Ők voltak az InStyle #képesvagyok gála legstílusosabb sztárjai - FOTÓK

A #képesvagyok díj olyan inspiráló embereket ismer el, akik megküzdöttek testi korlátaikkal, felvették a harcot a társadalom elvárásaival és előítéleteivel szemben és nyíltan mernek harcolni az álmaiért, miközben nem felejtenek el szót emelni a számukra szívügyeknek számító kérdések mellett sem, ezzel is motiválva követőiket. Két éve indítottuk útjára a kezdeményezést, 2022-ben pedig sor került az első díjkiosztó gálára is. Idén összesen kilenc kategóriában állított jelölteket a szerkesztőségünk, a #képesvagyok díjak végső sorsáról a közönség döntött.

A Festetics Palotában megrendezett nagyszabású #képesvagyok gálán hazai sztárjaink ezúttal is minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy hogy az amúgy különleges estét, még több emlékezetes stíluspillanattal tegyék igazán felejthetetlenné.

Nézd meg, ki miben érkezet a 2023-as InStyle #képesvagyok gálára!

Galéria / 11 kép A 2023-as #képesvagyok gála legstílusosabb sztárjai

Most pedig itt visszanézheted a a 2023-as #képesvagyok gálát itt!

Az InStyle magazin írása.