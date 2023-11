Kiderült, hogy Taylor Swift megalázta Károly királyt

Károly hercegből májusban lett hivatalosan is király a koronázási ceremónia keretében, miután édesanyja, Erzsébet királynő tavaly szeptemberben elhunyt. A brit nemzet és a brit királyi család életében egy hatalmas mérföldkőnek számító eseményről beszélünk, III. Károly király koronázását az egész világ végignézhette a tévéképernyőkön keresztül.

Mint most kiderült, a 33 éves is meghívást kapott az eseményre, felkérték ugyanis, hogy adjon elő néhány számot a ceremónián, Omid Scobie legújabb könyve szerint azonban az énekesnő ezt visszautasította. A Grammy-díjas sztár épp a The Eras tour kellős közepén tartott, Nashville-ben lépett fel május 5. és május 7. között, így képtelen lett volna odaérni május 6-án Londonba.

Károlynak valószínűleg rosszulesett, hogy egy ilyen fontos eseményen nem ért rá az énekesnő, de mint kiderült, nem ő volt az egyetlen, aki visszautasította a felkérést. Mint kiderült, Elton John, a Spice Girls, Harry Styles és Adele sem értek rá vagy voltak hajlandók részt venni az eseményen. Aki viszont végül beadata a derekát, az Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli és a Take That voltak.

Lionel Richie és Katy Perry is nagyon hálásak voltak a lehetőségnek, mint mondták, boldogok, hogy ennek a történelmi pillanatnak a részesei lehettek és nagyon izgalmasnak találták, hogy ők is felléphettek a show keretében. De nemcsak nem ért rá aznap: Harry is egyedül érkezett, Meghan ugyanis otthon maradt a szülinapját ünneplő kisfiával.

Ők viszont nagyon kitettek magukért:

Galéria / 12 kép Ők voltak a legstílusosabb vendégek Károly király koronázásán Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Íme a bizonyíték:

Galéria / 7 kép Diana és Károly tényleg szerelmesek voltak egymásba Megnézem a galériát