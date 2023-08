Létezik hatékony és mégis gyengéd izzadásgátló?

A Dove neve jó ideje összeforrt a hatékony, de a bőrhöz kíméletes, ápoló megoldásokkal, amiket már jól ismerünk a krémtusfürdők, testápolók, szappanok mindennapos használatából. Hónaljunk finom, érzékeny bőre kiemelt törődést igényel, de azzal az extra feladattal, hogy az ápolás közben megfékezzük az itt kialakuló kellemetlen szagokat is. Hogy ne kelljen lemondanunk a két fontos megoldás egyikéről sem, a Dove létrehozta az Advanced Care Original izzadásgátlók hatékony, mégis gyengéd formuláját.

Mivel a hidratálás elengedhetetlen az egészséges kinézetű és szép bőr megőrzéséhez, így ezt szem előtt tartva született meg ez a hatékony, az eddig ismerthez képest továbbfejlesztett, Triple Moisture Technológiát tartalmazó formula. Nemcsak segít hosszú időn át semlegesíteni a kellemetlen szagokat, hanem hidratáló összetevőket is tartalmaz, hogy a bőr akár egész nap puha és sima maradhasson. A formula az aktív hatóanyagok új generációjának köszönhetően még hatékonyabb (az előző formulához képest), így akár 72 órás* védelmet is képes nyújtani, miközben a bőrhöz mindvégig kíméletes marad. A Dove büszke arra, hogy az ápolt bőr iránti elkötelezett küzdelme és figyelme még egy ilyen érzékeny, és sokat próbált területre is kiterjed, mint amilyen a hónaljunk.

A Dove Advanced Care Original izzadásgátlók ráadásul nemcsak egy, hanem több területen teljesítenek megbízhatóan:

Kellemetlen szagok elleni védelem: a Dove Advanced Care Original izzadásgátlók akár 72 órás* védelmet nyújtanak a kellemetlen szagok kialakulása ellen, így egész nap frissnek és magabiztosnak érezhetjük magunkat.





*aeroszolok esetében