Napi horoszkóp április 12.: a Bikák jól ismerik a siker receptjét, az Oroszlánoknak nagy kalandban lehet részük

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 12.

KOS (március 21-április 20)

Annak ellenére, hogy rengeteg feladat várja még, hogy pontot tegyél a végére, te valahogy megpróbálod ellógni a hét hátralévő részét, abszolút nem érzel ugyanis semmifajta motivációt arra, hogy bármiben is aktívan részt vegyél. Így azonban elég rövid idő alatt fogsz bajba kerülni, hiszen az, amit munka címszó alatt próbálsz eladni, az nagyon gyorsan fel fog tűnni a főnökeidnek. Megúszás helyett azonban értékeld azt, hogy ez is egy rövid munkahét, lógás helyett tehát próbálj valamiféle fogyasztható eredményt produkálni, ezáltal elkerülni a felelősségre vonást!

BIKA (április 21-május 20)

Teljes mértékben tisztában vagy a képességeiddel, nem akarsz többet kihozni magadból, mint ami benned van és bár elég sok akadály van még előtted, mégis nagy lelkesedéssel tölt el az a tudat, hogy milyen nagyszerű eredményt érhetsz el. Ennek érdekében minden tőled telhetőt megteszel, s legyen bármi is a végeredmény, te mindenképpen büszkén mondhatod majd el magadról, hogy mindent megtettél a siker érdekében! A kitartásod és az akaraterőd valószínűleg meghozza a maga gyümölcsét hiszen nagyon elégedetten állhatsz majd a dobogó legfelső fokán. Addig azonban nincs megállás, határozottan menned kell előre, hiszen ha valaki, akkor te pontosan tudod, hogy mi a siker receptje! Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepére végre minden egyenesbe kerül, annek köszönhetően kissé elléphetsz a többiektől és abszolút nyugodtan összpontosíthatsz más tevékenységekre is. Igyekezz tehát azokkal a dolgokkal foglalkozni, amelyekre máskor képtelen vagy időt szakítani, találkozz azokkal az emberekkel, akikkel máskor nincs lehetőséged mélyebb beszélgetést folytatni. Hidd el, a te lelkednek is jót tesz majd, ha a kötelező körök helyett olyasmivel tudsz foglalkozni, ami pihentet és feltölt. Miközben azonban hátradőlve élvezed az életet, tartsd az egyik szemed a folyamatban lévő ügyeken, bármikor adódhat ugyanis olyan helyzet, amikor gyorsan közbe kell avatkoznod!

RÁK (június 22-július 22)

Hét közepén ismételten szükséged lehet a problémamegoldó képességedre, hisz valaki hozzád fordul egy igen kényes kérdésben, amiről nem szívesen beszél, de mégis segítségre van szüksége. A helyzetnek megfelelően kezeld tehát diszkréten az ügyet és igyekezz használható tanáccsal szolgálni. Még azelőtt kell ugyanis orvosolnotok a problémát, mielőtt mások számára is világossá válik a helyzet. Az illető roppant hálás lesz az általad dobott mentőövért, te pedig rendkívül büszke leszel magadra, hisz ma sem telik el úgy a nap, hogy ne tetted volna hasznossá magad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén elég nagy kalandban lehet részed, gyakorlatilag akaratodon kívül kerülsz ugyanis olyan váratlan helyzetbe, amely abszolút felráz a jelenleg érzett, tavaszi fáradtságból. Igyekezz tehát minden percét megélni a szituációnak, a veszélyekkel csupán bizonyos keretek között foglalkozz, meglátod, sokkal évezhetőbb lesz az egész, ha nem cidrizel folyton a körülmények miatt. Időnként neked is fel kell kicsit pumpálnod az adrenalin szintedet, hisz másképp belefulladnál a monotóniába!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem ismersz lehetetlent, folyton az jár az eszedben, hogyan lehetnél még jobb, miként emelkedhetnél ki a tömegből, ennek érdekében pedig a legveszélyesebb manőverekre is képes vagy. A bátorság, a céltudatosság, a vakmerőség bizony rendkívül dícséretes és nemes tulajdonságok, tudnod kell azonban mindenképp megtalálni a határaidat és lehetőség szerint azokon belül maradni. Nem kell mindenáron, mindent feláldozva hajtanod a célod elérése érdekében, időnként lazíts és add át magad az események sodrásának. Mielőtt végleg kimerülnél, igyekezz két kaland között kicsit kikapcsolni és megtalálni a feltöltődési lehetőségeket!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Tűpontosan kiszámítottál mindent a mai napra, gyakorlatilag valószínűség számítással szeretnéd elvégezni a feladataidat. Ne akarj azonban mindenáron, görcsösen ragaszkodni az eltervezett útvonalhoz, próbálj engedni abból a feszített menetből, amely meghatározza a tempódar. Ha kellő lazasággal kezeled azokat a helyzeteket, amelyek adódnak, akkor még élvezni is fogod a folyamatot. Jó dolog a kiszámíthatóság, de nem mindig megvalósítható, erről ne feledkezz meg!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A másoknak történő megfelelés miatt egyszerűen nem haladsz a saját ügyeiddel, ennek okán tolsz magad előtt minden fontos projektet. Így azt éred el, hogy olyasmiért kell vállalnod a felelősséget, ami kiküszöbölhető lett volna. Mielőtt tehát ez bekövetkezik, érdemes a saját dolgaidra összpontosítani, összeszedni magad és a sarkadra állni annak érdekében, hogy aztán ne keveredj kalamajkába a feletteseid előtt. Igen, lehet, hogy nem leszel népszerű, de legalább nem kerülsz bajba!

NYILAS (november 23-december 21)

Igyekszel a hét közepén topformában lenni, a lehető legjobb eredménnyel teljesíteni, ám be kell látnod, hogy ez bizony nem megy csettintésre. Ennek ékes bizonyítékaként elsőre beletörik a bicskád valamibe, amitől elég sokat vártál, szeretted volna a maximumot kihozni belőle. Mivel az elszenvedett kudarc csalódást okoz, így elgondolkodsz azon, vajon érdemes lenne-e új dolgokba kezdeni, hiszen ebben az esetben vajmi kevés esélyed van arra, hogy használható eredményt produkálj. Érdemes lenne azonban a kishitűségeden úrrá kell lenned és végre több önbizalmat magadra erőltetni, te is alkalmas vagy ugyanis arra, hogy sikereket érj el. Engedd el ezt a negatív élményt, adj lejjebb az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból és meglátod, sokkal sikeresebb leszel!

BAK (december 22-január 20)

A környezeted nem repes az örömtől, amikor felvázolod nekik a terveidet, nem látnak ugyanis semmi fantáziát abban, amire te szíved szerint gyakorlatilag mindent feltennél. Bármennyire is nehéz azonban, ne fogadd ellenségesen mások reakcióját, hiszen könnyen lehet, hogy csupán féltenek és a legjobbat akarják neked. Igyekezz tehát megértetni velük a céljaid valódi lényegét, ne erőltess rájuk semmit, fogadd el, amit mondanak, ha pedig mindennek ellenére is úgy döntesz, hogy elindulsz, akkor itt az idő, hogy útra kelj. Amennyiben elhasalsz, abban az esetben a saját sebeidből okulsz majd, emiatt ne aggódj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy roppant felelősségteljes szituációban kell állás foglalnod a hét közepén, mely eléggé kényszerhelyzetbe hoz. Mivel azonban tudod, hogy valamiféle módon nyilatkoznod kell, épp ezért igyekezz diplomatikusan fogalmazni, hogy a későbbiekben emiatt ne vonhassanak felelősségre. Ugyanakkor jelezd azt is, hogy ez a te véleményed, amennyiben egyfajta iránymutatásként kívánják felhasználni, azt csakis a saját felelősségükre érdemes tenniük. Mindenképp hallgass az eszedre annak érdekében, hogy megkíméld magad a kellemetlen helyzetektől. Tarts távolságot és ha nem muszáj, ne sodord bajba magad!

HALAK (február 20-március 20)

Gyakorlatilag egy fenékkel szeretnél több lovat megülni, melynek meg is lesz a negatív előjelű következménye, hiszen a figyelmedet képtelen leszel mindenre egyforma hatékonysággal összpontosítani. Mielőtt azonban belefutsz egy nagyobb kudarcba, előtte mindenképp érdemes végiggondolnod, hogy mi az, ami fontos és elsőbbséget élvez az életedben. Tudomásul kell venned, hogy te is emberből vagy, aki nem rendelkezik szuperképességekkel, így tehát neked is végesek a határaid. Ne tarts több vasat egyszerre a tűzben, mert annak csúnya égési sérülés lehet a vége!