Az America's Next Top Model mintájára alig pár hete rajtolt el kis hazánkban a Next Top Model Hungary című valóságshow, amelyben 16 lány versenyez azért, hogy elnyerhesse a Magyarország következő topmodellje címet.

A modellek életét bár sokan egy könnyed szórakozásnak fogják fel, amihez elég egy fotógén arc és egy bizonyos centik között mozgó kecses alkat, de azért a felszín mögött ez sokkal többről szól. A szakma iránti alázat, a munkatempó, a kitartás, a kompromisszumkészség és még számos pályán tartó tulajdonság kell ahhoz, hogy valaki tényleg ismert és elismert legyen nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is. Az America's Next Top Model 2003-ban startolt el a UPN-en, és az egykori Victoria’s Secret-modell, Tyra Banks vezetése alatt összesen 24 évadot élt meg a műsor, útjára indítva számos virágzó karriert, ám az ehhez vezető utat nem adták könnyen! Az átalakítás minden Next Top Model évad egyik legdrámaibb pontja, ez a magyar változatban sem volt másként, ám itt elmondhatjuk, hogy minden lányból többet kihozni. Ám ez nem mindig alakul így...

Most nézzük, hogy a Next Top Model amerikai változatában eddig melyek voltak a legrosszabb átalakítások!

Galéria / 10 kép A Next Top Model történetének legfurcsább átalakításai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Kattints a galériára, és megmutatjuk, hogyan alakult a America's Next Top Model versenyzőinek karrierje a műsor után!

Galéria / 7 kép 7 szereplő, akinek sikerült karriert csinálni a America's Next Top Model sorozat után Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.