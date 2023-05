Ezek a videótípusok például a "majdnem elraboltak videók", melyekben a TikTok felhasználói mesélnek arról, hogy tényleg majdnem elrabolták őket.

A legtöbb ilyen történetet a tanulság miatt is érdemes meghallgatni, hiszen, ha nekik sikerült higgadtnak maradni egy ilyen sokkoló szituációban és ez megmentette az életüket, akkor baj esetén nekünk is sikerülhet, ha megfogadjuk a tanácsaikat. Reméljük sosem kerülünk hasonló helyzetbe, de fő az elővigyázatosság!

"Oprah Winfrey megmentette az életemet!"

"Oprah Winfrey megmentette az életemet!" - ezzel a felütéssel kezdi videóját @dyanchrisdine, aki arról mesél, hogyan sikerült túljárnia az emberrablók eszén. Mindent annak köszönhet, hogy a 90-es évek végén, Oprah Winfrey show-ját hallgatta a tévében, miközben teljesen átlagos, ház körüli munkát végzett. A show témája az emberrablás volt, Oprah pedig nyomozókat és áldozatokat is meghívott a műsorba. Oprah a showban megfogalmazott egy nagyon fontos tanácsot, mégpedig azt, hogy ha fiatal lány/nő vagy és egy felnőtt férfi segítséget kér tőled, gondolkozz el azon, miért éppen tőled várna segítséget. Ez a tanács bogarat ültetett Dyan fülébe, hiszen valóban igaz, hogy a legtöbb esetben, ha valóban szüksége van segítségre egy felnőtt férfinek, nem egy fiatal lánytól/nőtől várja azt. Hacsak nincs hátsó szándéka. Ez a tanács pedig néhány héttel később megmentette a nő életét.

Dyan az édesanyját látogatta meg új otthonában, ahol korábban sosem járt. Egyedül indult útnak a kutyájával. A 90-es évek végén már volt mobiltelefonja, de nem volt GPS, mobilnet, a térerő pedig nagyon gyenge volt az út során, ezért Dyan kissé kétségbe is esett, amikor tudatosította, hogy eltévedt. Nem sokkal később azonban egy kietlen kisvárosban meglátott egy bárt, ahová azonnal be is tért, hogy használhassa az ottani vezetékes telefont és felhívja az édesanyját útbaigazításért. Amikor Dyan kijött a bárból és beszállt a kocsijába a kutyája mellé, egy fickó jelent meg a kocsinál és megkérdezte tőle, hogy övé-e a kutya. Ez már önmagában gyanús kérdés volt, hiszen a kutya a kocsiban ült, egyértelmű volt, hogy Dyan kutyája. De Dyan nem akart idegesnek tűnni, ezért kedvesen válaszolt a kérdésre, megerősítette a férfit, hogy igen, ez az ő kutyája a kocsiban, és remélte, hogy ezzel rövidre zárják a beszélgetést.

A férfi azonban folytatta és a parkolóban álló barátjára és a kocsijukra mutatott, majd elmondta, hogy segítségre lenne szükségük, mert bezárták a kocsikulcsot az autóba. A férfi próbálta meggyőzni Dyant, hogy ő biztosan be tudna nyúlni a kocsiba, mert sokkal vékonyabb a karja, mint neki. A nő ekkor körülnézett és észrevette, hogy rajta és a két férfin kívül senki sem volt a környéken és ekkor azonnal eszébe jutott Oprah tanácsa.

Elmondása szerint ez volt a szerencséje, ugyanis segítőkész emberként biztosan kipattant volna a kocsiból, hogy kihalássza a kulcsot a pasi kocsijából. A tanácsnak hála rossz érzése lett és elmondta, hogy sajnos nem tud segíteni, magára zárta az ajtót majd elhajtott. Ahogy visszanézett, látta, hogy a két férfi beszállt a kocsiba, tehát végig megvolt a kulcs.

Hidegrázós ez a sztori, de nagyon tanulságos!

