Kényelmes és kedvezményes vásárlás, egy applikációval a zsebedben!

Halmozd a kedvezményeket!

A SPAR áruházlánc applikációja, a MySPAR számodra is tartogathat olyan meglepetéseket, amiket eddig nem ismertél. Az appon keresztül több egyedi kedvezményt és különleges kupont is érvényesíthetsz, mint például a blokkod végösszegéből levonható kedvezményt, de aktiválhatsz különböző termékkuponokat vagy SPAR to Go akciókat is, és mindemellett kihasználhatod a hetente változó – kizárólag a MySPAR applikációban elérhető –kedvezményeket is. Az alkalmazáson belül SuperShop kártyád is elérhető lesz, a pontgyűjtés érintésmentesen történik, pontjaid változását és felhasználását is könnyedén nyomon követheted, de bármikor végigböngészheted a SPAR aktuális akcióit is.

forrás: SPAR Kattints a képre és tudj meg többet a MySPAR applikációról!

A MySPAR applikáció lesz az új barátod!

Ha segítségre van szükséged az applikációban válaszokat is találsz: például, ha speciális táplálkozást követsz, az app segíthet eligazodni a helyben sütött pékáru termékek összetevői és allergén információi között, vagy ha számodra ismeretlen helyen vagy, a MySPAR még azt is megmondja, melyik SPAR-üzlet van nyitva hozzád a legközelebb és még navigációs segítséget is ad, hogy odatalálj. És hogy ne maradj le semmiről: praktikus bevásárlólistát is készíthetsz az alkalmazáson belül, amelyet megoszthatsz a családtagjaiddal, barátaiddal is.

forrás: SPAR

Miért érdemes letöltened a MySPAR alkalmazást?

Mert egyetlen applikációban rengeteg hasznos funkciót használhatsz egyszerre. Összeszedtük, melyek ezek.

Használd SuperShop kártyád a mobilodon pontgyűjtésre, egyedi kedvezmények igénybevételére!

Nézd meg az aktuális akciókat!

Vedd igénybe az exkluzív kedvezményeket, kuponokat!

Élj kizárólag a MySPAR applikációban elérhető heti akciókkal!

Találd meg a legközelebbi, nyitva tartó üzletet!

Készíts bevásárlólistát, melyet megoszthatsz barátaiddal, családtagjaiddal!

Regisztráld megvásárolt ajándékkártyádat az alkalmazásban, és használd fizetésre, illetve az egyenlegét is követheted!

Termékinformációk a mobilodon. Megtekintheted a pékáru termékeink összetételét, és allergén információkat is.

Még könnyebb kuponhasználat: aktiváld előre a kiválasztott kedvezményeket!

További információk itt: www.spar.hu/myspar/myspar-mobilalkalmazas

Keresd a JOY napok ideje alatt is a MySPAR applikáció kedvezményeit!