenül szükséges-e a dolog a jelenlegi életedben, s megéri-e áldozatokat hozni érte, amennyiben a pro és kontra érvek között több kontrát találsz, lásd be, hogy már túl nagy árat kellene fizetned és próbáld elengedni a dolgot. Annyi minden van még, ami életed során örömet okozhat, nem érdemes emiatt keseregned!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki a környezetedben abszolút kompetensnek érzi magát abban, hogy gyakorlatilag minden fronton beleszóljon az életedbe, szüntelenül megpróbál irányt mutatni, ez azonban téged borzasztóan frusztrál. Épp ezért nem is kell udvariaskodó köröket futnod és illedelmességből bármit eltűrnöd, állj ki magadért és hallasd a hangodat, hogy az illető rájöhessen, hogy nem irányíthatja azt a hajót, ahol te vagy a kapitány. Ugyan lehetséges módon meglepődik majd a határozottságodon, hisz nem is gondolja rólad, hogy a jámbor külső milyen kemény egyéniséget takar, de téged ez ne zavarjon. Azért, mert mindenkivel udvarias vagy, s ritkán emeled fel a hangodat, még benned is ott van a szunnyadó oroszlán, aki nem fogja olyan könnyen hagyni magát!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napjára kellőképpen elfáradtál az egész heti rohanásban, így alig vártad, hogy átadhasd magad végre a pihenésnek. Ez a nap a legalkalmasabb arra, hogy a kanapén ejtőzz, hogy elengedd a téged nyomasztó dolgokat néhány órára és végre csakis azt csináld, amihez kedved van. Ne aggódj a befejezetlen feladatok miatt, koncentrálj a beslő békédre és arra, hogy feltöltődj. A munka megvár, csupán az nem mindegy, hogy 100%-os erőbedobással teljesíted-e vagy csak vonszolod magad az úton!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján úgy érzed, minden adott ahhoz, hogy egy általad hőn áhított dolgot megszerezz, amely ugyan anyagilag nem épp a legkedvezőbb konstrukció, mégis mivel régóta fáj a fogad rá, ezért most meghozod ezt az áldozatot. Időnként szüksége van az embernek arra, hogy a hedonizmusnak éljen, ettől nem válsz felelőtlenné sem és szerencsére nem is az utolsó tartalékodat mozgósítod azért, hogy szert tehess erre a bizonyos dologra. Ne aggódj amiatt, hogy mennyibe kerül, rengeteget dolgozol, szerencsére anyagi értelemben biztonságban vagy, így egész nyugodtan adhatsz az élvezetekre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, aki olyasmire próbál rávenni, amiben te egyáltalán nem látsz fantáziát, épp ezért elég szkeptikusan állsz a kérdéshez. Nem is kell kötélnek állnod, egyszerűen mivel egy önálló ember vagy, így önálló véleménnyel is rendelkezel, tehát azt is el tudod dönteni, mihez adod a nevedet. Amennyiben úgy érzed, hogy nincs értelme annak, amit az illető felvázol, abban az esetben lelkiismeret furdalás nélkül mondj nemet. Az, hogy megbánod-e a döntésedet, úgyis csak később fog kiderülni, de legalább a tudat nem fog terhelni, hogy hagytad magad mások által befolyásolni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az esetek döntő többségében képes vagy abszolút jól gazdálkodni az idővel, józan ésszel és jól be is tudod osztani azt, hogy mikor és mi a feladat, ebből fakadóan feleslegesen soha nem futsz köröket. A hét utolsó napjára azonban nem tudtál minden feladatnak pontot tenni a végére, melyet rendkívüli nagy kudarcként élsz meg. Mielőtt belevesznél a dühödbe, érdemes megkeresned, hol kerülhetett porszem a gépezetedbe, mi az a pont tehát, ahol változtatnod kellene. Fogadd el, hogy időnként az élet produkál olyan váratlan helyzeteket, amikor a kreativitásodat kell használnod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Abszolút nem vagy egy, az árnyékától is megijedő típus, ha úgy adódik, attól sem riadsz vissza, hogy egyszerre több vasat tarts a tűzbe, emiatt szinte állandóan egy hazárdjátékot játszol, amelyben bizony legalább annyi buktató van, mint pozitívum. Mivel az élet nem ilyen egyszerű és bizony ez a fajta vakmerőség tartogathat kellemetlen tapasztalatokat is számodra, épp ezért érdemes meghúznod egy határvonalat és azt mondani, hogy felelősségteljes emberként nem szeretnél semmiféle kockázatos játékot játszani. Itt az ideje tehág annak, hogy ezt a fajta létformát átadd a nálad jóval kalandvágyóbb embereknek és olyasfajta kihívásokat teljesíts, amelyekben nem kell orosz rulettet játszanod!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy tűnik, a hét utolsó napján minden körülmény ideális lehet arra, hogy egy fontos lépést megtehess, amely később majd hozzásegíthet ahhoz, hogy elérj egy kiemelten fontos célt. Mindenképp érdemes tehát megragadnod ezt a kivételes alkalmat függetlenül attól, hogy mennyi időt és energiát kell rá áldoznod, hisz régóta álmodozol a sikerről, épp ezért nincs is min gondolkodnod. Ha szükséges, vonj be másokat is a dologba, de csakis olyanokat, akikben megbízol és akik nem fogják helyetted learatni a babérokat!

BAK (december 22-január 20)

Vannak emberek a környezetedben, akiket roppant nehezen tolerálsz, egyszerűn ugyanis az agyadra mennek, épp ezért igyekszel minél távolabb kerülni tőlük. A hét utolsó napján azonban a legnagyobb bosszúságodra mégis úgy alakul a helyzet, hogy egyikükkel egy társaságba keveredsz, ami rendkívül frusztráló ugyan számodra, még sincs más választásod. Bármilyen nehéz azonban, igyekezz nem negatív rezgésekkel hozzáállni a szituációhoz, jelezd, hogy nálad hol a toleranciaküszöb és ugyan nyitott vagy, de nem határtalanul. Ne a konfliktust keresd mindenáron, igyekezz inkább arra összpontosítani, hogy talán ma közös nevezőre juthattok!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a közvetlen környezetedben nem igazán szimpatizál veled, bármilyen fórumon igyekszel elnyerni a bizalmát és a szimpátiáját, egyszerűen lepereg róla. Mivel azonban neked is van önbecsülésed, amit nem érdemes akárkiért sutba dobni, épp ezért igyekezz venni a jeleket és elfogadni, hogy nem kedvelhet mindenki, neked is van egy értékrended, másoknak is, ez most épp egy olyan helyzet, ahol két értékrend nem fér meg egymás mellett. Ne okold magad, hisz semmi baj veled, csupán a rezgések nem úgy működnek közöttetek, ahogy másokkal. Ne aggódj emiatt, fogadd el és lépj tovább!

HALAK (február 20-március 20)

Érzésed szerint egy bizonyos ügyet illetően abszolút nem telik az idő, mintha visszafelé gyalogolnál az úton folyamatosan. Szíved szerint két kézzel tolnád előre, ez azonban egyelőre kivitelezhetetlen, hisz vannak dolgok, amelyeket akárhogy is próbálsz, egyszerűen nem tudsz befolyásolni. Nem is érdemes felesleges köröket futnod, minden halad majd a maga medrében, nem épp abban a tempóban ugyan, ami neked jól esne, de legalább nem áll egyhelyben. Ne feledd: attól, mert bosszankodsz vagy esetleg iszonyatos tempójú rohanásba kezdesz, abban csupán jobban elfáradsz, érdemi előrelépés mégsem fog történni. Te csak csinálj mindent úgy, ahogy eddig, ne siettesd a dolgokat, hidd el, ha nem görcsölsz rá, előbb véget ér, mint gondolnád!