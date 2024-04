Napi horoszkóp április 1.: az Oroszlánok képesek mérlegelni, a Mérlegeket gyengéd érzelmek fűzik egy bizonyos személyhez

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 1.

KOS (március 21-április 20)

A hónap első napján kellemetlen helyzetbe kerülsz egy bizonyos személlyel, akivel általában meg tudjátok találni a közös hangot, ma azonban a hiányos kommunikáció miatt elbeszéltetek egymás mellett. Ez a pillanat az, amely ráébreszt arra, hogy tulajdonképp egészen addig tudtok jól kijönni, amíg te osztod az illető véleményét, attól kezdve, hogy másképp vélekedtek valamiről, azonnal ki vagy közösítve. Eljött tehát az idő, hogy tisztázzátok a sérelmeket és tiszta vizet öntsetek a pohárba. Ha sikerül mindent megbeszélnetek és túlléptek a konfliktuson, akkor minden vissza állhat a régi kerékvágásba és végre úgy fogod te is érezni, hogy igenis volt értelme, a saját érdekedben beleállni a helyzetbe!

BIKA (április 21-május 20)

Beláthatatlanul hosszú ideje küzdesz egy számodra fontos ügyért, mindent megteszel, hogy sikerüljön a végére érni és végre büszke lehess magadra. Mivel azonban nem volt egyszerű az eddig megtett utad, mérhetetlenül sok energiádat felemésztett már és a türelmed is eléggé fogytán van, épp ezért nagyon kell keresned a motivációt, hogy legyen még kitartás benned ahhoz, hogy átszakíthasd a célszalagot. Gondolj bele, mennyire fontos számodra a kitűzött célod elérése és ez alapján szedd össze magad az utolsó méterekre. Ne add fel, mert ugyan most még nem látod tisztán, de bizonyosan karnyújtásnyira vagy a célod elérésétől!

IKREK (május 21-június 21)

Noha egészen idáig abszolút kitörő lelkesedéssel mentél előre, mostanra a késlekedő eredmények miatt nem érzed már ugyanazt a motivációt, amit annak előtte. Ennek okán az is megfordul a fejedben, hogy más projektbe kezdesz, hisz jelen pillanatban abszolút nem látod a fényt az alagút végén. Nem biztos azonban, hogy gondolkodás nélkül ott kellene hagynod csapot-papot és más irányba indulni, sokkal inkább érdemes keresned az aktuálisan futó projekt pozitív oldalát és arra felé indulnod. Ha kell, kérj tanácsot, keress egy olyan személyt, akiben nálad több a motiváltság és lelkesen megy előre. Ragadd meg a kezét és tarts vele!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a megszokottnál veszélyesebb kalandra csábít a hónap első napján, te pedig gyakorlatilag gondolkodás nélkül mondanál igent a dologra. Igaz, ami igaz, nem lehet folyton a négy fal között mozogni, időnként feljebb kell tolni a határokat, mert így soha nem fogsz új dolgokat megtapasztalni, ám ne mindenáron akard bebizonyítani saját magadnak is a rátermettségedet. Légy bátor, ugorj fejest a kínálkozó lehetőségbe, ne ész nélkül akarj azonban ilyen feladatokra vállalkozni. Hidd el, sokkal fontosabb a testi és mentális egészséged, mint egy akármilyen kaland!l, épp ezért csak a megfelelő mérlegelés után mondj tehát igent!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Abszolút a helyén van az eszed, racionálisan végig tudod gondolni, mi és miért jó neked, ami pedig ártalmas, azt egész könnyen ki tudod zárni, nehogy véletlenül rátelepedjen a válladra és a végén ne tudj megszabadulni tőle. Sose hagyd magad az adott körülmények által befolyásolni, tedd azt, amit jónak látsz. Ha rosszul döntesz, azzal is neked kell majd elszámolnod, nem másnak. Az Élet tele van kihívásokkal, miért ne vállalnád azt, amit a józan eszed diktál, ha cserébe hatalmas gyümölcsöt szakíthatsz?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Bátran vállaltál el egy feladatot, nem vagy azonban annyira biztos benne hogy egyedül sikerülhet abszolválnod, nem rendelkezel ugyanis a projekt elvégzéséhez szükséges tapasztalattal. Vigyázz, ha segítséget kérsz, olyasvalaki kezét ragadd meg, aki később nem veszi el az érdemeidet, légy tehát körültekintő, hisz nem tudhatod hogy mások milyen célokkal nyújtanak segítő jobbot. Könnyen kehet ugyanis, hogy az, akit megkérsz, tulajdonképp a te tolladdal szeretne csupán ékeskedni. Ismered a mondást: jobb félni, mint megijedni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az elmúlt időszakban találkoztál valakivel, akivel elsőre nem szimpatizáltál, mitöbb kifejezetten ellenszenvesnek találtad, ahogy azonban teltek a napok, annál közelebb kerültetek egymáshoz, neked pedig egyre jobban izgatja a fantáziád, hisz mostmár kíváncsi vagy, hogyan is tudnád elcsábítani az illetőt. Édes a bűnbe esés, azonban légy óvatos, ha ugyanis leszáll a rózsaszín köd, akkor bizony rosszabbak lesznek a látási viszonyok is, nehogy aztán hasra ess a nagy hódításban. Mielőtt tehát belevágsz egy új kapcsolatba, előtte nem árt tisztázni, mit vársz el a másiktól, ellenkező esetben nem túl korrekt dolog a más kárára próbálgatnod a vonzerődet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szeretnéd, ha a szerelmi életedben minden a terveid szerint alakulna, rá kell azonban ébredned, hogy nem tudsz a tündérmesék történetére alapozni, hisz az Élet bizony nem ilyen egyszerű. Vannak ugyanis olyan helyzetek, amikor áldozatot kell hoznod a saját boldogságod érdekében, még akkor is, ha rendkívül nehezen hozod meg ezeket az áldozatokat. Hidd el, ha döntesz és cselekszel, sokkal könnyebben jön a szerelem is. Ha nem mersz, nem fogsz nyerni sem, épp ezért Hamupipőkével ellentétben ne az elveszetnek hidd cipődet várd vissza, tegyél azért, hogy boldog lehess!

NYILAS (november 23-december 21)

Általad elég magasnak tartott akadályt kell megugranod a hónap első napján, mely első látásra igen-igen ijesztőnek tűnik, nem is nagyon mersz nagyobb lendülettel nekifutni. Ne aggódj azonban egyetlen pillanatig sem, hisz rendelkezel már annyi tapasztalattal, hogy ne okozzon gondot a nagyobb volumenű feladatok abszolválása sem, amennyiben pedig mégis bizonytalannak érzed magad, abban az esetben inkább arra törekedj, hogy apránként, minden részletbe belemenően fejtsd meg a feladványt. Az sem hátrány, ha megkérdezel valakit, akiben megbízol, hisz nem tudhatod, hogy mennyit könnyít a helyzeteden az illető, együtt talán még egyszerűbben megy majd minden!

BAK (december 22-január 20)

Húsvét hétfőn olyan feladattal kell megbirkóznod, amely bizony jócskán kiesik a komfortzónádból, mivel azonban egyszer, s mindenkorra túl kell esned rajta, épp ezért a falnak feljjel rohanva próbálod megoldani. Nyilvánvalóan mégsem lehet az a célod, hogy meggondolatlan lépésekkel, akaratodon kívül gödörbe lépj, érdemes tehát felállítanod egy sorrendet, amely alapján logikusan haladhatsz az akadálypályán annak érdekében, hogy minél gyorsabban és zökkenőmentesebben érhess a végére. Korántsem biztos, hogy időben végezni fogsz vele, ne feledd azonban, nem a sebesség a fontos, sokkal inkább a minőség. Ha már így alakult, be bosszankodj, hozd inkább ki a helyzetből a legtöbbet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Húsvét hétfőn végre nem terhel semmiféle feladat, amelynek szorongat a határideje, elérkezett tehát a pillanat, hogy végre azzal foglalkozz, amivel szeretnél, amihez kedved van. Ne vállalj semmit, ami nagyobb energialeadással járna, olvass egy izgalmas könyvet, napozz a kertben egy csésze finom teával, egyél finomakat, ha pedig valaki szeretne a hagyományokat ápolva meglocsolni, akkor fogadd szeretettel. Ez a nap nem is alakulhatna jobban, nem igaz? Engedj el mindent, ami nyomaszt, élvezd a szokatlanul nyárias április első napot, holnap pedig majd ráérsz fejest ugrani a feneketlen mélységű feladatrengetegbe!

HALAK (február 20-március 20)

Általános ismertetőjeled a környezetedben, hogy az esetek döntő többségében látszólag elfogadó, beletörődő vagy, abszolút nem ellenkezel, gyakorlatilag szerényen elfogadod, bármit is dob a gép. Ez alapvetően igaz is rád, vannak azonban helyzetek, amelyekben -lévén, hogy tökéletesen a helyén van a szíved- bizony szívesen hallatod a hangodat, ha megbántva érzed magad. Hisz attól, mert nem kiabálsz minden percben, attól még igenis megvan a saját véleményed mindenről és mindenkiről. Egyszer, s mindenkorra tedd tehát világossá mindenki számára, hogy nem kell ahhoz hangoskodni, hogy az ember érvényt szerezzen a szavainak. Mások respektjét ki lehet vívni másképp is!