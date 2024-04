3 nőies tavaszi alapdarab, amit kihagyhatatlan 2024-ben - a brit nők már imádják őket!

A francia nőkhöz hasonlóan brit nőknek is komoly elképzeléseik vannak a gardróbjuk kapcsán, ettől függetlenül profi szinten képesek a kompromisszumra is. Minden kétséget kizáróan rajonganak az időtlen sziluettekért, és legalább ennyire nyitottak az új évszak trendjeire is, ebből kifolyólag pedig mondanunk sem kell, hogy annyira jól ötvözik a kettőt, hogy a szembűvölő végeredményből mi is könnyen inspirálódhatunk.

Természetesen az egyéni ízlésvilág az ő választásaikat is jelentős mértékben befolyásolja, ennek ellenére azért vannak olyan közös halmazok, amiben egész jó, és nem mellesleg számunkra is könnyen kombinálható stílustipp található. Meg kell hagyni, hogy a brit nőknek sikerült 2024 tavaszán is a leghatásosabb divatcikkekre ráakadni!

Kattints tovább és mutatjuk is, hogy mely darabok lopták be magukat a brit nők szívébe idén!

És ha már a bevezetőben szóba hoztuk a francia nőket, akkor mutatjuk is, hogy mely tavaszi alapok azok, amikért pedig ők rajonganak!

Az InStyle magazin írása.