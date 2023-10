A csodaszép sztárt a Dancing with the Stars műsorvezetőjeként láthatjuk ismét, méghozzá 4. alkalommal, ahol most is Stohl András lesz a társa. Bár már rutinosan fogja vezetni a népszerű műsort nem titkolja, hogy minden egyes évad új kihívást és új élményeket tartogat számára.

A jövőre a 40. életévét betöltő Ramóna a hazai sztárok legszebbike, aki minden egyes korszakában magasabbra és magasabbra tör, véleménye szerint ebben annak is fontos szerepe van, hogy az élete minden területét úgy szereti, ahogy van. A vele készült interjúban pedig még soha nem hallott titkokat is elárult, méghozzá 25 évvel ezelőtti önmagának...

Ha olvasnál még olyan csodás sztáranyukákról, mint Ramóna, katt a galériára:

