Minden évtizednek megvannak a maga kedvenc nevei, amelyek közül a szülők előszeretettel választanak gyermeküknek keresztnevet. Míg a 90-es években sok Viktória, Nikolett és Vivien járt egy csoportba az oviban, addig most Anna, Hanna és Luca van a toplistában - többek között. 2023-ban például az alábbi nevek voltak a legnépszerűbbek:

De már nálunk is megfigyelhető, hogy a két név összeolvadásából létrejövő keresztnevek hatalmas sikert aratnak, például a Hannaróza vagy a Mirabella. Szakértők szerint pedig néhány évtized múlva vissza fognak térni divatba a most kevésbé népszerű nevek, így az Erzsébet, Mária és Ilona újra népszerűvé fognak válni. De gondoltad volna, hogy léteznek már olyan magyar eredetű nevek, amelyeket külföldön is előszeretettel adnak gyermeküknek az emberek? Az Amerikai Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában is megesik, hogy így nevezik el a szülők babájukat,

mi pedig mutatunk is hét ilyen magyar nevet!

Galéria / 6 kép Magyar eredetű nevek, amiket az Egyesült Államokban is adnak gyermeküknek a szülők Megnézem a galériát

